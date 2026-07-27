Un PPP pour faire du Village des Artisans de Grand-Bassam une plateforme du patrimoine vivant

L’État ivoirien, le Comité national de pilotage des partenariats public-privé (CNP-PPP) et Africa Currency Network (ACN) ont signé, le 8 juillet 2026 à Abidjan, un protocole d’accord pour structurer un projet de partenariat public-privé destiné à faire de Grand-Bassam une plateforme de valorisation de l’artisanat, des savoir-faire locaux et du patrimoine vivant ivoirien.

En Côte d’Ivoire, le projet du Village des Artisans de Grand-Bassam entre dans sa phase de développement. L’État ivoirien, le Comité national de pilotage des partenariats public-privé (CNP-PPP) et Africa Currency Network (ACN) ont signé, le 8 juillet 2026 à Abidjan, un protocole d’accord pour structurer un projet de partenariat public-privé destiné à faire de Grand-Bassam une plateforme de valorisation de l’artisanat, des savoir-faire locaux et du patrimoine vivant ivoirien.

Porté par Africa Currency Network, avec MOPAT Group comme partenaire stratégique, le projet ambitionne de positionner Grand-Bassam comme une destination économique intégrée autour de l’artisanat, du patrimoine vivant, de l’hospitalité, de la gastronomie et des industries culturelles et créatives.

Un projet qui s’inscrit dans la logique du PND 2026-2030

Cette signature intervient dans un contexte où la Côte d’Ivoire cherche à accélérer la mobilisation de capitaux privés pour financer sa transformation économique. Le Plan National de Développement 2026-2030 prévoit un volume global d’investissements de 114 838,5 milliards FCFA, dont 70,2 % attendus du secteur privé, avec un objectif de croissance moyenne annuelle de 7,2 % sur la période.

Dans cette dynamique, le Village des Artisans de Grand-Bassam illustre un enjeu central : transformer des secteurs encore largement informels en chaînes de valeur structurées, capables de générer des revenus, des emplois et de l’attractivité territoriale.

« L’artisanat constitue un secteur important de notre économie et un véritable vivier de création d’emplois et de richesse. L’ambition du Gouvernement est de mieux structurer ce secteur, d’accompagner les artisans dans leur professionnalisation et de leur permettre d’accéder à de nouveaux débouchés », a déclaré Ibrahim Kalil Konaté, Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.

Dépasser le modèle du marché artisanal

Le projet de futur Village ne se limite pas à la réhabilitation d’un espace artisanal classique. Il prévoit des ateliers-boutiques, des espaces de formation, des galeries métiers, une offre d’hôtellerie, de restauration, d’événementiel, de coworking et de programmation culturelle.

L’objectif est de faire du site une destination complète, où les savoir-faire ivoiriens pourront être produits, transmis, valorisés, commercialisés et mis en récit auprès d’un public national, régional et international.

« Notre ambition n’est pas simplement de construire un lieu ou un marché supplémentaire. Nous voulons créer un véritable écosystème autour de l’artisanat, de la création, de la transmission des savoir-faire et de l’expérience. L’Afrique possède des savoir-faire extraordinaires, mais il faut aujourd’hui réussir à mieux structurer toute la chaîne de valeur. Derrière chaque objet, il y a une matière, un geste, une technique, une histoire et surtout un artisan. Il est essentiel que la valeur créée bénéficie également à celles et ceux qui sont à l’origine de cette création », a déclaré Habyba Thiero, CEO d’Africa Currency Network.

ACN porte le projet, MOPAT Group structure son exécution

Africa Currency Network intervient comme initiateur et porteur du projet. La holding panafricaine entend positionner le Village comme une plateforme économique associant impact social, valorisation du patrimoine, attractivité touristique et modèle d’exploitation durable.

MOPAT Group, de son côté, intervient comme partenaire stratégique d’ACN. Son rôle portera sur la structuration du projet, la mobilisation des expertises techniques, opérationnelles et financières, le développement des partenariats et la préparation d’un modèle économique capable d’assurer la réalisation et la pérennité du Village.

« En tant que partenaire stratégique d’Africa Currency Network, MOPAT Group est pleinement mobilisé pour accompagner cette phase de développement. Notre rôle sera de contribuer à la structuration du projet, à la mobilisation des expertises et des partenaires ainsi qu’à la préparation d’un modèle économique et financier capable d’en assurer la réalisation et la pérennité », a indiqué Mouhamad Rassoul Dieng, CEO de MOPAT Group.

Pour le CNP-PPP, cette phase de structuration est centrale. « Le rôle du CNP-PPP est d’accompagner cette structuration et de créer les conditions permettant de développer un projet équilibré, viable et réalisable dans la durée », a souligné Moussa Kouyaté, Président du CNP-PPP.

Cette approche répond à l’un des défis majeurs du PND 2026-2030 : ne pas seulement annoncer des projets prioritaires, mais les transformer en projets structurés, finançables, exploitables et attractifs pour les investisseurs.

Grand-Bassam comme vitrine du patrimoine vivant ivoirien

Le choix de Grand-Bassam donne au projet une portée symbolique forte. Ville historique inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, Grand-Bassam dispose d’un potentiel touristique et culturel que le Village entend renforcer.

Le projet s’inscrit aussi dans une tendance économique plus large. Selon l’UNESCO, les industries culturelles et créatives représentent 3,1 % du PIB mondial et 6,2 % de l’emploi mondial. En Côte d’Ivoire, le PND 2026-2030 fixe également des ambitions fortes pour le tourisme et les loisirs, dont la valeur ajoutée devrait passer de 8,6 % du PIB en 2024 à 11 % en 2030.

À terme, ACN et MOPAT Group veulent faire du Village des Artisans de Grand-Bassam un modèle africain de partenariat public-privé appliqué au patrimoine vivant, à l’économie créative et au développement territorial.