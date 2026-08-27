Le Groupe de la Banque africaine de développement plaide pour l'investissement en faveur des femmes

Lorsque les dirigeants mondiaux se sont réunis aux Nations unies à New York en mars pour la 70e session de la Commission de la condition de la femme, l'ambiance était tout sauf habituelle. Pour la première fois en 70 ans, le consensus s'est effondré et les États membres ont dû voter sur une déclaration affirmant l'accès des femmes à la justice. Trente-sept pays ont voté pour. Un seul a voté contre.

La Dre Jemimah Njuki, directrice chargée des questions de Genre, des Femmes et de la Société civile à la Banque africaine de développement, a assisté à la session pour faire valoir que, sur un continent où les femmes représentent la moitié de la population, celles-ci sont également confrontées à un déficit de 42 milliards de dollars en matière d'accès au financement. Le débat n'est pas abstrait : il a un coût. Pour la Banque africaine de développement, cette réunion était moins l'occasion de prononcer des discours que de faire progresser les partenariats et de traduire les idées en actions -- renforçant ainsi les priorités qui ont ensuite été mises en avant lors des Assemblées annuelles 2026 de la Banque à Brazzaville, organisées sous le thème « Mobiliser à grande échelle le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté ».

Tout au long des interventions de la Banque à New York, un message est resté constant : investir dans les femmes génère des retombées économiques et sociales et reste au coeur de la Stratégie décennale de la Banque et de ses priorités, qu'il s'agisse d'élargir l'accès au capital, d'exploiter le potentiel démographique de l'Afrique ou de bâtir des économies résilientes face au changement climatique.

« Investir dans les femmes n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est aussi la décision la plus judicieuse pour la croissance et la résilience de l'Afrique », a déclaré Mme Njuki.

La collaboration de la Banque avec le Réseau des femmes africaines leaders au sein de la Mission d'observation permanente de l'Union africaine auprès des Nations unies a constitué un moment clé de la semaine. La discussion a porté sur le futur Plan d'action pour l'égalité des sexes (2027-2031) de la Banque, qui vise à faire évoluer son action en matière d'égalité des sexes, passant de projets individuels à des approches plus larges et systémiques. Une fois opérationnel, ce plan guidera la Banque dans la lutte contre les obstacles auxquels les femmes sont confrontées sur les marchés du travail, dans le domaine des infrastructures et en matière de politique économique.

Le Plan d'action pour l'égalité des sexes est élaboré par les personnes auxquelles il est destiné. La Commission sur la condition des femmes a réuni des femmes africaines occupant des postes de direction et des partenaires afin de partager leurs priorités et de les intégrer directement dans le processus de conception, soulignant ainsi la nécessité de passer du dialogue à l'action. « L'avenir de l'égalité des sexes réside dans le passage d'efforts fragmentés à des solutions coordonnées qui ouvrent des perspectives à grande échelle », a déclaré Mme Njuki.

La Banque a renforcé son partenariat avec ONU Femmes, en discutant des moyens de collaborer en matière de mobilisation de capitaux, d'infrastructures et de soutien aux pays touchés par des conflits. L'objectif est clair : veiller à ce que la Banque et ONU Femmes agissent dans le même sens, afin que le financement et l'appui technique parviennent aux femmes qui en ont besoin, plutôt que d'être absorbés par des processus parallèles.

La Banque a également participé à un événement organisé par ONU Femmes axé sur un défi concret : comment acheminer des fonds vers les organisations de femmes oeuvrant dans des zones de conflit et des États fragiles, où les services bancaires et les mécanismes de prêt classiques ne parviennent tout simplement pas. La discussion a porté sur le Fonds pour la paix et l'aide humanitaire en faveur des femmes et sur la manière dont ses instruments pourraient être mieux adaptés pour intervenir au niveau local.

La Banque s'est appuyée sur sa propre expérience, en citant le « Projet d'intervention d'urgence en faveur des femmes et des communautés touchées au Soudan », qui a bénéficié à plus de 95 000 femmes grâce à une aide en espèces, un soutien aux moyens de subsistance et l'accès à des services essentiels. Ce projet associe l'autonomisation économique, la protection et l'accès à la justice.

L'initiative phare de la Banque, « Affirmative Finance Action for Women in Africa » (AFAWA), a été un sujet de conversation récurrent au cours de cette conférence d'une semaine à New York. L'AFAWA est conçue pour contribuer à combler le déficit de financement de 42 milliards de dollars auquel sont confrontées les entreprises détenues par des femmes et est au coeur de l'objectif de la Banque visant à élargir l'accès au capital à travers le continent. L'AFAWA est en bonne voie pour mobiliser jusqu'à 5 milliards de dollars en combinant apports de capitaux, réformes politiques, mentorat et développement des compétences pour les femmes entrepreneurs africaines. À ce jour, l'AFAWA a conclu des partenariats avec plus de 200 institutions financières et a acheminé plus de 3,1 milliards de dollars vers des entreprises dirigées par des femmes, ce qui en fait un modèle éprouvé illustrant la manière dont la Banque entend accroître les flux de capitaux.