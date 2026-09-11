IA agentique - Nucleon Security lance ATOM AI, une nouvelle solution pour accélérer la réponse aux cybermenaces

Face à l'explosion des cybermenaces, la complexification des environnements de sécurité et la pénurie de talents, Nucleon Security, une scale-up panafricaine qui fournit les solutions de cybersécurité intelligentes, intégrées et automatisées, lance une plateforme d'IA agentique qui connecte les outils existants, accélère la réponse aux incidents et renforce la souveraineté numérique.

Nucleon Security, scale-up internationale spécialisée dans la fourniture de solutions de cybersécurité intelligentes, a annoncé lors des Universités d'Été de la Cyber et du Cloud de confiance (UECC) de Hexatrust, le lancement officiel d’ATOM AI, sa plateforme d’IA agentique des opérations de sécurité.

Un an après sa levée de fonds de 3 millions d'euros destinée à accélérer le développement de ses technologies d'IA agentique, aux côtés de Axian Group et la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc à travers son programme 212Founders, entre autres investisseurs, Nucleon concrétise cette ambition avec ATOM AI. Déjà active dans une dizaine de marchés africains et soutenue notamment, Nucleon Security entend poursuivre son expansion sur le continent parallèlement au développement de ses technologies d’IA agentique. L’entreprise a également été lauréate du Best Cybersecurity Innovation Award au GITEX Africa 2025.

La plateforme fait de l'intelligence artificielle le moteur de coordination des opérations de sécurité, plutôt qu'un simple assistant aux analystes. En connectant les outils déjà déployés, la plateforme contextualise les alertes, automatise les investigations et accélère la réponse aux incidents.

«L'avenir de la cybersécurité ne consiste pasàmultiplier les outils, maisàleur permettre de travailler ensemble intelligemment. Les organisations ont besoin d'une IA capable d'analyser, de raisonner et d'agir, tout en laissant aux équipes la maîtrise des décisions critiques. Avec ATOM AI, nous ouvrons une nouvelle génération d'opérations de cybersécurité : plus automatisées, plus intelligentes et plus souveraines », a déclaré Anas Chanaa, co-fondateur et CEO de Nucleon Security.

Une nouvelle approche des opérations de cybersécurité

Cette nouvelle approche des opérations de cybersécurité s'appuie sur les solutions déjà déployées par les organisations. Plutôt que de s'y substituer, ATOM AI donneàces outils la capacité de raisonner ensemble, d'échanger automatiquement des informations et de coordonner leurs actions de façon autonome.

La plateforme repose sur des agents IA spécialisés, capables d'analyser le contexte d'une alerte, de collaborer entre eux et de décider des actions à mener.

Les équipes définissent en langage naturel les résultats qu'elles souhaitent obtenir. Les agents ATOM AI enquêtent, décident et agissent de manière autonome pour y parvenir. Contrairement aux plateformes d’automatisation classiques, qui exigent qu’un ingénieur développe le code pour chaque nouveau scénario, ATOM AI ne nécessite aucune intervention technique de ce type.

Chaque action réalisée par les agents IA est expliquée, documentée et enregistrée dans un rapport structuré. Cette traçabilité permet aux équipes de comprendre les décisions prises par la plateforme et de répondre plus facilement aux exigences de gouvernance et de conformité, notamment dans le cadre de la directive européenne NIS2 et du règlement DORA.

Une plateforme pensée pour la souveraineté des données sensibles

Les enjeux de souveraineté numérique prennent une importance particulière en Afrique, où la transformation digitale rapide et l’essor de l’intelligence artificielle s’accompagnent d’une intensification des cybermenaces. Pour Nucleon Security, le développement d’une cybersécuritéplus souveraine sur le continent passe à la fois par des technologies adaptées aux réalités locales, par la formation de davantage d’experts et par le renforcement des infrastructures numériques, notamment des capacités de data centers.

Active au Maroc, en Tunisie, au Burkina Faso, au Bénin, au Togo, en Côte d’Ivoire, au Cameroun, àMadagascar, Nigeria, et d’autres pays africains à travers un réseau de partenaires solide et diversifié, Nucleon Security accompagne des acteurs publics et privés sur le continent. L’entreprise ambitionne de poursuivre cette expansion tout en industrialisant ses solutions et en renforçant son travail stratégique de R&D.

L’enjeu pour Nucleon est également de contribueràfédérer un écosystème africain capable de développer des solutions souveraines répondant aux besoins économiques et sociétaux du continent, alors que la compétition internationale autour de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité s’accélère.

A propos de Nucleon Security

Nucleon Security conçoit et déploie des solutions de cybersécurité automatisées, intelligentes et opérationnelles, reposant sur l’IA agentique, le Zero Trust et une approche business-centric. Déjàimplantée sur plusieurs continents, sa plateforme protège des entreprises, institutions et infrastructures critiques faceàun paysage de menaces en constante évolution. La société est basée à Paris, avec une filiale à Rabat, et opère principalement en Europe et en Afrique.