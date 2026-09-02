CFAO Healthcare renforce sa presence à Madagascar avec l'acquisition d'OPHAM

CFAO Healthcare, l'activité santé du groupe CFAO, annonce l'acquisition d'OPHAM, acteur historique de la distribution pharmaceutique à Madagascar, ainsi que des activités associées intégrées au périmètre de l'opération.

Cette opération renforce la présence de CFAO Healthcare à Madagascar, où le Groupe exerce déjà des activités de distribution pharmaceutique au travers de Laborex Madagascar. Les activités de Laborex Madagascar perdureront. OPHAM et Laborex Madagascar continueront ainsi à opérer dans le respect de leurs cadres juridiques, réglementaires et commerciaux respectifs.

Fondée en 1952 et basée à Antananarivo, OPHAM est un grossiste-répartiteur pharmaceutique de premier plan à Madagascar. L'entreprise assure l'importation, le stockage, la promotion et la distribution de médicaments, de dispositifs médicaux, de produits parapharmaceutiques et de nutrition infantile. Elle couvre l'ensemble du territoire malgache et dessert notamment les pharmacies, dépôts de médicaments, hôpitaux et cliniques.

Philippe Egraz, directeur général d'OPHAM, déclare : « Rejoindre CFAO Healthcare ouvre une nouvelle étape pour OPHAM. Cette opération nous permet de nous appuyer sur l'expérience et le réseau panafricain du Groupe, tout en préservant les savoir-faire de nos équipes, la proximité avec nos partenaires et la continuité de service qui fondent la réputation d'OPHAM. »

CFAO Healthcare s'appuiera sur les équipes et les expertises existantes afin d'assurer la continuité des activités et des relations avec les clients pharmaciens et laboratoires, les autorités de tutelle, et l'ensemble des professionnels de santé. Le rapprochement doit également permettre de renforcer progressivement les standards de qualité, de conformité, de traçabilité et de performance opérationnelle.

Philippe Franiatte, directeur général de la zone Afrique australe de CFAO Healthcare, ajoute : « Avec OPHAM, CFAO Healthcare renforce sa présence à Madagascar aux côtés de Laborex Madagascar, dont les activités se poursuivront. L'intégration de Madagascar à notre plaque Afrique australe nous positionne désormais comme un acteur de référence dans la région. Notre priorité est d'assurer la continuité des opérations et de construire, avec les équipes locales, une plateforme durable au service des professionnels de santé et des patients. »

Jean-Marc Leccia, président-directeur général de CFAO Healthcare, déclare : « Cette acquisition s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement d'un réseau panafricain de distribution pharmaceutique associant expertise locale, excellence opérationnelle et standards internationaux. Elle renforce notre capacité à accompagner les laboratoires et les systèmes de santé dans l'amélioration durable de l'accès à des produits de santé de qualité. »

À propos de CFAO Healthcare

Leader panafricain de la distribution pharmaceutique, CFAO Healthcare sécurise l'accès à des médicaments de qualité en Afrique.

CFAO Healthcare assure la distribution de médicaments et de produits pharmaceutiques dans 26 pays d'Afrique et 6 territoires d'Outre-mer. L'intégrité des produits est garantie tout au long du circuit logistique d'importation, du lieu de stockage jusqu'à l'officine, notamment avec le réseau Laborex qui livre chaque jour plus de 11 000 pharmacies d'officine en Afrique francophone, en Afrique anglophone et en Outre-Mer. Également, CFAO Healthcare produit au Maroc et en Algérie des médicaments sous licence, et assure l'assemblage et la distribution de kits de médicaments génériques et de consommables médicaux pour l'Afrique.

Enfin, pour renforcer l'offre de santé sur le Continent, CFAO Healthcare se positionne au plus près des patients avec son réseau de pharmacies Goodlife au Kenya et en Ouganda.

Son expertise repose sur sa maîtrise de la chaîne d'approvisionnement conforme aux plus hauts standards de qualité et de traçabilité, de la production et importation jusqu'à l'officine et au patient.

With Africa For Africa

Pour en savoir plus : cfaohealthcare.com