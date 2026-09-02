La Sofibanque poursuit son changement d'échelle avec un résultat net en hausse de 33 % en 2025

Nouveau siège de la Sofibanque situé sur le Boulevard du 30 juin à Kinshasa, n* 3157

La Sofibanque, l'une des principales banques commerciales de République démocratique du Congo, publie ses résultats pour l'exercice 2025 et confirme la dynamique de croissance engagée ces dernières années. Son résultat net atteint 39 millions USD, en progression de 33 %, tandis que son produit net bancaire s'établit à 129,3 millions USD, en hausse de 27 %. Le total du bilan atteint désormais 1,44 milliard USD.

Ces performances traduisent le changement d'échelle de la Sofibanque et la consolidation de son modèle : une banque indépendante, ancrée en République démocratique du Congo, capable de conjuguer proximité et exigence, tout en s'inscrivant dans une logique de développement maîtrisé. Elles s'accompagnent d'une forte progression de son activité de financement : le total des crédits atteint 695,5 millions USD à fin 2025, contre 526 millions USD un an auparavant, soit une hausse de plus de 30 %. Les dépôts s'établissent quant à eux à 1,15 milliard USD.

Une croissance en phase avec l'économie congolaise

Cette progression s'inscrit dans une stratégie visant à accompagner les besoins croissants des entreprises opérant en République démocratique du Congo, notamment dans les secteurs structurants de son économie.

En 2025, la Sofibanque a notamment poursuivi le développement de son activité auprès des grands acteurs économiques et renforcé sa capacité à intégrer et gérer des flux financiers importants, en particulier dans le Grand Katanga. Cette montée en puissance s'accompagne d'un renforcement des fonds propres réglementaires, qui atteignent 191,1 millions USD.

« Ces résultats témoignent avant tout de la confiance de nos clients et de la capacité de nos équipes à accompagner l'économie congolaise. La croissance de la Sofibanque n'est pas une fin en soi : elle doit nous permettre de financer davantage les entreprises, de proposer des solutions toujours plus adaptées à leurs besoins », déclare Henry Wazne, Administrateur Directeur Général de la Sofibanque.

Consolider les fondamentaux pour accompagner le changement d'échelle

La croissance de l'activité s'est accompagnée en 2025 d'un renforcement de l'organisation de la Sofibanque, de sa gouvernance et de son dispositif de gestion des risques. La banque poursuit ainsi une trajectoire associant développement commercial, maîtrise des risques et respect des exigences de conformité.

La transformation digitale constitue parallèlement l'un des principaux leviers de développement de la banque. En 2025, la Sofibanque a poursuivi l'automatisation des parcours, l'intégration de ses systèmes avec ceux de ses clients corporate et le développement de nouveaux canaux d'interaction, avec l'objectif d'améliorer simultanément la rapidité, la sécurité et la personnalisation des services.

Cette transformation concerne également le capital humain, avec la poursuite de la structuration de l'organisation et le déploiement du plan stratégique RH « Sofibanque 4.0 », destiné à accompagner la montée en compétences des équipes et la croissance des activités.

Une nouvelle étape de développement

Après quinze années de développement en République démocratique du Congo, la Sofibanque entend poursuivre cette dynamique en consolidant sa présence territoriale et ses capacités opérationnelles. L'année 2025 a notamment été marquée par l'ouverture de nouvelles agences et l'avancement de projets structurants, dont celui de son nouveau siège.

« L'année 2025 marque une nouvelle étape pour la Sofibanque. Notre priorité demeure de servir nos clients avec exigence, proximité et sur mesure. Nous devons désormais accompagner notre changement d'échelle tout en conservant ce qui fait la force de notre modèle : notre connaissance du terrain, notre réactivité et notre capacité à construire des solutions adaptées aux réalités de chaque client », ajoute Henry Wazne, Administrateur Directeur Général de la Sofibanque.

À propos de la Sofibanque

La Sofibanque a été fondée début 2010 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Elle valorise un modèle visant à offrir à ses clients un service personnalisé de premier ordre, à travers une gamme complète de produits et services en phase avec l'environnement local. Grâce à ses services digitaux et mettant en avant sa proximité avec ses clients, la Sofibanque a pour objectif d'être au service de l'économie et de la population congolaise. La qualité de ses actifs, caractérisée notamment par la diversité de ses sources de revenus et la solidité de ses fonds propres, complétée par des normes élevées de gouvernance d'entreprise, ont contribué au maintien d'une position financière solide et d'une rentabilitéstable de la Sofibanque.