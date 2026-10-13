SIREXE 2026 - Yergin et Chalmin, deux rÃ©fÃ©rences mondiales au rendez-vous d'Abidjan

La deuxième édition du Salon international des ressources extractives et de l'énergie s'annonce comme un rendez-vous majeur pour les professionnels du secteur. Parmi les temps forts : l'intervention de Daniel Yergin et Philippe Chalmin, deux références internationales de l'énergie et des matières premières, qui apporteront leur éclairage sur les grandes mutations du secteur et les nouveaux équilibres mondiaux.

Prévu du 18 au 22 novembre 2026 au Parc des Expositions d'Abidjan, le SIREXE 2026 entend réunir les principaux acteurs des secteurs minier, pétrolier et énergétique autour des grands enjeux qui façonnent aujourd'hui l'économie mondiale. Pour cette deuxième édition, le salon accueillera notamment des dirigeants d'entreprises, des responsables publics, des investisseurs et des délégations venues d'une trentaine de pays, avec le Botswana comme pays à l'honneur.

Deux grandes voix de l'économie mondiale au SIREXE

Parmi les temps forts annoncés figure la participation de Daniel Yergin et Philippe Chalmin en qualité de «Guest Speakers ». Les deux spécialistes interviendront lors de la conférence inaugurale consacrée aux tensions géopolitiques et à la logistique internationale du pétrole et du gaz.

Leur participation donne une dimension particulière à cette ouverture du SIREXE 2026. Leurs parcours respectifs, construits sur plusieurs décennies d'analyse de l'énergie, des matières premières et des transformations de l'économie mondiale, doivent permettre d'apporter unéclairage international aux professionnels réunis à Abidjan.

Daniel Yergin, une référence mondiale de l'énergie

Historien et économiste de formation, Daniel Yergin est présenté comme l'une des personnalités les plus influentes du débat énergétique international. Il occupe les fonctions de vice-président de S&P Global, groupe spécialisé dans l'information économique, financière et sectorielle. Il préside également CERAWeek, l'une des plus grandes conférences annuelles constituant et lieu important lieu de rencontre pour l'industrie mondiale de l'énergie.

Son approche repose notamment sur le croisement entre histoire, énergie et relations internationales. Ses travaux s'intéressent ainsi aux liens entre les évolutions des marchésénergétiques, les politiques publiques, l'économie mondiale et les rapports entre puissances.

Auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'énergie et à son histoire, Daniel Yergin s'estégalement imposé comme un interlocuteur auprès de gouvernements, de dirigeants d'entreprises et de grandes institutions internationales. Son parcours institutionnel comprend notamment une participation au Conseil consultatif du secrétaire américain à l'Énergie sous quatre présidences. Il a également contribué aux travaux de plusieurs instances et centres de réflexion consacrés à l'énergie et aux politiques économiques.

Son expertise a étédistinguéeàplusieurs reprises, notamment avec la première médaille James Schlesinger pour la sécurité énergétique décernée par le Département américain de l'Énergie et le premier prix Carnot de l'Université de Pennsylvanie pour sa contribution aux politiques énergétiques.

Philippe Chalmin, spécialiste des matières premières

À ses côtés, Philippe Chalmin apportera une expertise complémentaire, centrée sur les matières premières et les marchés internationaux. Historien et économiste français, il s'est spécialisé dans l'analyse des grands marchés mondiaux et des commodités.

Il est notamment le fondateur et président du Cercle CyclOpe, structure d'études consacréeàl'analyse des marchés mondiaux de matières premières. Son réseau rassemble une cinquantaine d'experts et couvre un large éventail de secteurs : produits agricoles, métaux, minerais, pétrole, énergie, produits industriels et fret maritime.

Auteur ou directeur de plusieurs dizaines d'ouvrages, Philippe Chalmin a consacré une partie importante de ses travauxàl'histoire du commerce mondial, aux crises économiques, aux marchés agricoles ainsi qu'aux évolutions des industries extractives. Cette approche lui permet notamment d'analyser les interactions entre matières premières, marchés financiers, commerce international et logistique.

Un rendez-vous pour comprendre les transformations du secteur

La présence de ces deux experts au programme du SIREXE 2026 illustre l'ambition du salon : dépasser la seule exposition des activités extractives et énergétiques pour devenir un espace de dialogue et de réflexion sur les grandes transformations qui touchent ces secteurs.

Les tensions géopolitiques, la circulation des ressources, la logistique internationale, l'évolution des marchés de l'énergie et des matières premières figurent désormais au cœur des préoccupations des États comme des entreprises. Dans ce contexte, les analyses croisées de Daniel Yergin et Philippe Chalmin offriront aux participants l'occasion de mieux comprendre les dynamiques qui influencent les marchés mondiaux.

Avec des délégations annoncées d'une trentaine de pays et le Botswana comme pays àl'honneur, le SIREXE 2026 entend ainsi renforcer la vocation internationale du rendez-vous d'Abidjan.

Pour les professionnels des mines, du pétrole, du gaz, de l'énergie, de la logistique, de la finance et de l'investissement, le salon se présente donc comme un espace privilégié de rencontres, d'échanges et de réflexion autour des enjeux qui dessinent les marchés de demain.

Du 18 au 22 novembre, le SIREXE 2026 ambitionne ainsi de faire d'Abidjan un point de convergence entre responsables publics, industriels, investisseurs et experts internationaux. Avec Daniel Yergin et Philippe Chalmin parmi ses grandes voix, cette deuxième édition entend donner une portée supplémentaire aux débats sur l'avenir des ressources extractives et de l'énergie.