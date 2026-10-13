Avec Simandou Academy, soixante jeunes Guinéens partent se former en Chine à la conduite des trains du Transguinéen (CTG)

Représentant Son Excellence Mamadi DOUMBOUYA, Président de la République de Guinée, M. Djiba DIAKITÉ, Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République et Président du Comité stratégique de Simandou, a présidé à Morebaya la cérémonie de départ de soixante (60) jeunes travailleurs guinéens pour une formation à la conduite de locomotive en Chine. À leur retour, ils conduiront les trains du Transguinéen (CTG), corridor ferroviaire à double voie de plus de 650 km reliant les gisements de Simandou au port de Morebaya.

Ce départ marque une nouvelle étape pour Simandou Academy, le volet formation du programme Simandou 2040. Il traduit une ambition claire : que l’exploitation, le transport et, à terme, la transformation des ressources du pays soient assurés par des Guinéens. Sur le Transguinéen, ce sont des conducteurs guinéens qui achemineront demain le minerai, des montagnes jusqu’à l’océan.

Le contenu local, trois exigences

Le Plan de contenu local du mégaprojet Simandou repose sur trois piliers : l’emploi, pour que les postes créés reviennent en priorité aux Guinéens ; les opportunités d’affaires, pour que les entreprises nationales prennent toute leur part dans la chaîne de valeur ; la formation, pour anticiper le transfert de compétences et de technologies. Le départ des soixante futurs conducteurs relève de ce troisième pilier.

« Le contenu local n’est pas un slogan. La Guinée ne se contente plus de posséder des richesses ou de fournir des matières premières aux usines du monde : elle forme celles et ceux qui les exploiteront, les transporteront et les transformeront. Telle est la promesse de la vision Simandou 2040 », a déclaré M. Djiba DIAKITÉ.

Un corridor de développement, au-delà du minerai

Voulu par le Chef de l’État comme un corridor de développement et non comme une simple voie minéralière, le Transguinéen transportera également des passagers et des marchandises. Il reliera les régions du pays, rapprochera les populations et ouvrira les terroirs aux marchés. « Ce chemin de fer ne sera pas seulement celui du fer. Il sera celui des Guinéens », a souligné le Ministre Directeur de Cabinet, saluant le leadership, la détermination et l’audace du Président de la République.

S’adressant aux stagiaires, il a ajouté : « Vous portez l’ambition de tout un peuple. Formez-vous avec rigueur, dans l’ordre et la discipline, et revenez servir la République de Guinée avec fierté. La Guinée avance, et ce sont ses enfants qui tiennent les commandes. »