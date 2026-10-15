L'entrepreneur sénégalais Mouhamad Rassoul Dieng alerte sur les obstacles au commerce intra-africain

Alors que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ambitionne de renforcer les échanges entre les économies du continent, les obstacles administratifs et réglementaires continuent de peser sur la compétitivité des entreprises. À New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, l'entrepreneur sénégalais Mouhamad Rassoul Dieng a appelé les gouvernements africains à garantir un environnement économique plus stable et prévisible.

Trois à cinq jours d'attente aux frontières, sans explication. C'est l'une des difficultés auxquelles se heurte OnTrack, l'entreprise de logistique de Mouhamad Rassoul Dieng, dans le cadre de ses opérations commerciales en Afrique de l'Ouest.

Un exemple concret des obstacles qui continuent de freiner la circulation des marchandises sur le continent, malgré les ambitions affichées en matière d'intégration économique.

Le 23 septembre 2026, à New York, en marge de la 81e Assemblée générale des Nations unies, le fondateur et directeur général de MIR Holdings a plaidé pour une plus grande prévisibilité des politiques économiques africaines.

« Sans certitude ni confiance, les investisseurs ne viendront pas », a-t-il averti lors d'une table ronde consacrée aux conditions de l'investissement au Sénégal et sur le continent.

Des obstacles qui pèsent sur la compétitivité africaine

Au-delà des droits de douane, l'entrepreneur sénégalais pointe les difficultés liées à l'application des réglementations, aux procédures administratives et au manque de cohérence des politiques fiscales.

Pour les entreprises opérant sur plusieurs marchés africains, ces incertitudes peuvent entraîner des retards de livraison, des coûts supplémentaires et une complexité accrue dans la planification de leurs investissements.

Cette problématique rejoint les conclusions de la Banque mondiale. Dans son rapport Integrating Africa: From Threads to Hubs, publié en août 2026, l'institution estime qu'environ 60 % des coûts commerciaux évalués proviennent de contraintes propres aux pays ou situées au-delà des frontières, notamment les inefficacités logistiques, les restrictions au transport et les disparités réglementaires.

Un constat qui souligne l'importance des réformes nationales dans la réussite de l'intégration économique africaine.

La prévisibilité réglementaire, un levier pour attirer les capitaux

À la tête de MIR Holdings, dont les différentes entreprises emploient environ 1 200 personnes au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, Mouhamad Rassoul Dieng défend une approche fondée sur l'expérience du secteur privé.

Pour l'entrepreneur, la mobilisation de capitaux ne dépend pas uniquement des opportunités économiques disponibles. Elle suppose également un cadre d'activité dans lequel les investisseurs peuvent anticiper les coûts, les délais et les règles applicables.

Il appelle ainsi à davantage de cohérence en matière de fiscalité, de tarifs et de procédures douanières, mais également à une application équitable et constante de l'État de droit.

Une exigence particulièrement importante pour les entreprises qui souhaitent développer leurs activités à l'échelle régionale et structurer des chaînes de valeur entre plusieurs pays.

La ZLECAf face au défi de sa mise en œuvre

L'intervention de Mouhamad Rassoul Dieng s'inscrivait dans le cadre de l'événement « Créer un marché pour la prochaine génération d'industries africaines alimentées par les énergies renouvelables », organisé par l'Initiative pour l'industrialisation verte en Afrique (AGII), en partenariat avec le Secrétariat de la ZLECAf et l'Union africaine.

Présente lors des échanges, Roslyn Ng'eno, experte senior en investissement au Secrétariat de la ZLECAf, a salué la contribution de l'entrepreneur sénégalais et rejoint ses préoccupations concernant les conditions nécessaires au développement des investissements.

Au-delà de la réduction progressive des barrières tarifaires, la réussite du marché continental africain repose aussi sur la capacité des États à harmoniser leurs pratiques, à fluidifier les échanges et à renforcer la confiance des opérateurs économiques.

Pour les investisseurs, la question est désormais autant celle de l'accès aux marchés que de la possibilité d'y exercer leurs activités dans des conditions fiables.

Un enjeu décisif pour faire de l'intégration africaine non seulement une ambition politique, mais un véritable moteur de compétitivité, d'investissement et de croissance.