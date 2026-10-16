Inclusion financière à Madagascar - Comment MVola entend lever les freins structurels du paiement mobile

Le 2 octobre 2026, l'opérateur de paiement mobile MVola a présenté sa nouvelle feuille de route suite à la nomination d’Alexandre Castel à la direction de l'entreprise en juillet 2026. Entre gratuité des transactions marchandes et refonte de l'expérience utilisateur, l'entreprise entend dépasser le simple transfert d'argent pour bâtir un écosystème financier digital complet sur la Grande Île.

A Madagascar, une faible bancarisation et des freins d'usage

A Madagascar, seuls 6 % des habitants possèdent un compte bancaire traditionnel, un décalage prononcé par rapport au reste du continent. À titre de comparaison, l'Afrique de l'Est affiche un niveau d'accès aux services bancaires formels avoisinant la moitié de sa population soit 45%. Elle est suivie par l'Afrique du Nord où la bancarisation formelle reste cinq fois supérieure à celle observée sur le marché malgache.

Dans ce paysage financier peu bancarisé, le paiement mobile s’est imposé comme l’alternative la plus accessible à l’argent liquide. Cependant, le secteur a longtemps fait face à plusieurs obstacles d'usage, notamment le coût des transactions lors des achats du quotidien, la complexité de certaines interfaces mobiles et une pratique souvent limitée au retrait et au dépôt d'espèces au lieu du paiement marchand direct et d’un usage généralisé.

La stratégie d'Alexandre Castel pour lever les obstacles au paiement mobile

Alexandre Castel a rappelé l'ancrage territorial de la marque et l'objectif de sa feuille de route : « MVola est aujourd'hui profondément ancré dans le quotidien des Malagasy. Notre priorité est d'aller plus loin : rendre les usages toujours plus simples, lever les freins au paiement et mieux écouter nos clients pour faire évoluer nos services avec eux. »

Les mesures déployées depuis sa prise de fonction traduisent directement cet engagement. Afin de lever les freins au paiement, l’entreprise a supprimé les frais pour le consommateur lors de ses transactions auprès d’un marchand Mvola. Ces frais seront désormais pris en charge par le marchand qui bénéficiera de son côté d’avantages spécifiques.

L’application mobile a été entièrement repensée, simplifiée, en intégrant les doléances de ses utilisateurs quotidiens. Cette démarche a été portée par MVola Lab, une plateforme d'innovation participative créée par l’entreprise afin d’impliquer les utilisateurs dans l'amélioration de son application. MVola a également réuni les fonctions liées à l'Expérience Client au sein d'une Direction dédiée afin d’améliorer la prise en charge de ses clients.

L’ambition est de transformer la plateforme en un écosystème complet de services financiers digitaux couvrant à la fois les besoins des particuliers, des commerçants et des entreprises.

De la transaction de proximité à l'impact macroéconomique

Aujourd'hui, le paiement mobile est utilisé par 30 % des Malgaches, et MVola concentre 73 % des parts de marché. Avec plus de 10 millions de comptes actifs recensés, l'opérateur dépasse largement les seuils d'accès de la banque traditionnelle. Cette performance prend une dimension particulière dans un contexte où les canaux bancaires classiques peinent à couvrir les besoins de l'économie réelle. À Madagascar, seulement 8 % des entreprises ont accès à des prêts bancaires, contre 19,5 % en moyenne en Afrique subsaharienne. Face à ce déficit de financement, les orientations prises par la direction de MVola pourraient avoir un impact considérable sur le tissu économique malgache.

À Madagascar, l'impact du secteur est d’ailleurs quantifiable à l'échelle nationale : selon le rapport 2024 de la GSMA, le paiement mobile représente 12 % du PIB malgache. Dans un contexte d’adoption croissante des services financiers digitaux, le développement des nouveaux usages représente un important levier de croissance pour le secteur dans les années à venir.