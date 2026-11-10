Des annonces aux chantiers - Le pari tchadien pour attirer les investissements

Du 12 au 18 octobre 2026, une délégation du gouvernement tchadien a participé aux Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok.

Cette présence sur l’une des scènes internationales les plus capitales de l’année en matière de développement économique s’est inscrite dans la continuité d’une série record d’engagements à l’international, débutée en novembre 2025 avec le lancement du Plan national de développement Tchad Connexion 2030, aux Émirats, au côté de ses partenaires financiers les plus fidèles.

En un peu plus d’un an, le pays a enchaîné les séquences diplomatiques et économiques à travers le monde, dans le but de mobiliser bailleurs, développeurs et partenaires techniques pour avancer ses objectifs de développement socio-économique d’ici à 2030. Un an après le lancement de son plan, qu’en est il des avancées concrètes ?

Une diplomatie économique qui porte ses fruits

En juillet 2026, le Tchad a accueilli à N’Djamena le Forum africain de l’eau, première édition du forum Water Forward porté par la Banque mondiale, sous l’initiative du même nom déployée à l’échelle mondiale. En choisissant N’Djamena pour ce premier forum africain, la Banque mondiale s’est associée au Tchad pour promouvoir les enjeux de l’eau sur le continent africain, secteur dans lequel le PND tchadien prévoit un investissement de 2,9 milliards de dollars d’ici 2030.

Huit chefs d’État africains ont fait le déplacement à cette occasion, et des compacts nationaux ont été signés lors du Forum, posant les bases d’un partenariat structuré avec l’institution de Washington, et prouvant la capacité du Tchad à mobiliser au delà de ses frontières pour la prise d’engagements clés autour d’une problématique essentielle pour le continent africain.

Moins de trois mois plus tard, le 25 septembre 2026, le Forum économique Tchad-France organisé à Paris avec le MEDEF International a réuni plus de 250 entreprises des deux pays. Les représentants tchadiens le répètent aussi souvent que possible : le secteur privé doit être le moteur de son développement économique, et non un simple complément de l’aide internationale.

L’événement s’est conclu par la signature de plusieurs protocoles d’accord : Africa Global Logistics s’est engagé sur le projet de port sec de Toukra, Ceva Santé Animale a formalisé un partenariat dans l’élevage et l’abattage industriel, et d’autres accords ont couvert la santé, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur. Autant d'avancées incrémentales mais pragmatiques permettant aux infrastructures du pays de se renforcer. Plusieurs secteurs clés du PND ont trouvé des partenaires privés français lors d’une seule journée.

Des engagements concrets, premiers signes de réussite pour le plan de développement

Présenté à Abou Dhabi en novembre 2025, le PND Tchad Connexion 2030 avait déjà mobilisé 20,5 milliards de dollars d’engagements dès sa première phase. Dans les mois qui ont suivi, les projets concrets se sont précisés, traduisant en actes ce premier signal de confiance des bailleurs. Dans l’énergie, la Banque africaine de développement finance la construction de centrales hybrides solaire-diesel dans plusieurs villes secondaires, pour étendre un accès à l’électricité aujourd’hui limité à environ 6 % de la population. Dans les infrastructures et l’eau, la Banque mondiale a engagé 170 millions de dollars pour désenclaver la région du Lac et structurer des pôles commerciaux, tandis qu’un financement de 100 millions de dollars supplémentaires est en cours de finalisation pour le projet Almé Djah, dédié à l’accès à l’eau potable, avec SUEZ comme partenaire technique. L’AFD contribue pour sa part à travers des appuis aux transports et à l’agriculture.

Cette dynamique commence à se refléter dans les évaluations extérieures. En septembre 2026, Standard & Poor’s a confirmé la note souveraine du Tchad à B- avec perspective stable, portée par une croissance estimée à 5 % en 2026 et un endettement maîtrisé. Le FMI, engagé dans un programme avec le pays depuis 2025, décrit une activité économique « robuste », tirée notamment par le secteur non pétrolier.

Le 4 septembre 2026, lors d’une cérémonie organisée sous l’égide du ministère du Commerce et de l’Industrie, dix-sept entreprises des secteurs de l’agro-industrie, de l’élevage, de la métallurgie ou des télécommunications formalisaient à N’Djamena leurs accords d’investissement, pour 446 milliards FCFA et 7 500 emplois directs annoncés : une première traduction concrète de ces engagements, moins d’un an après le lancement du plan.

Des filières d’exportation que le Tchad veut mettre en avant

Si le PND structure les investissements publics, le Tchad entendait aussi faire valoir à Bangkok le potentiel de ses filières productives privées. Parmi les exemples que le pays souhaitait mettre en avant, la gomme arabique. Le Tchad est le deuxième exportateur mondial, avec environ 57 000 tonnes en 2024, en hausse de 25 % sur un an, à un prix passé de 1 800 à 3 000 dollars la tonne entre 2022 et 2024, représentant environ 7 % du PIB national.

Le coton constitue un autre cas de diversification en cours, avec la restructuration de COTONTCHAD et une reprise progressive des capacités d’égrenage. L’élevage, le karité ou le sésame figurent parmi d’autres filières identifiées dans le PND comme leviers de diversification. Ces secteurs ne forment pas un tableau exhaustif de l’économie tchadienne, mais ils signalent une direction commune : s’entourer des meilleurs partenaires possibles, valoriser ses chaînes de valeur, diversifier son économie et offrir aux Tchadiens de meilleures opportunités.

En un peu plus d’un an, le Tchad a multiplié les occasions de dialoguer avec les bailleurs et les investisseurs, obtenu des engagements dans des secteurs variés et commencé à faire avancer plusieurs projets. Cette dynamique ne suffit pas encore à installer une attractivité durable, mais elle fournit des points d’appui. Sa solidité se mesurera à la réalisation des infrastructures, à la création d’emplois et à la capacité des filières comme la gomme arabique, le coton et l’élevage à générer davantage de valeur localement. La continuité des réformes et la concrétisation des partenariats diront si les promesses se transforment en opportunités tangibles pour les entreprises et la population.