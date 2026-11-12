EDK mobilise 30 milliards FCFA sur le marché régional pour accélérer son développement

Le groupe sénégalais EDK, actif dans la distribution pétrolière, la grande distribution, la restauration, les paiements et l’agro-industrie, ouvre une nouvelle phase de son développement à travers l’émission obligataire « EDK 7,50 % 2026-2033 », ouverte à la souscription du 10 au 30 novembre 2026. Structurée par Matha Securities, l’opération doit notamment financer l’ouverture de 45 nouveaux points de vente, renforcer les capacités agro-industrielles du Groupe et accompagner la modernisation de ses solutions de paiement.

Le Groupe EDK annonce le lancement de son emprunt obligataire par Appel Public à l’Épargne, dénommé « EDK 7,50 % 2026-2033 », pour un montant de 30 milliards FCFA. L’opération a été visée par l’AMF-UMOA sous le N°EOP/26-05.Ouverte à la souscription du 10 au 30 novembre 2026, avec possibilité de clôture anticipée, l’opération doit permettre au groupe sénégalais d’accompagner une nouvelle phase de son développement et de financer plusieurs projets d’investissement dans ses différentes activités.

L’émission porte sur 3 millions d’obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA chacune, rémunérées à un taux nominal annuel fixe de 7,50 %, pour une maturité de sept ans, dont deux années de différé de remboursement du capital.

Créé en 2009, EDK s’est progressivement développé à partir de la distribution pétrolière avant d’étendre ses activités à la grande distribution, à la restauration rapide, aux paiements et à l’agro-industrie. En 2025, le Groupe a réalisé plus de 84 milliards FCFA de chiffre d’affaires consolidé, dispose d’un réseau de 111 points de vente et représente aujourd’hui plus de 1 500 emplois directs et indirects.

Cette trajectoire positionne aujourd’hui EDK comme un champion entrepreneurial sénégalais engagé dans une nouvelle phase de changement d’échelle, avec des activités, des actifs et une présence commerciale déjà établis dans l’économie nationale.

45 nouveaux points de vente pour accompagner le changement d’échelle d’EDK

Les ressources mobilisées dans le cadre de l’émission doivent permettre au Groupe EDK d’accélérer plusieurs projets de développement dans ses principales activités.

Le programme prévoit notamment l’ouverture de 45 nouveaux points de vente :15 stations-service EDK Oil, 15 magasins de grande distribution portés par Low Price SA et 15 restaurants Djolof Chicken.

L’émission doit également contribuer au financement d’une nouvelle usine TEFESS Industrie de production d’aliments pour bétail et volaille, destinée à renforcer les capacités agro-industrielles du Groupe, ainsi qu’à la modernisation des solutions de paiement de QuickPay, notamment à travers de nouveaux équipements, le développement du paiement sans contact et le renforcement de la sécurité des transactions.

Ces investissements doivent permettre à EDK de renforcer son maillage territorial, de développer ses différentes activités et d’accroître ses capacités opérationnelles et industrielles.

Au-delà des nouveaux actifs, cette croissance s’inscrit dans un ancrage économique local déjà important. Le développement du Groupe contribue à générer de l’activité pour un écosystème de fournisseurs, prestataires et partenaires locaux, tandis que cette nouvelle phase doit créer de nouvelles opportunités d’activité et d’emploi.

« Cette émission marque une nouvelle étape dans la trajectoire du Groupe EDK. Depuis 2009, nous avons progressivement construit et diversifié nos activités au Sénégal. Les investissements que nous engageons aujourd’hui doivent nous permettre de poursuivre cette dynamique, d’étendre notre présence et de renforcer notre contribution à l’activité économique et à l’emploi », déclare Demba KA, Président-Directeur Général du Groupe EDK.

Une diversification construite progressivement depuis 2009

En août 2025, EDK a renforcé son activité de grande distribution avec la reprise de huit magasins précédemment exploités par CFAO Consumer, dont cinq Supeco et trois Carrefour Market.

L’emprunt obligataire s’inscrit ainsi dans une stratégie plus large de diversification des sources de financement mobilisées par EDK pour accompagner son changement d’échelle.

« Cette opération s’inscrit dans la démarche de diversification des sources de financement engagée par le Groupe EDK. En qualité de conseil financier, MNS Capital accompagne le Groupe dans cette opération destinée à soutenir la mise en œuvre de son programme d’investissements et cette nouvelle phase de développement », souligne MNS Capital.

Le marché financier régional au service du développement du Groupe

L’emprunt obligataire est structuré et placé par Matha Securities, en qualité d’Arrangeur et Chef de file. CGF Bourse intervient en qualité de Co-chef de file, tandis que MNS Capital accompagne le Groupe EDK en qualité de conseiller financier.

Le remboursement du principal et des intérêts bénéficie d’une garantie autonome à première demande couvrant 100 % du principal et des intérêts, répartie entre le Fonds de Solidarité Africain (FSA), à hauteur de 66,67 %, et le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique (FAGACE), à hauteur de 33,33 %.

« Cette opération permet à EDK de mobiliser le marché financier régional pour accompagner son programme d’investissements. En qualité d’Arrangeur et Chef de file, Matha Securities coordonne le placement auprès du syndicat de SGI, centralise les souscriptions et assurera le service financier des obligations pendant toute la durée de l’emprunt », indique Matha Securities.

Les investisseurs peuvent souscrire auprès de Matha Securities, de CGF Bourse ou des autres Sociétés de Gestion et d’Intermédiation membres du syndicat de placement.

Après la clôture de l’opération, une demande de cotation des obligations doit être introduite auprès de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) afin de permettre leur négociation sur le marché secondaire.

« En faisant appel au marché financier régional, nous souhaitons associer les investisseurs de l’UEMOA à cette nouvelle étape de notre développement. Notre ambition est de poursuivre l’expansion du Groupe, de développer de nouveaux actifs et de renforcer progressivement nos capacités opérationnelles », conclut Demba KA.

À propos du Groupe EDK

Créé au Sénégal en 2009, le Groupe EDK est un groupe multisectoriel présent dans la distribution pétrolière avec EDK Oil, la grande distribution avec Low Price SA, à travers les enseignes Low Price, Carrefour Market et Supeco, la restauration rapide avec Djolof Chicken, les paiements et services monétiques avec QuickPay et l’agro-industrie avec TEFESS Industrie.

À fin 2025, le Groupe dispose de 111 points de vente, a réalisé plus de 84 milliards FCFA de chiffre d’affaires consolidé et représente plus de 1 500 emplois directs et indirects.



À propos de Matha Securities

Matha Securities est une Société de Gestion et d’Intermédiation basée à Abidjan, intervenant dans les huit pays de l’UEMOA sur des opérations d’arrangement, de structuration et de placement de levées de fonds.

Dans le cadre de l’émission obligataire « EDK 7,50 % 2026-2033 », Matha Securities intervient en qualité d’Arrangeur et Chef de file. Elle coordonne le placement auprès du syndicat de SGI, centralise les souscriptions et assure le service financier des obligations pendant toute la durée de l’emprunt.

À propos de MNS Capital

MNS Capital est un acteur du conseil financier qui accompagne les entreprises dans leurs opérations de financement et de structuration financière.



Dans le cadre de l’émission obligataire « EDK 7,50 % 2026-2033 », MNS Capital accompagne le Groupe EDK en qualité de conseiller financier, dans le cadre de sa démarche de diversification de ses sources de financement et de mise en œuvre de son programme d’investissements.

À propos de CGF Bourse

CGF Bourse est une Société de Gestion et d’Intermédiation intervenant sur le marché financier régional de l’UEMOA.

Dans le cadre de l’émission obligataire « EDK 7,50 % 2026-2033 », CGF Bourse intervient en qualité de Co-chef de file, aux côtés de Matha Securities, Arrangeur et Chef de file de l’opération.





