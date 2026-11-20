Plus de 42 millions de personnes en Afrique sont désormais mieux protégées contre les phénomènes météorologiques extrêmes grâce aux systèmes d'alerte précoce soutenus par le Groupe de la Banque africaine de développement. C'est ce qu'a indiqué Marie-Laure Akin-Olugbade, vice-présidente principale de l'institution, devant la communauté internationale à Antalya pour la COP31, qui se poursuit jusqu'au 20 novembre.

Mme Akin-Olugbade s'est exprimée lors d'une session de haut niveau réunissant des dirigeants, organisée par le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres. Ces données démontrent que les investissements dans la résilience climatique produisent des résultats mesurables, a-t-elle rappelé.

« Aucun Africain ne devrait perdre la vie, ses moyens de subsistance ou son avenir parce que des informations cruciales ne lui sont pas parvenues à temps », a déclaré Mme Akin-Olugbade au nom du président du Groupe de la Banque, Dr Sidi Ould Tah.

Elle a réaffirmé le soutien de la Banque à l'initiative des Nations unies « Alertes précoces pour tous » et a présenté les mesures nécessaires pour combler l'une des lacunes les plus urgentes du continent en matière de protection.

Un continent qui se réchauffe, un bouclier inégal

L'Afrique se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale. Les phénomènes météorologiques extrêmes et les événements liés au climat ont touché au moins 13 millions de personnes sur le continent en 2025 et fait plus de 3 000 morts, selon le rapport « État du climat en Afrique 2025 » de l'Organisation météorologique mondiale. Ce rapport révèle également qu'à l'échelle planétaire, 136 pays déclarent désormais disposer de systèmes d'alerte précoce multirisques, soit un bond de 143 % depuis 2015. En Afrique, seuls environ 40 % des pays sont actuellement équipés de tels systèmes. Combler cette lacune permet de sauver des vies : les pays dotés de systèmes d'alerte complets enregistrent des taux de mortalité liés aux catastrophes 6,1 fois inférieurs à ceux des pays dont la couverture est limitée ou modérée.

De la station météorologique à l'indemnisation

Une prévision météorologique ne se traduit par une sécurité effective que lorsqu'elle déclenche une action coordonnée et rapide. Le Groupe de la Banque africaine de développement pilote trois programmes complémentaires visant à transformer ces prévisions en actions concrètes sur le terrain.

Le premier, le Guichet d'action climatique, a été créé lors de la 16e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement. Son portefeuille initial de 41 projets, d'une valeur totale de 321,75 millions de dollars américains, étendra la couverture des systèmes d'alerte précoce à douze pays du continent, contre six auparavant, et réhabilitera 344 stations météorologiques, climatiques et hydrologiques.

Le deuxième, le Fonds spécial ClimDev, géré par la Banque, est la branche financière du programme ClimDev-Afrique, mené conjointement avec la Commission de l'Union africaine et la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies. Au cours de sa première phase, de 2011 à 2023, ClimDev-Afrique a soutenu 18 projets dans 17 pays, dont cinq centres climatiques régionaux desservant plus de 42 millions de personnes. ClimDev a amélioré la précision des prévisions jusqu'à 20 %.

Le troisième, le Programme de financement des risques de catastrophes en Afrique (ADRiFi), mis en oeuvre en collaboration avec l'African Risk Capacity, permet aux gouvernements d'organiser à l'avance le financement des risques afin que des liquidités préarrangées soient disponibles avant qu'une crise ne s'aggrave.

Projets sur le terrain

Partout sur le continent, ces programmes renforcent les capacités nationales à anticiper et à faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes.

À Freetown, en Sierra Leone, un don de cinq millions de dollars du Guichet d'action climatique pour un projet dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement modernise les systèmes d'alerte précoce et la cartographie des risques d'inondation pour environ 700 000 habitants. En Côte d'Ivoire, ClimDev finance des stations agroclimatiques automatiques afin de préserver la sécurité alimentaire nationale.

Dans la Corne de l'Afrique, la sécheresse a affecté au moins 19,4 millions de personnes entre octobre 2020 et décembre 2022. Une initiative ADRiFi d'un montant de 35 millions de dollars, couvrant les Comores, Djibouti, la Somalie et le Soudan du Sud, fournit aux gouvernements les moyens de déployer des dispositifs de financement des risques préarrangés. La Banque prévoit que cette initiative permettra d'assurer au moins 400 000 agriculteurs et éleveurs chaque année.

Les pôles climatiques régionaux de Nairobi, Niamey et Douala soutiennent ces efforts nationaux. À Nairobi, le Centre de prévisions et d'applications climatiques de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), alimenté à l'énergie solaire, utilise le calcul haute performance pour aider les gouvernements à surveiller une grave invasion de criquets pèlerins.

La première phase de ClimDev-Afrique a formé plus de 60 spécialistes en météorologie, dont 30 % de femmes. La deuxième phase vise à mobiliser 191 millions de dollars et à garantir que les agences météorologiques nationales restent les sources officielles d'alerte précoce dans leurs pays, tout en s'appuyant sur des données régionales partagées.

À Antalya, la Banque s'est associée à d'autres banques de développement, à l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) pour promouvoir une mise en oeuvre conjointe.

Aucune institution ne peut réaliser cet ambitieux programme à elle seule. Mme Akin-Olugbade a réaffirmé que le Groupe de la Banque continuerait à soutenir les pays africains et, au-delà de 2027, intensifierait ses efforts de mobilisation de financements pour la réponse aux catastrophes et les actions précoces dans le cadre de la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement (NAFAD). Il collaborera avec le Mécanisme de financement des observations systématiques, l'Alliance pour le développement hydrométéorologique, les gouvernements et le secteur privé.