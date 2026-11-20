Le Groupe de la Banque africaine de développement et le gouvernement japonais entendent approfondir leur partenariat dans des secteurs stratégiques pour la transformation du continent, notamment les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, les minéraux critiques, le développement du secteur privé et le capital humain.

Ces priorités ont été au coeur des échanges que le président du Groupe de la Banque, Dr Sidi Ould Tah, a eus le 13 novembre 2026 à Tokyo, d'abord avec la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, puis avec le vice-ministre des Finances chargé des Affaires internationales, Atsushi Mimura. Les deux parties ont souligné l'importance de la coopération entre le Groupe de la Banque et le Japon pour la mise en oeuvre de la vision du président Ould Tah.

Les discussions ont également porté sur les nouvelles orientations stratégiques de l'institution, les « Quatre Points Cardinaux », ainsi que sur la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement (NAFAD), qui vise à mobiliser des capitaux publics et privés et à partager les risques afin d'accélérer les investissements en Afrique.

Partenaire de longue date, le Japon est le quatrième actionnaire du Groupe de la Banque et, après les États-Unis, son deuxième actionnaire non africain. Il est également le quatrième contributeur au Fonds africain de développement.

La coopération couvre désormais le financement concessionnel, le secteur privé, les infrastructures, le capital humain et la création d'emplois, ainsi que le partage des connaissances.

En amont de ces entretiens, Dr Ould Tah a signé avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) un accord de prêt concessionnel d'un montant de 86,6 milliards de yens (environ 583 millions de dollars) pour soutenir la dix-septième reconstitution des ressources du Fonds africain de développement (FAD-17).

Dr Ould Tah et ses interlocuteurs ont également évoqué le développement d'infrastructures de qualité et durables ainsi que l'amélioration de la connectivité en Afrique. Dans le secteur de l'aviation, le Japon a annoncé cette année une contribution de dix millions de dollars au mécanisme de partage des risques du Programme intégré de transformation de l'aviation en Afrique (IATP), piloté par le Groupe de la Banque. L'IATP vise notamment à moderniser les flottes, à améliorer les infrastructures aéroportuaires et la logistique, et à favoriser l'intégration du marché africain du transport aérien.

L'énergie a constitué un autre axe majeur des discussions. Le développement du secteur, notamment celui de l'électricité, nécessite une mobilisation accrue des technologies, de l'expertise et, surtout, des investissements privés. Le partenariat avec le Japon peut contribuer à cet effort alors que la Banque et ses partenaires poursuivent la mise en oeuvre de « Mission 300 ». Conduite conjointement par le Groupe de la Banque africaine de développement et le Groupe de la Banque mondiale, cette initiative vise à donner à 300 millions de personnes supplémentaires en Afrique accès à l'électricité d'ici à 2030, notamment grâce à une mobilisation accrue des capitaux privés.

Les minéraux critiques ont également occupé une place importante dans les discussions. Le quatrième Point Cardinal de la stratégie du Groupe de la Banque est « Construire des infrastructures résilientes et des chaînes de valeur compétitives ». Dans ce cadre, l'institution entend aider les pays africains à transformer davantage leurs ressources minérales localement afin d'en accroître les retombées sur place.

Cette approche permettrait d'accroître la valeur ajoutée créée sur le continent et, conformément au troisième Point Cardinal, de créer davantage d'emplois pour les femmes et les jeunes, tout en contribuant à diversifier les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le Japon considère également que des infrastructures de qualité et durables, ainsi que des chaînes intégrées de production et de transformation, sont essentielles pour accroître la valeur que l'Afrique peut tirer de ses ressources naturelles.

Le président Sidi Ould Tah, la ministre Katayama et le vice-ministre Mimura ont confirmé, lors de leurs échanges respectifs, que le secteur privé japonais avait un rôle clé à jouer dans la mise en oeuvre de ces priorités, notamment à travers son expertise, le transfert de technologies et les investissements directs.

Les discussions ont enfin porté sur le développement du secteur privé, notamment à travers l'Initiative d'assistance renforcée au secteur privé en Afrique (EPSA), soutenue par le ministère japonais des Finances, ainsi que sur les investissements dans le capital humain, l'éducation, la science, la technologie et l'innovation.