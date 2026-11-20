Le président du Botswana, Duma Gideon Boko, a effectué une visite officielle au siège du Groupe de la Banque africaine de développement à Abidjan, le mercredi 18 novembre, où il a été reçu par le président du Groupe de la Banque, le Dr Sidi Ould Tah.

Cette visite a été marquée par un entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants, suivi de discussions entre leurs délégations respectives. Le président Boko a également signé le Livre d'or du Groupe de la Banque, destiné aux dignitaires en visite.

Le Dr Ould Tah et le président Boko ont réaffirmé la solidité du partenariat entre le Botswana et le Groupe de la Banque.

Le Dr Ould Tah a souligné la volonté de l'institution d'accompagner le Botswana dans sa transition d'un modèle axé sur l'exportation de minerais bruts vers la transformation locale, le développement de chaînes de valeur régionales, l'industrialisation et la création d'emplois durables.

Le Dr Sidi Ould Tah a également souligné le soutien apporté par le Groupe de la Banque au Botswana, notamment un programme de financement de 503,75 millions de dollars américains approuvé en octobre 2026 pour soutenir les réformes économiques, la croissance tirée par le secteur privé et la création d'emplois.

Le président Boko a exposé sa vision d'une économie numérique, tirée par les exportations, diversifiée et à haut revenu. Il a souligné l'importance d'élargir les opportunités d'emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes du Botswana.

Les deux dirigeants ont convenu que l'accélération de la diversification économique, de l'industrialisation et de l'emploi des jeunes constituaient des piliers essentiels du programme de développement à long terme du Botswana.

Cette visite s'inscrit dans le prolongement de récents échanges de haut niveau. Les deux dirigeants se sont rencontrés pour la première fois en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre 2025.

Cette rencontre a été suivie, en mars 2026, d'une réunion de travail à Abidjan, où le Dr Ould Tah a reçu le vice-président Ndaba Gaolathe au siège du Groupe de la Banque pour discuter du renforcement du financement du développement en Afrique.

M. Gaolathe, qui est également ministre des Finances du Botswana et gouverneur du Groupe de la Banque, a salué le solide partenariat entre le Botswana et la Banque et a exprimé le soutien de son pays à la vision des Quatre Points cardinaux du Groupe de la Banque.

La délégation du Groupe de la Banque comprenait Lamin Barrow, directeur général pour la région de l'Afrique de l'Ouest ; Abdoul Salam Bello, conseiller principal du président pour les politiques et les opérations ; Seifeddine Hamdi, conseiller du président pour les solutions de financement ; Millicent Omukaga, chargée principale des politiques ; et Oratile Tlhobogang conseillère principale de l'administrateur du Groupe de la Banque représentant la Zambie, le Botswana, le Malawi et Maurice.

Le président Boko était accompagné de Phenyo Butale, ministre des Relations internationales du Botswana ; de Thuso Ramodimoosi, secrétaire permanent au ministère des Relations internationales ; de Connie Nkanga, ambassadrice adjointe du Botswana en Côte d'Ivoire ; de Chenmwe Chiwita, secrétaire particulier principal du président ; et de Wame Phetlhu, directeur pour l'Afrique et le Moyen-Orient.

Au 15 novembre 2026, le portefeuille actif du Groupe de la Banque au Botswana s'élevait à 589 millions de dollars américains (434 millions d'unités de compte), avec un taux de décaissement de 14 %.