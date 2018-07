Cameroun: CANAL+ partenaire de la 22ème édition du Festival « Écrans Noirs »

communiqué de presse

Yaoundé, le 16 juillet 2018 – Le groupe CANAL+ renouvelle son engagement en tant que sponsor du Festival « Écrans Noirs » depuis une dizaine d'années. Dédié au cinéma d'Afrique centrale, ce festival fait la promotion des acteurs du cinéma africain et du Monde Noir. Il se tiendra cette année au Cameroun du 13 au 20 juillet 2018.

Inauguré ce vendredi 13 juillet 2018 au Palais des Congrès de Yaoundé, le rendez-vous incontournable du 7è `art en Afrique centrale sera l'occasion de primer, comme chaque année, les meilleures productions audiovisuelles du continent.

Pour la deuxième année consécutive, un « Marché du film d'Afrique Centrale » permettra de rendre visible et accessible aux acheteurs, le meilleur de la production cinématographique et audiovisuelle de l'Afrique centrale (Cameroun, Gabon, Congo, Centrafrique, guinée Équatoriale, Tchad, République démocratique du Congo, Angola).

Les participants auront l'occasion d'échanger autour de différents thèmes pour lesquels CANAL+ prendra la parole. Les quatre sujets principaux sont : « Canal+ et l'Afrique Centrale : bilan et perspectives » (Mercredi 18 juillet à 11h00) ; « Et si l'Humour était davantage exploité dans le cinéma et l'audiovisuel d'Afrique Centrale ? » (Mercredi 18 juillet à 15h) ; « Les nouvelles technologies et le piratage » (Jeudi 19 juillet à 11h) ; « Le rôle de la Femme dans les cinémas africains » (Jeudi 19 juillet à 14h30).

CANAL+ récompensera les lauréats de la compétition en leur remettant des prix allant de 250 000 à 1 000 000 de Francs CFA pour les catégories suivantes : Prix de la meilleure série (1 000 000 CFA) ; Ecran du film camerounais (500 000 CFA) ; Prix du meilleur comédien camerounais (250 000 CFA) et Prix de la meilleure comédienne camerounaise (250 000 CFA).

Deux éditions de « La nuit de la série africaine », temps forts du festival, se tiendront le mardi 17 juillet (au CanalOlympia de Bessengué de Douala) et le jeudi 19 juillet (au CanalOlympia de Yaoundé 1), de 17h à minuit en partenariat avec CANAL+. L'occasion pour le public de pouvoir regarder des productions telles que BarberShop (avec le comédien Dycosh), Kongossa Telecom, Dinama Nekh ou Samba.

« Ecrans Noirs est devenu une véritable market place du cinéma africain francophone. L'occasion pour les acteurs l'audiovisuel d'Afrique de l'Ouest et Centrale de se rencontrer et envisager des collaborations. Notre objectif est de construire des ponts et d'investir dans le développement ainsi que le rayonnement panafricain et international des productions africaines », déclare David Mignot, Directeur Général de Canal+ Afrique.

LES RENDEZ-VOUS DE CANAL+ PENDANT ECRANS NOIRS

Vendredi 13 juillet – 20h : Cérémonie d'ouverture du Festival Ecrans Noirs – Palais des Congrès de Yaoundé

Mardi 17 juillet – 17h à minuit : Nuit des séries – Canal Olympia de Douala

Jeudi 19 juillet – 17h à minuit : Nuit des séries – Canal Olympia de Yaoundé 1

Du lundi 16 au jeudi 19 juillet : Marché du Film d'Afrique centrale : présence d'un stand Canal+ - Hôtel La Falaise Yaoundé

Vendredi 20 juillet – 20h : Cérémonie de clôture : 4 prix seront remis par les équipes de Canal+ et A+ - Palais des Congrès de Yaoundé

Meilleure série ( 1 000 000 Francs CFA)

1 000 000 Francs CFA) Ecrans du film camerounais (500 000 Francs CFA)

(500 000 Francs CFA) Meilleure comédienne d'Afrique Centrale (250 000 Francs CFA)

(250 000 Francs CFA) Meilleur comédien camerounais (250 000 Francs CFA)

À PROPOS DE CANAL+ EN AFRIQUE

CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 20 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 11 filiales et plus de 30 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS CANAL+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone et compte plus de trois millions d'abonnés.

CANAL+ édite 12 chaînes premium pour le continent (les chaînes CANAL+ de divertissement décliné par région, 4 chaînes CANAL+ SPORT, ainsi que les chaînes cinéma, séries et famille). Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D'AFRIQUE, RÉUSSITE, TALENTS D'AFRIQUE...) et a lancé A+, une chaîne 100 % africaine, en 2015 et A+ SPORT, la nouvelle chaîne de sport en Afrique, en juillet 2017.

À travers sa filiale THEMA, CANAL+ permet à ses abonnés d'avoir accès à NOLLYWOOD TV, NOLLYWOOD EPIC et NOVELAS TV. L'offre TNT est déployée sous la marque EASYTV. CANAL+ est actionnaire majoritaire d'IROKO+, un service de SVOD unique en Afrique francophone.

Le Groupe CANAL+ investit dans le cinéma africain et mène depuis une véritable politique ACTIVE de développement de la production audiovisuelle en Afrique : Achats, Pré-achats, Coproduction, Distribution de nouvelles productions. CANAL+ contribue également à la professionnalisation de talents africains dans différents pays d'Afrique francophone.

Contacts Presse

Agence de relations presse

35°Nord

Joanne Eyango

jse@35nord.com

Canal+ International

Aurélie Yombo

aurelie.yombo@canal-plus.com

A+

Suzanne Diallo

suzanne.diallo@canal-plus.com