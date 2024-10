Innovation sénégalaise à l'honneur - Challenge+ Dakar célèbre sa première promotion

Challenge+ Dakar, déclinaison sénégalaise du programme pionnier de formation et d’accompagnement de projets innovants à fort potentiel de HEC Paris, tiendra son premier Demo Day le vendredi 25 octobre 2024. Cet événement marque l’aboutissement d’une année d’accompagnement pour la dizaine de start-ups sénégalaises de la première cohorte, qui auront l’opportunité de présenter leurs projets devant un parterre d’investisseurs, d’acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial et d’institutionnels.

Lancé le 2 novembre 2023 à Dakar, Challenge+ s’inscrit dans le cadre de la communauté LionsTech Invest initiée conjointement par la Délégation à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) et l’Ambassade de France au Sénégal. Ce programme d’excellence, conçu par HEC Paris, a pour objectif d’accompagner les entrepreneurs à fort potentiel dans l’élaboration de leur business plan et la structuration de leur stratégie de croissance. Il vise à soutenir leur passage à l’échelle tout en facilitant leur mise en relation avec des investisseurs et des partenaires d’affaires, tant en Afrique qu’à l’international.

Vitrine des talents émergents, le Demo Day du 25 octobre offrira à chaque start-up sélectionnée l’opportunité de présenter son projet afin d’en démontrer la viabilité et le potentiel. Les projets présentés couvrent un large spectre de secteurs tels que la BioTech, la GreenTech, la logistique, le e-commerce, HealthTech, le gaming, la Fintech, l’EdTech, et le transport. Cette diversité témoigne de la richesse et du dynamisme de l’écosystème entrepreneurial sénégalais, qui se positionne comme un terreau fertile pour l’innovation et la créativité.

Pour Philippe OSTER, Directeur des Affaires Internationales de HEC Paris, et Alexis JOHN AHYEE, Directeur du Bureau Afrique de l’Ouest et Centrale de HEC Paris, “Challenge+ Dakar, en collaboration avec la DER/FJ et l’Ambassade de France, illustre parfaitement la dynamique entrepreneuriale du Sénégal et son potentiel à s’affirmer comme un hub majeur pour les start-ups en Afrique. Ce premier Demo Day représente une étape clé dans notre engagement à créer et soutenir un écosystème favorable à l’innovation, en alliant savoir-faire international et ancrage local pour maximiser l’impact. Ce Demo Day n’est que le début d’un parcours très prometteur pour ces start-ups de la tech à fort potentiel de développement. Nous sommes enthousiastes de voir ces projets évoluer et participer à l’essor économique du Sénégal et du continent.”

Ce Demo Day sera également l'occasion d'annoncer la nomination de Birahim DIOP comme co-directeur académique du programme Challenge+ Dakar, après avoir été le parrain de cette promotion inaugurale.

“C’est un véritable honneur d’avoir été parrain de cette première cohorte et c’est une immense fierté d’être nommé co-directeur académique aux côtés d’Etienne Krieger, de Talibi Haidra et d’Adama Touré. Ce programme incarne l’ambition et le dynamisme de l’entrepreneuriat sénégalais. Il ne constitue pas seulement une plateforme pour accompagner les talents locaux, mais il vise à catalyser une nouvelle génération de leaders qui façonneront l’avenir économique de notre pays et de notre continent. En les soutenant, nous jetons les bases d’un écosystème d’innovation robuste, capable de propulser le Sénégal au rang de hub entrepreneurial majeur sur le continent.”, affirmait le PDG de Petrostock Oil Senegal.

Habib MBAYE, ancien ministre formé sur les bancs de HEC Paris, a quant à lui déclaré : “Challenge+ Dakar est notre manifeste pour l'innovation, et ce Demo Day reflète notre ambition : faire du Sénégal le nouveau centre de gravité de l'entrepreneuriat à impact en Afrique. Nos entrepreneurs ne sont pas de simples acteurs, mais de véritables pionniers qui redéfinissent les standards de l’innovation. En tant qu’Alumni HEC, nous avons la mission d’accompagner cette dynamique en inspirant, en connectant, et en contribuant à faire émerger des leaders prêts à conquérir les marchés mondiaux.”

Pour Elena DIA, Coordonnatrice de la Cellule Animation de l'Écosystème à la Délégation à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), "Avec l’émergence de plusieurs start-ups prometteuses ayant conquis d'autres marchés africains, le Sénégal démontre son potentiel d'innovation et s’impose progressivement comme un acteur de premier plan en Afrique. Tandis que le pays attire de plus en plus l'attention des investisseurs internationaux, il est essentiel de renforcer les capacités de nos start-ups et de les accompagner vers de nouveaux marchés. Le lancement de Challenge+ Dakar, en partenariat avec la DER/FJ, à travers la communauté LionsTech Invest, vient amplifier cette dynamique en dotant les entrepreneurs des compétences nécessaires pour accéder à de nouveaux marchés. Ce programme est un pas décisif vers notre ambition d’accroître la visibilité et l’attractivité de l’écosystème entrepreneurial sénégalais, tout en favorisant une croissance durable.”

L’Ambassadrice de France au Sénégal, Christine FAGES, a déclaré : « Notre soutien à la mise en place du programme HEC Challenge + au Sénégal en 2023, reflète notre volonté d’accompagner de jeunes dirigeantes et dirigeants sénégalais dans leur ambition de marquer durablement le paysage économique et social du Sénégal. Aujourd’hui, 8 mois après le début du programme, ce démo Day est une étape importante qui donne la possibilité à 11 entrepreneuses et entrepreneurs d’exposer et défendre, devant de nombreux investisseurs, le potentiel que représente leur activité et l’engagement qui est le leur. C’est aussi l’occasion de célébrer et de présenter officiellement la 2nd promotion de ce programme. Je me réjouis naturellement d’accueillir cet événement à la Résidence de France ».

Chiffres clés de cette première cohorte à Dakar :