Socium lève 5 millions de dollars pour devenir l'allié RH de référence en Afrique francophone.

Après une première levée de fonds de 1,1 M$ en août 2022 et une adoption remarquable en Afrique francophone, Socium, la solution de gestion RH tout-en-un annonce une levée de 5 millions de dollars, dans un contexte de marché pourtant marqué par un ralentissement du financement de la tech africaine.

Cette levée permettra à Socium de renforcer sa mission de devenir la solution RH incontournable pour les entreprises de taille moyenne en Afrique francophone, comblant ainsi un vide en matière de solutions digitales pour la gestion des ressources humaines. Mené par Breega avec son fonds dédié à l’Afrique, ce nouveau tour de table réunit des investisseurs internationaux, parmi lesquels Partech, Chui Ventures, Orange Digital Ventures, Sonatel, Outlierz Ventures, Super Capital, DNA. Plusieurs business angels africains de renom, dont Mossadeck Bally, (fondateur du groupe Azalaï), Hassan Bourgi (fondateur de Djamo) et Babacar Seck (fondateur de Askya Investment Partners), ont également participé à cette levée, un soutien encore peu répandu pour les start-up locales.

Simplifier la gestion RH en Afrique francophone

En Afrique Francophone, plus de 90 % des entreprises de taille moyenne ne disposent toujours pas d'un système de gestion RH, ce qui entraîne des processus manuels chronophages, et augmente les risques opérationnels, légaux et financiers à l’échelle de l'entreprise. Sans solutions digitales adaptées, les directions générales peinent à obtenir une vision claire de leurs ressources humaines, représentant un manque à gagner considérable en matière d’efficacité opérationnelle.

Socium, co-fondée par Samba Lo et Serigne Seye, tous deux diplômés de l’école Polytechnique de Paris, répond à ce besoin avec une plateforme de gestion RH accessible, conçue pour les spécificités des entreprises africaines. Lancée avec un module de recrutement en 2021, Socium a élargi ses offres de manière significative et propose aujourd'hui une suite RH complète couvrant les besoins critiques des professionnels RH: Recrutement, administration des talents, gestion de la performance et gestion de la paie.

Digitalisation de la gestion RH : un marché en pleine expansion

Le marché potentiel des logiciels RH en Afrique francophone est estimé à 8,5 milliards d’euros, en ciblant les entreprises de plus de 50 employés. Ce marché devrait croître à un taux de 10-12 % par an jusqu’en 2030.

Aujourd'hui, Socium se positionne déjà comme un acteur clé dans cette transformation et sert fièrement plus de 100 clients dans plus de 10 secteurs et 15 pays d’Afrique francophone, dont des noms prestigieux tels que Auchan,Orange, EY, et des entreprises à fort potentiel telles que L’Archer Capital, Djamo.

Ben Marrel, co-fondateur et CEO de Breega souligne « En quelques années à peine, Socium a su développer et déployer rapidement des modules clés au sein d’une seule et même plateforme pour répondre aux besoins critiques des RH. Si la solution a déjà été adoptée dans plus de 15 pays africains, c’est bien parce qu’elle a été pensée pour les entreprises locales, dans le but d’optimiser l'efficacité des opérations RH, améliorer l’expérience employé et ainsi renforcer la résilience de ces entreprises. Chez Breega, nous sommes ravis de continuer à soutenir Socium et ses incroyables fondateurs Samba et Serigne dans leur ambition de devenir la solution RH de référence pour les moyennes et grandes entreprises en Afrique francophone. »

Mossadeck Bally, Investisseur & Fondateur du groupe Azalaï ajoute : "Cet investissement dans Socium reflète notre engagement envers le développement durable et l'innovation en Afrique. En soutenant cette solution RH, innovante, nous contribuons à transformer le paysage du travail, à soutenir les talents locaux et à renforcer la compétitivité des entreprises africaines. Ce projet incarne notre vision d'un avenir où les entreprises africaines s'appuient sur des partenariats solides pour prospérer dans un environnement globalisé."

Accélérer l’expansion géographique et l’innovation produit grâce à l’intégration de l’IA

Grâce à ce nouveau financement, Socium prévoit de renforcer sa présence sur le marché dans les régions clés, en consolidant ses opérations au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Cameroun, tout en accélérant le déploiement en RDC et au Maroc. La société continuera d’enrichir sa plateforme avec de nouvelles fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle (IA), comme la détection d’écarts de paie, afin de proposer des solutions RH toujours plus intelligentes et plus performantes. Enfin, Socium vise à intégrer sa plateforme aux services publics, permettant l’automatisation des déclarations fiscales et réglementaires pour alléger encore davantage les charges administratives des équipes RH.