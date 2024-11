L'IA et le cloud à l'honneur de la 13e édition des Assises de la Transformation Digitale à Afrique, à Abidjan

Abidjan, Côte d'Ivoire — La 13e édition des Assises de la Transformation Digitale en Afrique (ATDA) se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les 20 et 21 novembre 2024. Porté par Cio Mag, média panafricain de référence dédié aux technologies de l'information et de la communication, et placé sous le parrainage du Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation de Côte d'Ivoire, cet événement majeur réunira les principaux acteurs du numérique africain autour du thème : « Alliance Cloud/IA, quelles perspectives pour l'Afrique ? ». Un sujet essentiel pour accompagner le développement et la transformation du continent dans une ère de progrès technologiques accélérés.

Animées par une ambition forte de positionner l'Afrique en tant que moteur de l'innovation technologique mondiale, les ATDA se sont imposées depuis 2011 comme le rendez-vous incontournable pour les acteurs engagés dans cette dynamique de transformation, en Afrique et au-delà. Elles offrent un cadre unique de réflexion sur les enjeux, les défis et les opportunités du numérique sur le continent. Après une édition particulièrement remarquée à Madagascar en mai 2023, placée sous le thème « Capital humain, catalyseur d'un écosystème numérique performant », les ATDA font leur retour avec une nouvelle édition à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Le choix d'Abidjan pour cette 13e édition n'est pas anodin. Carrefour des échanges économiques en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire s'affirme comme un hub technologique majeur, ayant placé le numérique au cœur de sa stratégie de développement. Le pays dispose d'infrastructures modernes et d'un écosystème numérique en plein essor, avec une concentration croissante de start-ups, de centres de recherche et d'entreprises technologiques. Des initiatives ambitieuses sont également déployées afin d'élargir l'accès aux technologies, favoriser l'innovation et dynamiser la croissance de l'économie numérique.

Le choix d'Abidjan pour accueillir cette 13e édition des ATDA reflète ainsi une volonté affirmée de renforcer la coopération régionale et d'encourager le partage d'expériences en matière de transformation numérique, à un moment où l'alliance entre le cloud et l'IA devient cruciale pour le développement du continent africain. L'adoption généralisée de l'IA pourrait en effet générer jusqu'à 1 200 milliards de dollars sur le continent d'ici à 2030, soit une augmentation de 5,6 % du PIB. Parallèlement, le marché africain du cloud connaît une croissance rapide. D'après une étude de PwC publiée en mars 2024, 50% des entreprises en Afrique ont intégré le cloud dans la majorité de leurs opérations, un niveau comparable à celui de l'Amérique du Nord et de la Chine. Cette dynamique illustre l'importance croissante du cloud et de l'IA dans la modernisation des économies africaines et le renforcement de leur compétitivité à l'échelle mondiale, ouvrant des perspectives majeures dans des domaines comme l'agriculture, la santé, la finance et l'éducation, avec des impacts positifs pour des millions d'Africains.

Comment le cloud et l'IA transforment-ils l'avenir de l'Afrique ? Quelles stratégies adopter pour le développement de ces technologies sur le continent ? Comment lever les obstacles à l'administration électronique en Afrique et promouvoir une adoption inclusive de ces innovations ? Quelles compétences seront nécessaires pour l'avenir ? Comment répondre aux cybermenaces dans ce contexte de transformation numérique accélérée ? Autant de questions qui seront abordées les 20 et 21 novembre par de nombreux experts, parmi lesquels des Ministres, des leaders de l'AfricaTech, des grandes entreprises, ainsi que des acteurs publics et privés.

En parallèle, la table-ronde ministérielle de la Smart Africa Trust Alliance (SATA) se tiendra le mercredi 20 novembre, réunissant une quinzaine de ministres africains membres de l'Alliance.

Cette nouvelle édition rassemblera de nombreux acteurs clés de la révolution numérique en Afrique, dont le Ministère de la Transformation Numérique et de la Digitalisation de Côte d'Ivoire, Smart Africa, Huawei, SNDI, Veone, Orange, OBS, Neurone, ARTCI, Ansut, APEBI, Vertiv, ATOS, Transnumeric, Intracen, ST Digital et Clever Cloud.

Pour Mohamadou DIALLO, Président de Cio Mag et Fondateur des ATDA, "Le cloud et l'IA sont les moteurs de la transformation numérique africaine. Ces technologies offrent des solutions concrètes pour relever nos défis les plus pressants et ouvrir de nouvelles voies vers une croissance inclusive et durable. Cette révolution numérique n'est plus une option, elle est notre opportunité pour accélérer le développement, renforcer notre autonomie technologique et offrir un avenir meilleur aux générations futures. L'Afrique est prête à saisir cette opportunité, et les ATDA sont là pour catalyser ce changement."

Lacina KONÉ, Directeur Général de Smart Africa, a souligné : "Les ATDA constituent un rendez-vous important pour tous les acteurs africains de la transformation digitale. L'édition d'Abidjan offre une plateforme unique pour discuter de l'avenir du cloud et de l'IA, véritable levier de croissance pour nos économies africaines. Par ailleurs, la table ronde ministérielle de l'Alliance de Confiance de Smart Africa (SATA) que nous organisons à cette occasion sera un moment clé pour mobiliser nos pays membres et définir ensemble le modèle de gouvernance de cette initiative qui vise à créer une plateforme africaine d'échanges de données et d'interopérabilité des identités numériques."

Le Dr. Malik Morris MOUZOU, Président du CONIIA - Conseil International de l'Intelligence artificielle - et Président d'honneur Monde de Human AI, a quant à lui déclaré : "À l'ère où le numérique est un moteur de développement, les ATDA offrent une plateforme unique pour explorer des solutions concrètes aux défis de l'Afrique. En tant que président du CONIIA - Conseil International de l'Intelligence Artificielle, je suis honoré de contribuer à cet élan stratégique vers une transformation durable et bénéfique pour tous."

