HEC Paris déploie à Dakar « CHALLENGE + », son programme phare de formation à l'entrepreneuriat innovant dans le cadre de la communauté LionsTech Invest

Le 2 novembre 2023, HEC Paris a lancé Challenge + au Sénégal, programme pionnier dans la formation et l’accompagnement de projets innovants à fort potentiel de croissance. Ce programme s’inscrit dans le cadre de la communauté LionsTech Invest portée conjointement par la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) et l’ambassade de France au Sénégal, dont l’objectif est de soutenir la visibilité et la croissance des start-ups sénégalaises dans l’écosystème financier international.

Cette formation, déployée en France depuis 1990 et à Abidjan depuis 2021, a su se renouveler jusqu’à s’imposer aujourd’hui encore comme l’un des programmes phares d’HEC Paris pour l’entrepreneuriat en Europe et en Afrique.

Le programme Challenge + a été conçu par HEC Paris pour aider des porteurs de projets, des scientifiques et des ingénieurs, à élaborer leur business plan et les accompagner dans leur stratégie de développement. Sa formule pédagogique novatrice associe formation, diagnostic, conseil et suivi personnalisé.

La formation, unique du fait de la diversité de son réseau et de la qualité de ses experts, présente depuis sa création des résultats probants :

900 projets innovants accompagnés,

8 introductions en bourse,

800 brevets déposés,

1,2 milliard d’euros levé auprès d’investisseurs publics et privés.

Challenge + apporte aux participants une connaissance approfondie des enjeux économiques et managériaux de notre époque. Pour répondre aux besoins grandissants que nourrissent les entrepreneurs africains désireux d’être en phase avec les meilleurs standards internationaux, HEC Paris lance une nouvelle formule du programme Challenge + en Afrique, sous un format inédit. Le programme, hybride et d’une durée de 172 heures, sera déployé à la fois en distanciel (40h délivrées en commun avec la promotion de Paris), et en présentiel à Dakar, avec un réseau d’experts professionnels dédié aux problématiques du continent : stratégies de croissance, marketing et développement commercial, droit des start-ups, dispositifs de financement, modélisation et ingénierie financière, etc.

A raison de 2 ou 3 jours par mois sur une période de 8 mois, la nouvelle formule de Challenge + est destinée aux entrepreneurs du continent porteurs d’un projet innovant à fort potentiel de développement.

Grâce à ce programme capitalisant plus de trente années d’expérience, les futurs étudiants pourront bénéficier à la fois des conseils avisés des professeurs d’HEC Paris, de l’expertise d’entrepreneurs locaux qui ont une connaissance des spécificités du marché africain, mais également du réseau international de nos Alumni.

Principaux chiffres de cette première cohorte à Dakar :

16 start-ups

21 entrepreneurs (porteurs et co porteurs de projet)

7 femmes

10 secteurs représentés : BioTech, GreenTech, logistique, e-commerce, HealthTech, gaming, Fintech, EdTech, robotics, transport.

Selon Etienne Krieger, Talibi Haidra et Adama Touré, co-directeurs académiques du programme Challenge+ Afrique, « Le lancement du programme Challenge + à Dakar témoigne de la dynamique entrepreneuriale dans laquelle l’Afrique s’inscrit chaque jour davantage. Notre mission sera donc d’accompagner les entrepreneurs et porteurs de projets innovants en leur donnant les outils nécessaires pour créer des entreprises à succès, à même d'impacter positivement l’Afrique. »

Pour Birahim Diop, parrain du programme, « Challenge+ positionne Dakar comme une place incontournable pour les start-ups et entreprises innovantes. Au moment où l’on désigne l’Afrique comme le prochain moteur de l’économie mondiale, Challenge + représente un levier puissant pour ces nouveaux entrepreneurs bien décidés à contribuer au développement de leurs pays et au bien-être des futures générations. »

Pour la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), « Le lancement de Challenge +, en partenariat avec la DER/FJ, à travers la communauté LionsTech Invest, est une pierre de plus à l'édifice en matière de renforcement de capacités et d'accompagnement de nos start-ups. Cela témoigne de la mise en œuvre de notre vision orientée à faire du Sénégal le Hub africain de développement des initiatives entrepreneuriales et de l'innovation. Grâce à l'expérience nationale de la LionsTech et à l'expertise internationale du programme Challenge +, nous pourrons renforcer nos interventions auprès des start-ups et leur permettre d'adresser de nouveaux marchés, notamment les marchés africains qui regorgent également de besoins à solutionner. Nous nous allions aujourd'hui avec des partenaires forts pour préparer le lendemain de notre économie numérique au service de tous les secteurs d'activités porteurs de l'économie du Sénégal ».

Pour l’ambassade de France au Sénégal, « Le lancement du programme Challenge + au Sénégal par la plus reconnue des écoles de commerce à l'échelle mondiale, marque l'atteinte d'une nouvelle étape pour la communauté LionsTech Invest, qui vise à soutenir au plus haut niveau les "pépites tech" sénégalaises, et plus largement l'écosystème d'innovation du Sénégal. Le développement de ce programme au Sénégal témoigne plus que jamais de l'incroyable dynamique entrepreneuriale du pays et de son potentiel à s'imposer comme un hub majeur de l'innovation en Afrique. »

À propos d’HEC Paris

Spécialisée dans le domaine de la recherche et de l’enseignement en management, HEC Paris offre une gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande École, le Master in Management, les Mastères Spécialisés, les MSc, la Summer School, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat ainsi qu’une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants. Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris rassemble 140 professeurs permanents, plus de 4 500 étudiants et 8 000 cadres et dirigeants en formation chaque année.

Engagée dans l’entrepreneuriat depuis plus de 45 ans, HEC Paris est la 1ère Business School européenne. Pour répondre aux aspirations d'une nouvelle génération d'étudiants et aux besoins des entreprises, 100 % des étudiants d’HEC Paris, quels que soient leurs cursus, sont formés à l’innovation et à l’entrepreneuriat.L'Innovation & Entrepreneurship Centera été créé pour rendre visibles les nombreuses initiatives de recherche, de formation, d’accompagnement et de sensibilisation d’HEC Paris dans ces domaines.

A propos de la communauté LionsTech Invest

La communauté LionsTech Invest, lancée et financée conjointement par la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) et l’Ambassade de France au Sénégal, a pour ambition d’accompagner le Sénégal dans sa volonté de devenir un hub majeur de l’innovation et de l’économie numérique de l’Afrique francophone, ainsi que de soutenir la visibilité de son écosystème entrepreneurial et son étroite connexion à son environnement international, en particulier financier, une condition nécessaire pour ancrer son attractivité.

L’initiative repose sur un renforcement simultané de l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur de l’accompagnement de jeunes entrepreneurs et start-ups : (i) fédérer l’écosystème Tech sénégalais autour d’une plateforme digitale (Match Making Investisseurs / Start-ups) en vue d’accroître leur visibilité vis-à-vis de communautés d’investisseurs africaines et européennes ; (ii) augmenter les chances de réussite de levées de fonds des start-ups sénégalaises en les accompagnant dans la structuration de leur Business Model et leur discours ; (iii) accompagner la montée en puissance et la visibilité de réseaux d’investisseurs au Sénégal, en particulier early stage et féminins, afin d’accroître leur capacité et niveau d’investissement auprès de jeunes start-ups sénégalaises ; (iv) enfin, soutenir le financement et le co-investissement pour le développement et le passage à l’échelle des start-ups de la communauté Lions Tech par la mise en place de financements dédiés.