Afrique: Une contribution majeure à l'essor de l'entrepreneuriat africain - Retour sur le 6e rapport ESG & Impact du fonds IPAE 1

Inauguré en 2012, le fonds I&P Afrique Entrepreneurs 1 (IPAE 1) a clôturé sa période d’investissement en 2017 avec deux investissements dans des entreprises maliennes, portant à 29 le nombre total de PME africaines en portefeuille. La publication du 6e reporting ESG & Impact annuel permet ainsi de faire un premier bilan des principaux impacts du fonds et des entreprises en portefeuille, à l’heure où le fonds successeur IPAE 2 éalise ses premiers investissements.

Des entreprises engagées et dont les impacts sociaux et environnementaux sont valorisés et mesurés par I&P

Le portefeuille du fonds IPAE 1 compte 29 entreprises, caractérisées par une grande diversité sectorielle (Agrobusiness, BTP, Microfinance, Education…) et une forte présence dans les Pays les Moins Avancés et pays fragiles (80% du portefeuille).

I&P collecte chaque année une centaine d’indicateurs auprès des entreprises en portefeuille pour mesurer leurs impacts au vu des objectifs prioritaires du fonds : développer le tissu entrepreneurial africain dans les PME et leurs chaînes de valeur, créer des emplois décents, proposer des biens et services de base pour les populations locales et promouvoir une croissance respectueuse de l’environnement. I&P donne également une visibilité de plus en plus forte aux enjeux genre, avec pour objectif global de favoriser l’entrepreneuriat féminin et promouvoir la parité entre les sexes à tous les niveaux de l’entreprise (en savoir plus).

L’équipe ESG & Impact d’I&P évalue par ailleurs annuellement la progression des entreprises sur certains enjeux sociaux et environnementaux clés, parmi lesquels la politique d’assurance santé, les conditions de travail des employés ou encore la réduction de l’empreinte carbone.

LES CHIFFRES CLÉS DU RAPPORT

Près de 80% des entreprises accompagnées sont dirigées par des africain.e.

des entreprises accompagnées sont dirigées par des africain.e. 1 entreprise sur 5 est dirigée par une femme

est dirigée par une femme Plus de 4 500 emplois ont été créés ou maintenus depuis 2012 pour 30 000 personnes impactées dans leurs foyers

ont été créés ou maintenus depuis 2012 pour dans leurs foyers Les entreprises enregistrent une croissance de l’emploi de 41% en moyenne après l’investissement d’IPAE 1

après l’investissement d’IPAE 1 93% des entreprises proposent une assurance santé, et 50% d’entre elles ont instauré ou amélioré leur politique d’assurance suite à l’investissement d’IPAE 1

Un fonds d’impact destiné aux PME africaines et récemment certifié B Corp™

L’année écoulée a été marquée par un événement majeur pour I&P et l’ensemble des fonds sous gestion : la certification B Corp™, un label indépendant réunissant partout dans le monde des entreprises qui souhaitent avoir une contribution positive pour la société et qui répondent à des critères exigeants en matière de stratégie et de transparence sur leur démarche sociétale.

« La publication annuelle du rapport ESG et Impact de nos fonds correspond précisément à cette démarche de transparence, absolument nécessaire pour assurer la crédibilité du marché naissant de l’investissement d’impact, affirme Jean-Michel Severino, Président d’Investisseurs & Partenaires. La création d’impacts sociétaux positifs et la bonne performance ESG de nos entreprises ne sont pas pour nous des options : elles font partie intégrante du modèle économique des entreprises et de notre mission ».

A PROPOS D’INVESTISSEURS & PARTENAIRES

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’investissement d’impact dédié aux petites et moyennes entreprises d’Afrique Subsaharienne, acteurs clés d’une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création en 2002, I&P a investi dans plus de 80 entreprises basées dans 15 pays africains. Ces entreprises créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance.

I&P est un partenaire actif qui en plus d’un investissement financier, apporte ses compétences en stratégie, en finance et en management pour accélérer la croissance de ses entreprises partenaires. I&P rassemble quatre fonds panafricains - IPDEV1, IPDEV2, IPAE1 et IPAE2 – qui représentent un total de 125 millions d’euros d’actifs et qui se distinguent par la taille des entreprises ciblées – et cinq fonds d’impact africains – Comoé Capital (Côte d’Ivoire), Miarakap (Madagascar), Sinergi Burkina, Sinergi Niger et Teranga Capital (Sénégal).

Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par Jean‐Michel Severino depuis 2011, I&P compte une quarantaine de collaborateurs présents à Paris et dans sept bureaux africains (Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, Madagascar, Niger et Sénégal).

