Afrique: Phatisa food fund 2 clôture sa première levée de fonds à us$ 121.5 millions

communiqué de presse

3 Octobre 2018 — Phatisa est heureux d’annoncer la première levée de son troisième fonds, le Phatisa Food Fund 2 (PFF 2), qui succède à l’African Agriculture Fund (AAF). Le Fonds a reçu des engagements de capital à hauteur de plus de US$ 120 million. Afin de prendre en compte le fort intérêt d’investisseurs à différentes étapes de leurs processus, nous prévoyons des levées successives pour atteindre notre cible de US$ 300 million d’ici au deuxième semestre 2019.

Avec le PFF 2, Phatisa continuera prioritairement d’investir en adéquation avec les expertises de l’équipe - la chaine de valeur alimentaire en Afrique - dans des sociétés des secteurs suivants : mécanisation, intrants, production de viande et avicole, transformation et production alimentaires, logistique, agrégation, et distribution en Afrique subsaharienne. Le Fonds ciblera des transactions de croissance et d’acquisition entre US$ 15 million and US$ 25 million, créant et cédant des plateformes régionales.

De la même manière qu’AAF, en levant des capitaux internationaux pour être investis dans la chaine de valeur alimentaire en Afrique, le PFF 2 est aligné avec les Objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations Unies, en particulier l’objectif 1 (pas de pauvreté) et 2 (faim « zéro »), grâce à sa contribution positive à la sécurité alimentaire. Phatisa a investi à ce jour US$ 213 million dans des sociétés africaines et représente une production alimentaire de plus de 2.6 millions de tonnes. Nous continuerons d’évaluer nos progrès en mesurant notre impact vis à vis des Objectifs de développement durable.

En association avec TechnoServe, nous souhaitons lever une seconde facilité d’assistance technique (TAF) afin de travailler aux côtés de PFF 2. Ce projet bénéficiera des leçons apprises et du succès de TAF pour AAF. Le financement mixte (blended finance) nous permet d’intensifier l’impact développemental du Fonds ainsi que d’améliorer nos retours financiers.

Cette première levée de fonds a été opportunément décidée pour faciliter la réalisation des premiers investissements de PFF 2.

Stuart Bradley, Joint Managing Partner: « Nous sommes heureux d’atteindre cet objectif. Les réinvestissements de notre premier Fonds représentent 88% des engagements, ce qui démontre le fort soutien des investisseurs de AAF. Nous continuons d’attirer le secteur privé, avec un ratio 70:30 entre les investisseurs commerciaux et les institutions de financement du développement. Avec cette nouvelle levée, nous avons désormais mobilisé plus de US$ 400 million pour les secteurs alimentaires et résidentiels en Afrique. »

Duncan Owen, Joint Managing Partner: « Phatisa travaille à la cession d'un certain nombre d'investissements d'AAF. Nous attendons des retours solides, que nous répliquerons avec PFF 2 – notamment dans les secteurs des intrants, de la mécanisation, de la logistique et des biens de consommation. Ce sont ces industries que maitrisent parfaitement nos experts sectoriels issus d’Unilever, Afgri, P&G, SAB Miller, Diageo et Imperial. »

Valentine Chitalu, Phatisa Chairman: « Nous avons construit une équipe forte, reconnue par le soutien de notre base d’investisseurs. Cette équipe a démontré sa capacité à sourcer et exécuter des transactions propriétaires et à utiliser nos connaissances sectorielles en interne pour délivrer une vraie valeur ajoutée à nos sociétés en portefeuille. Je suis très fier de ce que nous avons réalisé à ce jour et excité par les opportunités futures. »

About Phatisa



Phatisa is a sector-specific African private equity fund manager located in and operating across sub-Saharan Africa. The firm currently has three funds under management, totalling more than US$ 400 million, focused on food and affordable housing. Phatisa comprises a team of over 40 dedicated staff and a solid track record of managing private equity funds and commercial businesses throughout the continent. We speak 28 languages and represent 12 nationalities. Phatisa’s vision is to be the leading sector-focused development equity fund manager in Africa. This philosophy finds expression in the unique formula of DevEq = PAT*x + i 2 ™; a balanced blend of private equity and development finance, striving to build sustainable assets and communities, while ensuring the best possible returns for investors. www.phatisa.com

SDG 1: No poverty – invested US$ 246 million in Africa.

SDG 2: Zero hunger – produced >2.6 million tonnes of food and food-related products in Africa.

SDG 5: Gender inequality – impacted >16,000 female employees and beneficiaries.

SDG 8: Decent work and economic growth – impacted >78,000 smallholders and micro-enterprises.

SDG 12: Sustainable development – 100% of portfolio companies have environmental and waste management policies and 63% have implemented recycling initiatives.

AAF, the continent’s first private equity fund focused solely on the agriculture and food value chain, commenced operations in 2011 and reached a final close of US$ 246 million in mid-2013, and is now fully invested. The portfolio consists of eight companies and one subsidiary fund investment, amounting to a footprint of 21 countries. Phatisa’s impact objectives for AAF are directly aligned with eight SDGs. Some highlights to date:

About TechnoServe



TechnoServe is a non-profit organisation operating in 29 countries, TechnoServe is a leader in harnessing the power of the private sector to help people lift themselves out of poverty. TechnoServe links people to information, capital and markets to create lasting prosperity for their families and communities. www.technoserve.org