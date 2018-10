communiqué de presse

Abax Corporate Services (ABAX), un prestataire reconnu de services fiduciaires, de conseil et d'affaires pour l'Afrique, le Moyen Orient et l'Asie, opèrera désormais sous le nom de Ocorian pour refléter aussi bien la nouvelle structure de son actionnariat que la palette internationale plus étendue de ses services financiers et d'aide à la croissance.

Abax Corporate Services a fait l'objet d'une acquisition par Ocorian (un prestataire international de services financiers spécialisés) en avril 2018 en soutien à une stratégie d'expansion internationale ayant principalement pour cibles l'Afrique et le Moyen Orient.

L'équipe de direction actuelle d'ABAX, avec à sa tête Richard Arlove, reste en fonction pour mener à bien les nouvelles opérations régionales d'Ocorian avec le soutien d'une équipe forte de plus de 700 personnes internationalement, dont plus de 300 déployées sur le terrain en Afrique, au Moyen Orient et en Asie.

Une expertise établie

Avec l'expertise apportée par ABAX à Maurice, à Dubayy, en Côte d'Ivoire et en Afrique du Sud, Ocorian dispose désormais de plus de 25 ans d'expérience dans la structuration du commerce et de l'investissement transfrontaliers en Afrique et en Asie. Elle compte parmi ses clients des multinationales cotées en bourse, des fonds 'Private Equity', des investisseurs institutionnels, des Institutions de Financement du Développement et des individus fortunés de la région aussi bien que de l'Europe et des Etats-Unis.

De plus, faisant partie dorénavant du réseau de clientèle internationale plus large d'Ocorian, les clients existants d'ABAX pourront profiter d'une gamme beaucoup plus étendue de produits d'investissement spécialisés (incluant les investissements Sharia) et de services offerts aux clients 'corporate' et privés aussi bien à partir des bureaux 'onshore' que ceux 'offshore' en Europe et en Amérique du Nord, incluant : Les Iles Anglo-Normandes (Jersey et Guernesey), les Iles Caïmans, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays Bas, le Royaume Uni et les Etats-Unis.

"Il s'agit d'un moment passionnant pour notre business et pour la région" a expliqué Richard Arlove, Regional CEO (AMEA) chez Ocorian et précédemment CEO d'ABAX. "Nous continuerons à offrir nos services avec le même niveau élevé de qualité auquel s'attendent nos clients mais, de plus, nous serons en mesure de leur apporter un plus large éventail d'opportunités et de synergies d'une multitude de juridictions, ce qui créera davantage de valeur pour nos clients et pour les économies locales où nous opérons."

Avec plus de 700 personnes à l'international dont plus de 300 basées à Maurice et dans la région Afrique-Moyen Orient-Asie, l'équipe d'Ocorian, culturellement diverse et multilingue, regroupe des professionnels issus de plusieurs domaines : comptabilité, finance, secrétariat juridique, droit, gestion, technologie.



Nick Cawley, Group CEO de Ocorian, aajouté:"Maurice demeure résolument au coeur du plan de développement et d'investissement à long terme d'Ocorian. Son importance stratégique en tant que plateforme d'investissement pour l'Afrique et la grande qualité des compétences et talents qu'offre cette juridiction contribuent à renforcer la position d'Ocorian comme un prestataire majeur de services financiers à travers le monde."

"Nous continuons aussi à investir dans le capital humain de Maurice et avons déjà recruté quelques nouvelles personnes cette année pour soutenir la croissance de l'activité mauricienne comme centre d'excellence opérationnelle."

Pour plus d'informations sur Ocorian et son éventail élargi de prestations, consulter www.ocorian.com

FIN



Pour plus d'informations, veuillez contacter : PR@ocorian.com



NOTE AUX REDACTEURS EN CHEF :

· Ocorian fournit des services pour investissements alternatifs, sociétés, institutions, clientèle privée et pour la croissance des entreprises à l'international. Prestataire primé, Ocorian est reconnue pour son habilité à assurer le succès des investissements de ses clients.

· Au cours de ses 45 ans d'existence, Ocorian (connue dans le passé sous le nom de Bedell Trust) s'est bâtie une réputation enviable pour ses services sur mesure d'un niveau constant de haute qualité.

· Avec l'acquisition de Abax Corporate Services, la présence internationale d'Ocorian s'élève désormais à plus de 700 personnes réparties dans ses bureaux en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, au Moyen Orient et en Asie.

· L'acquisition d'ABAX par Ocorian fait suite à celles récentes de MAS International (Luxembourg et Maurice), Intruma/Intruad (Luxembourg et Amsterdam) et Capco (Jersey).

· Ocorian est soutenue et financée par Inflexion, un fond d'investissement privé de taille moyenne.

· www.ocorian.com

KATE MARTIN MCIPR MCIM

Associate Director - Communications

Ocorian, 11 Old Jewry, London EC2R 8DU

T +44 (0)207 367 8322

M +44 (0)7483 162044

E kate.martin@ocorian.com