Afrique: Investisseurs & Partenaires annonce 3 nouveaux investissements

communiqué de presse

Paris, le 9 octobre 2018 - Le fonds I&P Afrique Entrepreneurs 2, lancé en décembre 2017 avec un premier closing à 50 millions d'euros, a réalisé ses premiers investissements. Opérant dans des secteurs d'activité très divers, les premières entreprises accompagnées par IPAE 2 se distinguent par le fait que chacune d'elle, dès le début de son parcours, a choisi de s'implanter dans plusieurs pays d'Afrique, et par la forte composante technologique de deux d'entre elles.

DES PME AFRICAINES À FORTE DIMENSION RÉGIONALE

Quelques mois après son lancement, IPAE 2 accueille trois nouvelles entreprises en portefeuille :

AFRIBON est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation d'arômes alimentaires. Créé en 2012, le groupe dispose de cinq sites de production, au Cameroun et en Afrique de l'Est (Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie). En savoir plus

African Management Initiative (AMI), lancée en 2014,propose une offre pionnière de formations professionnelles à destination des entrepreneurs et managers, qui devrait profiter à plus de 20 000 personnes dans 11 pays africains différents. En savoir plus

CoinAfrique est une plateforme communautaire de petites annonces 100% mobile inaugurée en 2015, conçue pour acheter et vendre des produits simplement. En savoir plus

« Ces nouveaux investissements sont représentatifs de l'évolution d'une partie des entreprises que nous rencontrons. En effet, les entreprises africaines sont de plus en plus nombreuses à viser une expansion multi-pays. En outre, elles intègrent de plus en plus les nouvelles technologies à leur offre de service et/ou à leur business model », explique Jérémy Hajdenberg, Directeur Général Adjoint Investissement chez I&P.

LES OBJECTIFS DU FONDS IPAE 2 SUR LES CINQ PROCHAINES ANNÉES

Doté à terme de 80 millions d'euros (avec un second closing entre 70 et 75 millions avant la fin de l'année 2018), IPAE 2 ambitionne d'investir en fonds propres et quasi fonds propres dans 30 à 40 startups et PME dans les cinq prochaines années en Afrique Subsaharienne, notamment en Afrique de l'Ouest et Afrique Centrale, mais aussi en Afrique de l'Est et à Madagascar. IPAE 2 est un fonds généraliste qui soutient des entreprises opérant dans des secteurs variés, comme par exemple l'agro-industrie, la microfinance, la santé, l'éducation, le BTP.

IPAE 2 réalise des investissements pouvant aller jusqu'à 3 millions d'euros, permettant ainsi à I&P de soutenir des entreprises matures et des projets de grande envergure. Ce segment des PME à fort potentiel constitue un puissant relais de croissance en Afrique mais il est encore en déficit de financement en dette ou en capital.

Au-delà de l'investissement en capital, IPAE 2 apporte aux entreprises une participation active à leur gouvernance,un appui managérial personnalisé et des ressources d'assistances techniques, permettant à celles-ci d'atteindre leur plein potentiel en termes de croissance et d'impact. Les enjeux ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et la mesure des impacts de l'entreprise sur ses parties prenantes (employés, clients, fournisseurs, etc.) sont au cœur même du modèle d'investissement d'IPAE.

À PROPOS D'INVESTISSEURS & PARTENAIRES

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d'investissement d'impact dédié aux petites et moyennes entreprises d'Afrique Subsaharienne, acteurs clés d'une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création en 2002, I&P a investi dans près de 90 entreprises basées dans 16 pays africains. Ces entreprises créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d'importants impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance.

I&P est un partenaire actif qui en plus d'un investissement financier, apporte ses compétences en stratégie, en finance et en managementpour accélérer la croissance de ses entreprises partenaires. I&P rassemble quatre fonds d'impact - IPDEV1, IPDEV2, IPAE1 et IPAE2 - qui représentent un total de 135 millions d'euros d'actifs. Ces fonds se distinguent par la taille des entreprises ciblées.

Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par Jean‐Michel Severino depuis 2011, I&P compte une trentaine de collaborateurs présents à Paris et dans sept bureaux africains (Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Côte d'Ivoire, Madagascar, Niger et Sénégal).

Pour en savoir plus sur nos activités

Contacts

Émilie Debled

PR and Business Development Director

+33 (0)1 58 18 57 11

e.debled@ietp.com

Clémence Bourrin

PR and Communication Officer

+33 (0)1 58 18 57 11

c.bourrin@ietp.com