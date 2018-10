Algérie: Masterclass HEC Paris à Alger - L'école de commerce réaffirme son ambition au Maghreb en mobilisant le tissu économique algérien

communiqué de presse

HEC Paris Executive Education, en partenariat avec Business France, organise aujourd’hui une Masterclass intitulée « Quels défis pour les entreprises algériennes ?» au CIC Centre International de Conférences à Alger, Club des Pins de 18h à 19h30. La session sera précédée par un petit déjeuner d'information sur les programmes de formation en ligne d’HEC Paris.

Nouveaux enjeux de gouvernance, évolution des modèles économiques ou encore impact de l'économie digitale... en Algérie comme partout en Afrique, les entreprises doivent repenser leurs stratégies et développer de nouveaux modèles. Au regard du contexte économique national, ces transformations nécessitent d'initier une réflexion sur l'état des entreprises algériennes et d'analyser leurs dynamiques. Lors de cette conférence, Mourad Oulmi, PDG du Groupe Sovac et Alumni 2009 de l'Executive MBA HEC ; et Hassan Khelifati, PDG du groupe Alliance Assurance partageront leurs expériences respectives et leur vision de l'entreprise en Algérie.

Sean Kilbride, Directeur Adjoint, Global Business Development précise : « Cette Masterclass s'inscrit dans une volonté d'ouvrir les formations d’HEC Paris aux professionnels et aux dirigeants algériens, avec le souci de répondre aux problématiques contemporaines de management. Elle est également dédiée à l'ensemble des Alumni d’HEC Paris implantés en Afrique du Nord, de plus en plus nombreux et actifs sur le continent ».