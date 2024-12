Clever Cloud, créateur français de solutions de déploiement et d’hébergement en mode PaaS (Platform as a Service) et DataConnect Africa, filiale de New Digital Africa (NDA), fournisseur africain de services d’infrastructure managés pour l’entreprise offrant des solutions innovantes et sur-mesure en connectivité, cloud, datacenter et cybersécurité annoncent la première étape du Cloud Souverain et Sécurisé en Côte d’Ivoire. Cette initiative stratégique vise à renforcer la souveraineté numérique et l’autonomie des entreprises et gouvernements Africains, tout en soutenant leur transformation digitale.

Ce partenariat, officialisé à Abidjan, en marge des Assises de la transformation digitale en Afrique (ATDA), doit amener l’initiative Clever Cloud Africa à se positionner comme un acteur clé dans la région ; s’appuyant sur l’expertise technologique de Clever Cloud et la connaissance approfondie des marchés africains de NDA pour fournir aux entreprises et administrations des solutions sécurisées qui répondent aux exigences stratégiques du continent.

Cette première étape, qui s’accompagne du lancement de l’offre de cloud souverain et sécurisé de DataConnect, filiale de NDA, matérialise une conviction partagée : celle d’une souveraineté numérique essentielle pour garantir l’autonomie économique et stimuler la croissance en Afrique. Ce partenariat illustre ainsi l’engagement de New Digital Africa et de Clever Cloud à cocréer des solutions contribuant à la rétention de valeur sur le continent et au renforcement de la chaîne de valeur locale par des partenariats inclusifs.

Ange Kacou Diagou, CEO de New Digital Africa, a déclaré : « Notre Groupe poursuit son expansion et dresse de nouveaux partenariats avec des acteurs internationaux de référence pour enrichir notre offre de solutions auprès de nos clients et nous déployer sur de nouveaux marchés. Clever Cloud partage nos valeurs pour construire en local les leviers de notre autonomie stratégique avec des solutions fiables pour acteurs publics et privés. La sécurité et la résilience sont dans l'ADN de New Digital Africa, ce que nous matérialisons également aujourd’hui avec la signature de ce partenariat pour renforcer l’offre Cloud de notre filiale DataConnect Africa. »

Une implantation stratégique pour un écosystème numérique durable

Avec pour première pierre posée à Abidjan, l’initiative Clever Cloud Africa repose sur l’association de nouveaux partenaires et investisseurs locaux. En Afrique de l’Ouest, Clever Cloud Africa entend se développer notamment au Bénin, Sénégal, Mali et au Togo, avant de s’étendre progressivement à l’Afrique Centrale, incluant des pays stratégiques comme le Cameroun et la RDC. Dans le cadre de ce déploiement, Clever Cloud Africa soutiendra également le développement de compétences locales et la consolidation de la R&D dans les territoires.

Ce projet s’inscrit en effet dans une dynamique de création d’emplois et d’émergence de talents dans les technologies de l’information afin de bâtir un écosystème numérique inclusif et durable, permettant aux entreprises et acteurs publics africains de prospérer tout en réduisant leur dépendance pour véritablement construire leur autonomie stratégique.

Quentin Adam, CEO de Clever Cloud, a ajouté : « Renforcer la souveraineté numérique est une nécessité pour préserver l'autonomie économique et garantir la prospérité future. À travers ce déploiement en Afrique, notre ambition est de contribuer avec nos partenaires locaux à l’émergence de talents et de valeurs dans les territoires. La Côte d’Ivoire était une évidence pour co-construire une offre de valeur durable pour les entreprises et acteurs publics qui souhaitent bâtir leur autonomie stratégique en Afrique de l’Ouest. »