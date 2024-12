Assises de la Transformation Digitale en Afrique - L'alliance IA / Cloud s'impose dans les priorités du continent

Rendez-vous incontournable pour l'ensemble des acteurs du numérique, la 13e édition des Assises de la Transformation Digitale en Afrique (ATDA), s'est tenue les 20 et 21 novembre 2024 à Abidjan, sous le parrainage du Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation de Côte d'Ivoire. Placée sous le thème stratégique "IA / Cloud : Quelles perspectives pour l'Afrique", cette grand-messe a rassemblé les voix influentes et les forces vives de l'écosystème numérique africain.

L'intelligence artificielle, devenue un sujet incontournable depuis l'essor de ChatGPT en 2022, s'impose comme une priorité mondiale dans les débats numériques mondiaux. Loin du concept futuriste qui prédominait dans les esprits, elle est devenue une réalité incontournable transformant nos modes de vie, nos économies et nos sociétés. Si une dizaine d'États africains se distinguent par leurs avancées, l'Afrique, dans son ensemble, accuse un retard global. Toutefois, conscient de l'importance stratégique de l'IA et du Cloud, technologies complémentaires essentielles à la transformation numérique, le continent déploie des efforts considérables pour les intégrer et jouer un rôle moteur dans la révolution mondiale en cours.

C'est dans ce contexte que les Assises de la Transformation Digitale en Afrique, depuis leur première édition en 2011, se sont affirmées comme une plateforme stratégique pour le futur numérique du continent. Bien plus qu'un simple événement, les ATDA sont devenues un catalyseur du changement, démontrant que l'Afrique est prête à prendre les commandes de sa révolution numérique, avec détermination et clairvoyance. En réunissant les acteurs clés du secteur, cet événement rappelle la nécessité de créer un espace de partage, de dialogue et de recommandations pour garantir un développement durable et inclusif des nouvelles technologies sur le continent.

Pour Mohamadou DIALLO, Président de Cio Mag et Fondateur des ATDA, "L'IA et le Cloud sont désormais au coeur des enjeux contemporains, ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement économique et social, mais aussi des défis à relever", avant d'insister : "Cette révolution numérique n'est plus une simple option, mais une véritable opportunité pour accélérer le développement et offrir un meilleur avenir aux générations futures."

Partageant cette vision, Lacina KONÉ, Directeur Général de Smart Africa, déclarait dans son discours d'ouverture : "Le continent africain sera celui qui bénéficiera le plus de l'IA, notamment en matière d'inclusivité. L'IA ne remplacera jamais l'Homme, elle demeure un outil, et non une finalité. Cependant, il est essentiel que l'Afrique crée les conditions pour maîtriser cette technologie."

Au nom de Son Excellence M. Ibrahim Kalil KONATÉ, Ministre de la Transition Numérique et de la Digitalisation de Côte d'Ivoire, le Directeur de Cabinet, M. Narcisse Ekissy, a déclaré devant l'assemblée : "Votre présence témoigne de l'importance stratégique que toute l'Afrique accorde à la transformation digitale. Le thème de cette édition est d'une pertinence capitale : l'IA et le cloud computing représentent aujourd'hui deux piliers fondamentaux de la révolution numérique mondiale. En Côte d'Ivoire, nous avons pleinement conscience du rôle crucial de l'alliance entre ces deux technologies, que nous avons placées au cœur de notre stratégie à travers des projets ambitieux comme la construction de notre data center national et l'élaboration d'une stratégie nationale de l'intelligence artificielle et de la gestion des données." Avant de conclure en saluant la pertinence des Assises pour favoriser le partage d'expériences, renforcer les partenariats et co-construire des solutions adaptées aux défis spécifiques de l'Afrique.

Cette 13e édition des ATDA a été ponctuée par 6 temps forts :

Le lancement de la journée de l'IA en Côte d'Ivoire ;

; L'annonce officielle des Journées de l'Intelligence Artificielle 2025 (JIA 2025) en Afrique , prévues en février 2025 en Côte d'Ivoire, par le Conseil International de l'Intelligence artificielle (CONIIA) ;

, prévues en février 2025 en Côte d'Ivoire, par le Conseil International de l'Intelligence artificielle (CONIIA) ; La table-ronde ministérielle de la Smart Africa Trust Alliance (SATA) , le véhicule de Smart Africa chargé de mettre en œuvre des politiques, des normes et des solutions technologiques qui stimuleront le commerce transfrontalier et l'adoption de services numériques en Afrique tout en préservant la souveraineté numérique du continent ;

, le véhicule de Smart Africa chargé de mettre en œuvre des politiques, des normes et des solutions technologiques qui stimuleront le commerce transfrontalier et l'adoption de services numériques en Afrique tout en préservant la souveraineté numérique du continent ; L'organisation du Future of Work Forum Africa (FOWFA), un forum itinérant lancé en mai 2024 à Casablanca, qui poursuit sa mission en alimentant les réflexions sur les nouveaux modèles et pratiques innovantes pour construire l'avenir du travail en Afrique ;

un forum itinérant lancé en mai 2024 à Casablanca, qui poursuit sa mission en alimentant les réflexions sur les nouveaux modèles et pratiques innovantes pour construire l'avenir du travail en Afrique ; La signature de partenariat entre Clever Cloud et DataConnect Africa , qui marque une étape clé dans la création d'un cloud souverain et sécurisé en Côte d'Ivoire ;

, qui marque une étape clé dans la création d'un cloud souverain et sécurisé en Côte d'Ivoire ; La présentation des 10 recommandations issus de ces deux journées d'échange, offrant une feuille de route précieuse pour accélérer la transformation digitale inclusive et durable de l'Afrique.

Cette 13e édition des ATDA s'affirme comme une invitation à l'action collective pour construire, ensemble, une Afrique où la technologie devient un moteur de prospérité partagée et durable.