Le FIGA - Acteur clé de la stratégie du Congo pour l'entrepreneuriat et l'emploi

Le Fonds d’Impulsion, de Garantie et d’Accompagnement (FIGA) a été au cœur de l’adresse présidentielle du 28 novembre, à l’occasion de la célébration de la fête de la République. Dans son discours, le Président de la République a salué le rôle central du FIGA dans le soutien à l’entrepreneuriat et la création d’emplois pour les jeunes, en rappelant son importance stratégique pour le développement économique du pays.

Depuis sa création, le FIGA s’impose comme un levier fondamental pour stimuler l’entrepreneuriat, réduire les barrières à l’accès au fnancement et accompagner les entrepreneurs à chaque étape de leur parcours. À ce jour, 7 097 jeunes ont été formés à l’élaboration de plans d’affaires et à la formalisation de leurs entreprises, tandis que 2 973 projets ont bénéfcié d’un soutien fnancier grâce aux garanties de crédit offertes par le FIGA. Ces résultats démontrent son effcacité à transformer des idées en entreprises viables et à renforcer le tissu économique national.

Un outil stratégique pour le Congo qui cherche à renforcer son tissu économique

Le Président a rappelé que l’action du FIGA s’inscrit dans une vision ambitieuse pour l’avenir économique du Congo. Il a souligné son rôle clé dans la réinsertion de 20 000 jeunes dans le département du Pool, illustrant ainsi l’importance de ce fonds comme catalyseur de l’innovation et de l’autonomisation économique.

Dans son intervention, celui-ci a déclaré : « Le FIGA est bien plus qu’un outil de fnancement. C’est un partenaire de transformation économique, conçu pour accompagner nos jeunes et nos entrepreneurs à réaliser leur potentiel et à contribuer activement au développement inclusif de notre pays. »

Renforcer l’impact grâce à des partenariats stratégiques

Pour maximiser son impact, le FIGA a noué des partenariats solides avec des institutions fnancières, des organisations de microfnance et des acteurs publics. Ces collaborations ont permis de sécuriser les fnancements, de partager les risques et d’assurer un accompagnement de qualité. À travers des initiatives comme la formation au sein des entreprises et les programmes d’accompagnement technique, le FIGA contribue à renforcer la résilience et la compétitivité des entrepreneurs congolais.

FIGA Denis Sassou-Nguesso, Président de la République du Congo

“Nous croyons fermement que l'entrepreneuriat est une solution durable pour créer des emplois et réduire les inégalités économiques,” a ajouté M. Branham Kintombo, Directeur Général du FIGA. “Le rôle du FIGA est d’être un catalyseur pour nos entrepreneurs en les aidant à surmonter les défs fnanciers et techniques. Nous sommes convaincus que chaque projet soutenu contribue directement à la construction d’une économie congolaise plus inclusive, plus résiliente et tournée vers l’avenir.”

Une action inscrite dans une stratégie de développement durable

Avec un capital de 30 milliards de francs CFA, le FIGA offre des garanties fnancières adaptées et met en œuvre des programmes de renforcement des capacités. En 2024, il a intensifé ses efforts pour soutenir les jeunes entrepreneurs et les initiatives locales dans des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, l’artisanat et les services.

Grâce à des initiatives structurantes et des outils d’accompagnement sur mesure, le FIGA accompagne les entrepreneurs dans la formalisation et la réussite de leurs projets. Ces efforts s’inscrivent dans une dynamique globale visant à diversifer l’économie nationale et à offrir de réelles opportunités aux jeunes congolais.

À propos du FIGA

Le Fonds d’Impulsion, de Garantie et d’Accompagnement (FIGA) est une institution publique dédiée au développement des Micro, Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises Africaines (MTPMEA) au Congo. Créé pour lever les obstacles fnanciers et techniques auxquels font face les entrepreneurs, le FIGA propose une gamme complète de services : des garanties pour faciliter l’accès au crédit, des formations de renforcement des capacités et un accompagnement personnalisé pour maximiser le succès des projets. Avec un capital de 30 milliards de francs CFA, le FIGA s’engage à stimuler l’innovation, promouvoir la croissance économique et contribuer à une économie plus inclusive et diversifée.

Pour en savoir plus, visitez notre site : www.fga.cg