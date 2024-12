Gide, conseil de la FIFA dans le cadre de l'installation du Bureau Africain de la FIFA sur le territoire du Royaume du Maroc

Gide a conseillé la FIFA dans le cadre de l’installation d’une antenne africaine sur le territoire du Royaume du Maroc.

L’intervention de Gide a couvert les différents aspects du projet, à savoir la due diligence juridique, la structuration, la négociation et la rédaction d’un « accord de siège » conclu avec le Gouvernement du Royaume du Maroc et la Fédération Royale Marocaine de Football, ainsi que l'assistance pour la création et la mise en place de l’entité marocaine de la FIFA.

La signature de l’Accord de Siège est intervenue le 16 décembre 2024 à Marrakech (Royaume du Maroc) en marge de la cérémonie d’attribution des CAF Awards 2024.

L’équipe Gide était pilotée par Wacef Bentaibi, associé, assisté par Julien Nouchi, collaborateur, pour les aspects de droit fiscal ; Omar Fatemi, consultant externe, pour les aspects de droit du travail ; et Hicham Ngassi Saqout, collaborateur, pour les aspects de droit public.

Note aux éditeurs

À propos de Gide

Gide est un cabinet d’avocats d’affaires français à dimension internationale. Fondé à Paris en 1920, le cabinet compte aujourd’hui 11 bureaux dans le monde. Il rassemble 500 avocats, de 35 nationalités différentes, reconnus parmi les meilleurs spécialistes de chacune des branches du droit national et international des affaires.

Depuis plus de 50 ans, Gide est l’un des cabinets internationaux les plus actifs en Afrique. Composé de 90 avocats dédiés au continent, l'équipe Gide Africa accompagne un large panel de clients et offre une assistance juridique de haut niveau adaptée à chaque secteur, pays et domaines de droit.