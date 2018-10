Afrique: HEC Paris publie un livre blanc pour guider les industriels dans la transformation numérique

communiqué de presse

À l’heure où le paysage économique mondial est de plus en plus compétitif, investir dans les nouvelles technologies n'est pas suffisant pour assurer la survie d'une entreprise, selon les auteurs d’un nouveau livre blanc publié par HEC Paris.

Pour guider les industriels dans la transformation numérique, HEC Paris a réuni l'expertise de ses professeurs pour rédiger un livre blanc, conçu pour conseiller les chefs d'entreprise sur la façon d'établir une culture numérique efficace et progressive au sein de leur organisation, au-delà des investissements en haute technologie. Les chefs d’entreprise doivent aussi investir dans l'adaptation de leur culture d'entreprise à la fois pour embrasser les solutions technologiques et penser au-delà.

«Learning from the Experts: When Digital Culture Transforms Business» a été élaboré pour répondre à l'impact que l'évolution rapide des nouvelles technologies dans le monde a eu sur les modes de fonctionnement et les compétences que les dirigeants doivent développer dans les entreprises.

Les auteurs soutiennent qu’il n’est que trop facile de reproduire les outils et stratégies numériques d'une organisation Le véritable avantage concurrentiel dépendra donc de l'initiative humaine et, surtout, de la capacité d'un chef d'entreprise à cultiver un état d'esprit qui lui permettra d'accueillir et d'adopter les nouvelles idées de ses employés.

Le livre blanc vise à définir les principes clés du développement d'une culture numérique réussie en supprimant le jargon technique et en combinant des exemples pertinents pris dans différents secteurs avec des recherches et des analyses de professeurs spécialisés en gestion des systèmes d’information, marketing numérique, innovation et leadership.

Jean-Rémi Gratadour, directeur exécutif du Centre digital d'HEC Paris et co-auteur du livre blanc souligne :

«Dans notre monde en constante et rapide évolution, les entreprises doivent absolument repenser leurs méthodes de travail pour optimiser leurs processus et devenir véritablement innovantes. La transformation numérique ne consiste pas seulement à adopter de nouvelles technologies ni à saisir de nouvelles opportunités économiques. Elle est éminemment culturelle. Fini le temps où les managers tout-puissants contrôlaient la situation depuis leur tour d'ivoire. Les leaders doivent maintenant être des gens d'action qui n'ont pas peur de contester les idées ni d'être remis en question par leur équipe».

Le livre blanc couvre l'ensemble du processus de transition numérique, avec différents chapitres :

Encourager une culture de l'apprentissage continu

Management agile

Analyse des données centrée sur le client

L'importance d'une transformation numérique pilotée par l'homme

Le livre blanc fait passer un message primordial : si les chefs d'entreprise parviennent à encourager chaque membre de leur équipe à partager leurs idées et connaissances et à travailler ensemble, la transformation numérique pourra alors être adoptée par tous, quel que soit le niveau de compétence ou le poste de chacun.

Pour les professionnels chevronnés qui souhaitent améliorer leurs propres compétences numériques, HEC Paris propose une série de programmes Executive Education axés sur la transformation numérique. Le programme Executive MBA de l'École propose un certificat Executive en Pilotage de la transformation digitale. Ses masters Executive comprennent des programmes dédiés à la gestion stratégique des systèmes d'information. Il existe aussi des programmes sur mesure destinés aux cadres qui ont également pour but de développer une culture et des capacités numériques efficaces au sein des entreprises.

A propos d'HEC PARIS

Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC Paris offre une gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande Ecole, les Mastères Spécialisés, les MSc, la Summer School, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat et une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants. Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris, membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, rassemble 108 professeurs chercheurs, plus de 4 500 étudiants et 8 000 cadres et dirigeants en formation chaque année. HEC Paris est classée 2ème business school dans le classement général des business schools européennes, publié par le Financial Times en décembre 2017.

