Gabon: Le Fonds Gabonais d'Investissements Stratégiques (FGIS) et le Groupe Eranove signent trois contrats avec le pays

L’Administrateur Directeur Général du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques et le Directeur Général d’Eranove échangent leurs signatures avec le Ministre de l’Eau et de l’Énergie et le Ministre de l’Économie, de la Prospective et de la Programmation du Développement de la République Gabonaise

communiqué de presse

Libreville, le 26 octobre 2018 - Le Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS) et leGroupe industriel panafricain Eranove ont signé, avec le gouvernement de la République Gabonaise, une convention de concession pour de la production d’eau potable et deux contrats d’achat d’énergie électrique.

La convention de concession de l’usine de traitement et d’adduction d’eau Orélo, dans le département du Komo- Kango

La signature de la convention de concession de l’usine de traitement et d’adduction d’eau potable Orélo fait suite au protocole d’accord signé en mars 2017 par la République Gabonaise, le FGIS et le Groupe Eranove. Ce contrat porte sur le financement, la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’une nouvelle unité de production d’eau potable d’une capacité de production de 140 000 m3par jour, située dans la province de l’Estuaire, plus précisément dans le département du Komo-Kango. Le projet Orélo vise à améliorer la desserte en eau potable de Libreville et de ses environs par le renforcement de la capacité de production correspondant à la consommation de plus de 600 000 personnes, afin de répondre à la demande sans cesse croissante de la population.

Les contrats d’achat d’énergie électrique de Ngoulmendjim et de Dibwangui

À travers la signature des contrats d’achat d’énergie électrique de Ngoulmendjim (73 MW) et de Dibwangui (15 MW) portés respectivement par les sociétés de projet Asokh Energie et Louetsi Hydro, la République Gabonaise confirme à ces sociétés le droit exclusif de concevoir, financer, construire, exploiter et assurer l’exploitation et l’entretien-maintenance des deux installations hydroélectriques et à leur acheter l’intégralité de l’énergie électrique produite.

Serge Thierry MICKOTO, Administrateur-Directeur Général du FGIS, a commenté : « Nous nous félicitons de l’avancée de ces projets d’eau et d’électricité réalisés dans le cadre de notre groupement avec le groupe Eranove. Le Plan de relance de l’économie gabonaise a parmi ses objectifs le renforcement de l’offre d’électricité en la rendant plus accessible, plus disponible et durable. Améliorer l’approvisionnement en eau et la qualité de ces services aux citoyens constitue un élément non négligeable dans la réalisation du programme Gabon vision 2025. »

Marc ALBÉROLA, Directeur Général du groupe industriel panafricain Eranove, a déclaré : « La signature de ces trois contrats revêt une importance toute particulière pour notre Groupe. D’abord parce qu’elle confirme la qualité et la profondeur de notre partenariat au Gabon avec l’État et le FGIS. Ensuite parce que ces trois signatures viennent confirmer notre leadership panafricain dans la production d’eau potable et d’électricité. »

À propos du Fonds Gabonais d'Investissements Stratégique (FGIS)

Le Fonds Gabonais d'Investissements Stratégique (FGIS) a été créé en 2012 afin d’aider le Gabon à développer de nouvelles filières capables de générer suffisamment de revenus pour se substituer à ceux tirés de la production de pétrole. Le FGIS est le gestionnaire exclusif du Fonds Souverain de la République Gabonaise.

En mai 2017, les projets de centrales hydroélectriques de Ngoulmendjim et de Dibwangui ont été primés par le magazine EMEA Finance à Londres et le FGIS a été désigné comme étant le meilleur fonds d’investissement en Afrique.

www.fgis-gabon.com

À propos d’Eranove

Le Groupe industriel panafricain Eranove est un acteur industriel de premier plan dans la gestion de services publics et la production d’électricité et d’eau potable en Afrique de l’Ouest.

Le Groupe est présent historiquement en Côte d’Ivoire (SODECI, CIE, CIPREL, AWALE, SMART ENERGY) depuis plusieurs décennies et au Sénégal (SDE) depuis 1996.

Avec une capacité de production électrique opérée d’environ 1 250 mégawatts (MW) et une production d’eau potable de 437 millions de m3 en Afrique, le groupe Eranove emploie plus de 9 000 collaborateurs dont il intègre les compétences et les savoir-faire au service de 1,9 million de clients pour l’électricité et 1,8 million pour l’eau.

Acteur responsable, le Groupe est engagé au travers de ses filiales sur l’ensemble des enjeux de la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) ISO 26 000 et sur les certifications qualité ISO 9001, sécurité OHSAS 18001 et environnement ISO 14001.

www.eranove.com

