Togo: Eranove, Siemens et TSK signent un accord à Berlin (G20 Investment Summit) pour la prochaine centrale électrique de Kékéli

Cérémonie de signature entre Eranove, Siemens et TSK lors du G20 Investment Summit, le 30 octobre à Berlin.

communiqué de presse

À l'occasion du G20 Investment Summit du 30 octobre 2018 à Berlin, Siemens, Eranove et TSK ont signé un Mémorandum pour collaborer dans le cadre d'un projet de centrale électrique au gaz au Togo

Le groupe Eranove assurera le développement puis l'exploitation de cette centrale, qui sera à terme exploitée et managée par des Togolais

La construction sera assurée par le groupe espagnol TSK (EPC)

Siemens livrera les turbines et assurera la maintenance à long terme de la centrale – nommée Kékéli Efficient Power – qui sera construite à Lomé. Les deux turbines produiront 65 mégawatts, couvrant ainsi près de 30 % des besoins énergétiques actuels du Togo

Berlin, le 31 octobre 2018 - Les parties ont choisi le G20 Investment Summit de Berlin pour signer, ce 30 octobre, un Mémorandum portant sur la construction d'une nouvelle centrale électrique au gaz à Lomé, au Togo.

Cet accord s'inscrit pleinement dans l'esprit de Compact with Africa, une initiative lancée en juin 2017 lors du sommet du G20 à Hambourg, dont l'objectif est d'améliorer les conditions des conditions générales du business en Afrique (au niveau macroéconomique, entreprenariat, financier) de manière à dynamiser le développement socio-économique des pays signataires. Cette initiative est en principe ouverte à l'ensemble des pays africains montrant un intérêt pour une amélioration durable de leur attractivité auprès des entreprises et investisseurs étrangers. Le mouvement compte actuellement 12 pays membres : Bénin, Burkina Faso, Égypte, Éthiopie, Ghana, Guinée, Côte d'Ivoire, Maroc, Rwanda, Sénégal, Togo et Tunisie.

Le Mémorandum a été signé dans le cadre de Compact with Africa par le groupe industriel panafricain Eranove, le constructeur TSK, spécialiste des installations industrielles et des projets EPC, et Siemens en présence de Son Excellence M. Faure Gnassingbé, Président de la République togolaise. Il porte sur le développement de la première centrale à cycle combiné alimentée au gaz du pays – nommée Kékéli Efficient Power – à Lomé.

Eranove, TSK et Siemens se sont engagés à faire un grand pas en avant vers une production d'énergie respectueuse de l'environnement et financièrement accessible, répondant ainsi aux besoins de la République togolaise.

Actuellement, le Togo n'est pas approvisionné en gaz hormis la distribution de gaz en bouteilles pour les besoins domestiques et d'autres petits consommateurs. Les installations de production d'électricité existantes sont essentiellement basées sur des moteurs alimentés au diesel ou au carburant lourd, bien moins performants et dont l'impact environnemental n'est pas négligeable. L'arrivée du gaz en grandes quantités au Togo profitera non seulement à la production électrique mais aussi aux autres industries (chimique, métallurgique, alimentaire…), qui pourront accélérer leur développement.

Siemens jouera un rôle clé dans la mise en œuvre de ce projet ambitieux, car le groupe prendra en charge la livraison des deux turbines – l'une à gaz (SGT-800), l'autre à vapeur (SST-200) – qui pourront produire quelque 65 mégawatts, couvrant ainsi 30 % des besoins locaux actuels en énergie. Grâce à ses changements de charge flexibles, la centrale contribuera à la stabilisation du réseau au Togo tout en facilitant l'intégration des énergies renouvelables.

Les installations à cycle combiné à turbine à gaz sont les centrales thermiques les plus efficaces au monde. Le projet Kékéli est la preuve que l'utilisation des technologies Siemens permet également aux pays d'Afrique centrale et occidentale d'avoir accès à une énergie abordable.

Les partenaires s'engagent à assurer la maintenance à long terme de la centrale dans le but de garantir un approvisionnement fiable en énergie à la population togolaise. Ils s'impliqueront également dans le développement des compétences locales pour la gestion des opérations et la maintenance de la centrale afin qu'à terme, celle-ci soit entièrement exploitée et gérée par des Togolais.

« Nous sommes très heureux et fiers de contribuer à la stratégie nationale et à la réalisation du Plan National de Développement en concevant cette nouvelle unité de production électrique aux côtés de la République togolaise et nous remercions les autorités du pays pour leur confiance. Grâce à son expertise reconnue et à son ancrage africain, le groupe Eranove n'a de cesse de vouloir développer des projets structurants, performants et adaptés au continent. Ce projet illustre parfaitement le modèle que nous souhaitons promouvoir pour répondre au défi de l'accès à l'électricité et à l'eau en Afrique », explique Marc Albérola, Directeur Général du groupe Eranove.

« Ce projet structurant et stratégique répond à la double volonté du gouvernement togolais de promouvoir l'économie nationale et de faire face à la demande sans cesse croissante en énergie électrique. Cette centrale extrêmement efficace sera donc au service du développement du Togo tout entier et permettra non seulement de fournir une énergie électrique additionnelle pour l'équivalent de 263 000 foyers togolais, mais aussi de stabiliser le réseau et d'intégrer les énergies renouvelables. Par ailleurs, avec nos partenaires, nous voulons soutenir le développement durable et ancrer les compétences au niveau local à travers des partenariats de formation. Un nouveau concept énergétique pour l'Afrique – fiable, efficace et durable pour la population », souligne André Bouffioux, CEO de Siemens Belgique-Luxembourg Afrique du Nord, Centrale et Occidentale. .

« Nous sommes très fiers et plus qu'heureux d'avoir remporté cet important projet en République togolaise, un pays où nous avons non seulement rencontré des gens formidables mais aussi bénéficié d'incroyables opportunités pour travailler avec des entreprises locales et partager avec elles nos connaissances ainsi que notre technologie. Nous nous réjouissons également d'avoir un client comme ERANOVE, une société qui contribue à l'amélioration des infrastructures énergétiques et du niveau de vie dans différents pays d'Afrique. Pour cette tâche, nous travaillons avec notre partenaire de longue date Siemens et assurerons bien entendu le complet succès de ce projet ainsi que nous l'avons fait dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, la Bolivie, le Bangladesh, l'Espagne, l'Afrique du Sud, le Maroc ou le Koweït », déclare Joaquín García Rico, PDG de TSK.

Siemens AG (Berlin et Munich) est un leader technologique mondial. Symbole d'excellence, d'innovation, de qualité, de fiabilité et de présence internationale depuis 170 ans, l'entreprise est active dans toutes les régions du globe et opère principalement dans les domaines de l'électrification, de l'automatisation et de la digitalisation. Géant mondial des technologies à haute efficacité énergétique qui contribuent à préserver les ressources naturelles, Siemens est l'un des principaux fournisseurs de solutions dédiées à la production et au transport efficaces de l'énergie, mais aussi un pionnier des solutions d'infrastructure, des équipements d'automatisme et des solutions logicielles destinées à l'industrie. Avec sa filiale cotée en Bourse Siemens Healthineers AG, le groupe est aussi un acteur de premier plan de l'imagerie médicale, qu'il s'agisse de scanographie ou d'imagerie par résonance magnétique, ainsi que du diagnostic de laboratoire et de l'informatique médicale. Au cours de l'exercice fiscal 2017 (clôturé le 30 septembre), Siemens a enregistré un chiffre d'affaires de 83,0 milliards d'euros, pour un résultat net de 6,2 milliards d'euros. Fin septembre 2017, le groupe employait quelque 377 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site www.siemens.com

Le groupe Eranove est actif dans la gestion de services publics et dans la production indépendante d'électricité et d'eau potable en Afrique. Le groupe (SODECI, CIE, CIPREL, Awale et Smart Energy) est présent en Côte d'Ivoire depuis plusieurs décennies ainsi qu'au Sénégal (SDE) depuis 1996 et en République démocratique du Congo, à travers un contrat de service avec la Régideso, depuis 2012. Avec un chiffre d'affaires de 576 millions d'euros (+ 44 % en 5 ans), une capacité de production électrique de 1 247 MW (et le développement de 1 000 MW supplémentaires) et une production de 437 millions de m3 d'eau potable, le groupe Eranove catalyse les compétences et le savoir-faire de plus de 9 000 collaborateurs, desservant 1,9 million de clients en électricité et 1,8 million en eau (données de 2017). Acteur responsable dans son domaine, le groupe s'est engagé, à travers ses filiales, dans une démarche de RSE (responsabilité sociétale des entreprises) et de triple certification ISO 9001 (qualité), OHSAS 18001 (sécurité au travail) et ISO 140001 (environnement). Le partenaire majoritaire du groupe Eranove est ECP (Emerging Capital Partners), un des principaux investisseurs en capital panafricains. www.eranove.com

TSK est une société internationale spécialisée dans l'exécution de projets EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) et la fourniture de solutions technologiques pour l'industrie telles qu'infrastructures électriques, installations industrielles, centrales électriques de production d'énergie (conventionnelle ou renouvelable), centrales pétrolières et gazières, usines de traitement des eaux ou manutention. Aujourd'hui, TSK génère un chiffre d'affaires de près de 1 200 millions de dollars, emploie plus de 1 000 professionnels et a mis en œuvre des projets dans plus de 50 pays. www.grupotsk.com

