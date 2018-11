Afrique du Nord: Kabirou Mbodje affiche son ambition de faire du digital un levier d'inclusion financière et d'intégration africaine, lors du 16ème Sommet Bancaire Maghrébin à Tunis

communiqué de presse

Le 16ème Sommet Bancaire Maghrébin s’est tenu du 7 au 8 novembre 2018, à Tunis. Kabirou Mbodje, PDG de Wari, invité par l’Union Bancaire Maghrébine, s’est exprimé devant les acteurs et institutions financières majeurs du Maghreb :

Banques

Bourses

Banques centrales

Sociétés monétiques

Fournisseurs de solutions

Fintech

Placé sous le thème « Évolution de l’activité bancaire : défis et perspectives pour les banques maghrébines », le forum a donné lieu à des échanges sur les opportunités et solutions pour dynamiser les économies et flux financiers du Maghreb à l’ère du digital.

Kabirou Mbodje a présenté la solution Wari en la mettant en perspective avec les réalités des marchés africains, les défis de l’intégration africaine et la nécessité d’avoir des outils performants dans un contexte de mondialisation.

Wari, devenu aujourd’hui un acteur incontournable sur le marché des services financiers du continent et vers le reste du monde, est une plateforme agnostique qui permet chaque jour 1 000 000 de transactions entre 60 pays du monde entier.

« Le principal frein au développement du continent africain est le cloisonnement des pays et des échanges. La plateforme Wari interconnecte les personnes au-delà des frontières en permettant à tous de transacter quel que soit l’endroit où il se trouve, vers le marché le plus vaste possible. », déclare Kabirou Mbodje. Wari veut aller plus loin et se positionne comme un acteur central dans une Afrique intégrée en connectant les institutions financières, les individus et les pays.

Le sommet Bancaire Maghrébin a été une belle réussite et rappelle qu’il est important de s’appuyer sur une expertise africaine pour bâtir un standard et établir un pont entre le Maghreb et le reste de l’Afrique.

L’effet de levier des fintechs et du digital sur les économies africaines n’est plus à démontrer. Les solutions novatrices qui voient le jour permettent de faciliter les échanges, d’augmenter le taux de bancarisation et d’améliorer l’inclusion financière, trois axes qui favorisent le développement économique du continent.