Gestion hydraulique en Afrique - La SODECI accueille la Port Harcourt Water Corporation (PHWC) du Nigeria dans le cadre d'une visite d'immersion soutenue par la BAD

La Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire (SODECI) a accueilli, du 16 au 18 décembre 2024, une délégation de la Port Harcourt Water Corporation (PHWC), originaire de Rivers State, Nigeria, dans le cadre du « Port Harcourt Water Supply & Sanitation Project ». Cette visite d’immersion, soutenue par la Banque Africaine de Développement (BAD), a mis en lumière l’importance des solutions africaines pour relever les défis de l’eau potable et de l’assainissement sur le continent.

Une expertise ivoirienne au service des populations africaines

Depuis plus de 60 ans, la SODECI se distingue par son rôle clé dans la gestion des infrastructures hydrauliques en Côte d’Ivoire. Acteur majeur de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, elle couvre aujourd’hui 65 % des besoins nationaux, avec une production annuelle dépassant 215 millions de m³.

Pour répondre aux défis d’une urbanisation rapide et d’une demande croissante, la SODECI s’appuie sur des infrastructures modernes et des innovations technologiques. Le Centre de Gestion Intégrée des Opérations (CGIO), véritable pilier de sa stratégie, garantit une supervision en temps réel des installations, améliore la réactivité des interventions et renforce la satisfaction client.

En combinant expertise locale et innovation, la SODECI incarne un modèle de gestion efficace des ressources hydrauliques, qui inspire ses partenaires africains.

Une collaboration pour des solutions durables

Durant leur visite, les représentants de la Port Harcourt Water Corporation (PHWC) ont pu découvrir les usines de Koumassi Digue pour l’assainissement et celle de Djibi pour l’eau potable, des infrastructures modernes qui illustrent l’engagement de la SODECI à améliorer le cadre de vie des populations abidjanaises, la production et la distribution d’eau potable. Ces sites emblématiques témoignent de la capacité de l’entreprise à répondre aux défis d’urbanisation croissante tout en optimisant la gestion des ressources en eau.

La visite de l’usine de traitement des eaux usées de Koumassi Digue a permis de découvrir et de comprendre la gestion de l’assainissement collectif de la ville d’Abidjan. Les visiteurs ont pu voir la structuration du réseau d’assainissement de la ville depuis le nord d’Abidjan (Abobo) jusqu’au sud, point de rejet final des eaux usées après traitement.

Un temps fort de cette rencontre a été la visite du Centre de Gestion Intégrée des Opérations (CGIO), situé à la Riviera Palmeraie. Opérationnel depuis 2018, le CGIO incarne l’innovation technologique de la SODECI en matière de supervision et de gestion des réseaux hydrauliques. Véritable cœur stratégique, il permet de surveiller en temps réel les installations d’eau potable et d’assainissement, d’optimiser la gestion des interventions grâce à la géolocalisation des équipes, et d’améliorer la réactivité face aux demandes des usagers via un Centre de Relation Client actif 24h/24 et 7j/7.

Grâce à la collecte et l’analyse des données par son Centre de Télé Contrôle, le CGIO assure une gestion optimisée des réseaux, anticipe les anomalies et renforce ainsi la continuité et la qualité des services pour les populations.

À travers ce partage d’expérience avec la PHWC, la SODECI partage son savoir-faire et ses avancées technologiques. Cet échange démontre l’importance de la coopération interafricaine pour relever ensemble les défis de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et de la gestion durable des infrastructures sur le continent.

Ahmadou Bakayoko, Directeur Général de la SODECI, a déclaré : « Accueillir la Port Harcourt Water Corporation de Rivers State au Nigéria, est une nouvelle preuve de notre engagement à renforcer les partenariats africains. En partageant notre expertise et nos innovations, nous contribuons à bâtir des solutions adaptées aux réalités locales et à favoriser un accès durable à l’eau pour tous. »

De son côté, Chief Ibibia Walter, MD/CEO de la Port Harcourt Water Corporation, a salué cet échange :« Cette visite à la SODECI nous a offert une perspective unique sur la manière d’améliorer nos infrastructures et nos services à Rivers State. Les innovations et la vision présentées ici en Côte d’Ivoire inspireront nos initiatives futures pour répondre aux attentes des communautés que nous servons au Nigéria. »

Un exemple concret de coopération sud-sud

Cet échange, soutenu par la Banque Africaine de Développement (BAD), incarne l’importance des partenariats interafricains pour répondre aux enjeux stratégiques liés à l’eau et à l’assainissement. À travers le partage de son expertise technologique et opérationnelle, la SODECI réaffirme son rôle de catalyseur dans la mise en œuvre de solutions durables et adaptées aux réalités du continent. Ce type de collaboration illustre une vision partagée d’un développement structurant et inclusif, renforçant les capacités locales et contribuant à bâtir des infrastructures résilientes pour l’avenir de l’Afrique.