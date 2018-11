Afrique Centrale: HEC Paris inaugure son Bureau Afrique de l'Ouest et Centrale à Abidjan

La Première Dame de Côte d’Ivoire, Madame Dominique Folloroux Ouattara, en compagnie de Nathalie Lugagne, Directrice Déléguée d’HEC Paris pour l’Executive Education,d’Armelle Dufour, Directrice des projets Global Initiatives et d’Alexis John-Ahyee, Directeur du Bureau Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale, Pierre Magne, Vice-président de permanence de la CGECI, Tiémoko Yadé Coulibaly (H62), Président d’honneur d’HEC Paris en Côte d’Ivoire et de Daouda Coulibaly (H96), Président du Chapter Alumni Côte d’Ivoire.

communiqué de presse

Abidjan, le 23 novembre 2018 - HEC Paris célèbre l’ouverture de son Bureau Afrique de l’Ouest et Centrale, à Abidjan.

Ce Bureau HEC, qui a bénéficié d’un soutien sans faille de la CGECI, a pour objectif de former chaque année une centaine de cadres aux métiers de la finance et de la stratégie d’entreprise et de promouvoir et développer les activités de l’école dans la sous-région.

La cérémonie d’inauguration, sous le haut patronage de la Première Dame de Côte d’Ivoire, Madame Dominique Folloroux Ouattara, s’est tenue en présence de Nathalie Lugagne, Directrice Déléguée d’HEC Paris pour l’Executive Education,d’Armelle Dufour, Directrice des projets Global Initiativeset d’Alexis John-Ahyee, Directeur du Bureau Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale, ainsi que de hauts responsables ivoiriens dont Pierre Magne, Vice-président de permanence de la CGECI, Tiémoko Yadé Coulibaly (H62), Président d’honneur d’HEC Paris en Côte d’Ivoire et de Daouda Coulibaly (H96), Président du Chapter Alumni Côte d’Ivoire.

Le Bureau est dirigé, depuis juillet dernier, par Alexis John-Ahyee, dirigeant africain expérimenté dans les ressources humaines et le développement des talents avec une expérience professionnelle dans plusieurs pays de la sous-région. Celui-ci déclare : «Abidjan est une des capitales africaines les plus dynamiques sur le plan économique avec un taux de croissance de 7,8 %. Forte de son brassage culturel et de son ouverture sur le monde, elle attire investisseurs, multinationales et entrepreneurs, un écosystème idéal qui favorise l’innovation et la création de valeur. HEC Paris ambitionne de drainer les talents de Ouagadougou à Douala en passant par Lagos et Dakar en leur offrant des formations professionnelles aux standards internationaux ».

François Collin, Directeur International d’HEC Paris, affirme quant à lui : «L’engagement d’HEC Paris en Afrique s’inscrit sur le long terme. Nous sommes un partenaire des économies et des réussites africaines, en mettant à leur disposition notre expertise et en contribuant à la formation des étudiants et des dirigeants. Le Bureau pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale constitue ainsi une étape cruciale. Il est le signe que l’Afrique et ses dirigeants sont totalement intégrés aux chaînes de valeurs mondiales».

«Dans sa mission éducative tournée vers l’international, HEC Paris veut être un acteur de la formation des futurs managers africains, contribuer au développement des compétences de ses chefs d’entreprises et dirigeants et accompagner les talents du continent, qui feront l’Afrique de demain. Aussi, je me réjouis que la République de Côte d’Ivoire ait fait confiance à HEC Paris pour former et accompagner le renforcement managérial et entrepreneurial de ses fonctionnaires : plus de 5000 cadres de l’administration seront formés d’ici 2020», confirme Nathalie Lugagne, Directrice Déléguée d’HEC Paris pour l’Executive Education.

L’Afrique et HEC Paris :

Nombre d’étudiants d’origine africaine inscrits dans les formations : 276

Communauté alumni sur le continent : 1 700

Nombre d’universités partenaires : 6

Le programme MUST conçu pour les dirigeants en charge du développement de leur Business Unit, permet d’acquérir les fondamentaux de la direction de centre de profits dans ses dimensions stratégique,financière, humaine et opérationnelle. L’Executive Certificate Finance en blending learninga pour objectifs, quant à lui, l’acquisition des principaux concepts de la finance d’entreprise, l’élaboration d’une politique financière, la maîtrise des enjeux financiers d’une opération de croissance externe entre autres.

Deux formations complémentaires qui permettront aux cadres africains de monter en compétences.

La première promotion de participants débutera sa formation en janvier 2019.

À propos d'HEC Paris

Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC Paris offre une gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande Ecole, les Mastères Spécialisés, les MSc, la Summer School, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat et une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants.Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris rassemble 140 professeurs permanents, 4 500 étudiants et 8 000 cadres et dirigeants en formation chaque année.HEC Paris est classée 2ème business school dans le classement général des business schools européennes, publié par le Financial Times.

