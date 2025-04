CMOC établit des résultats record en 2024 et entre dans le Top 10 mondial des producteurs de cuivre

CMOC Group Limited (CMOC) a annoncé le 21 mars ses résultats financiers et opérationnels pour l’exercice 2024, affichant des records en matière de revenus, de rentabilité et de production. L’entreprise renforce ainsi sa position dans l’industrie minière mondiale, tout en poursuivant son engagement en faveur d’une excellence opérationnelle durable.

Principales données financières

En 2024, CMOC a réalisé un bénéfice net part du groupe de 1,90 milliard USD, en hausse de 64,0 % par rapport à 2023. Le chiffre d’affaires atteint 29,85 milliards USD (+14,37 %) et le flux de trésorerie d’exploitation a bondi de 108,38%, à 4,54 milliards USD. Ces performances reflètent la solidité des opérations minières du groupe. Parallèlement, la filiale IXM a vu son bénéfice net croître de 48 %, pour s’établir à 189,6 millions USD.

Réalisations opérationnelles : un producteur de cuivre parmi les Top 10 au monde

CMOC a produit 650 161 tonnes de cuivre en 2024, soit une hausse exceptionnelle de 55 % en un an — la plus rapide au monde cette année. Cette progression propulse CMOC dans le Top 10 des producteurs mondiaux. La production de cobalt a augmenté de 106 %, pour atteindre 114 165 tonnes, et celle de niobium de 5 %, à 10 024 tonnes. Par ailleurs, CMOC a produit 1,18 million de tonnes d’engrais phosphatés, 8 288 tonnes de tungstène et 15 396 tonnes de molybdène, marquant des gains significatifs d’une année sur l’autre.

Outre ces étapes de production, le projet de minerai mixte TFM a atteint tous les objectifs de production et de qualité dans les délais prévus, et d'importantes étapes d'exploration en profondeur ont été franchies à la fois sur les sites TFM et KFM. En complément de ces réalisations opérationnelles, CMOC a signé le projet hydroélectrique Heshima de 200 MW en République démocratique du Congo, renforçant ainsi l'infrastructure locale et la sécurité énergétique.

Tous les taux de variation sont exprimés en glissement annuel.

L'impact ESG

CMOC a confirmé son engagement en matière de développement durable. Maintien de la note AA du classement ESG de MSCI ¹ , ce qui la place dans les 13 % supérieurs des entreprises mondiales de métaux non ferreux. Le groupe a également obtenu sa première inclusion dans l'indice FTSE4Good ² . L’intensité carbone de sa production de cuivre demeure inférieure à celle de 70 % de ses pairs. Le groupe a également publié l’intégralité de ses émissions Scope 3, illustrant un niveau inédit de transparence environnementale.

Au-delà de ses performances environnementales, CMOC a généré cette année 26,77 milliards USD de valeur pour l’économie mondiale et investi 40,92 millions USD dans des programmes de développement communautaire, confirmant son rôle d’entreprise citoyenne à fort impact social.

2024 a été une année charnière pour CMOC, alliant résultats financiers et opérationnels records et renforcement de la solidité de son portefeuille diversifié. Pour les années à venir, l’entreprise reste résolument tournée vers la croissance, l’approfondissement de ses engagements ESG et la création de valeur durable pour l’ensemble de ses parties prenantes.

À propos du CMOC

CMOC Group Limited a été fondée en 1969 et est une société privée cotée à la bourse de Hong Kong en 2007 et à la bourse de Shanghai en 2012. CMOC est une société internationale spécialisée dans l'exploration, l'exploitation minière, le traitement, le raffinage, la commercialisation et le commerce des métaux rares. Ses principaux actifs et opérations sont situés en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et en Europe. La société est l'un des plus grands producteurs mondiaux de tungstène, de molybdène et de niobium, le plus grand producteur de cobalt et l'un des principaux producteurs mondiaux de cuivre. Elle est également le deuxième plus grand producteur d'engrais phosphatés au Brésil. En ce qui concerne ses activités commerciales, l'entreprise figure parmi les trois principaux négociants mondiaux de métaux de base. Conformément à son engagement en faveur d'un impact environnemental et social positif, l'entreprise investit massivement dans des initiatives ESG (environnementales, sociales et de gouvernance), ce qui a permis la création de plus de 32 000 emplois.

¹ Avis de non-responsabilité : L'UTILISATION PAR CMOC DE TOUTES LES DONNÉES DE MSCI ESG RESEARCH LLC OU DE SES AFFILIÉS (" MSCI "), ET L'UTILISATION DES LOGOS, MARQUES DE COMMERCE, MARQUES DE SERVICE OU NOMS D'INDEX DE MSCI DANS LES PRÉSENTES, NE CONSTITUENT PAS UN PARRAINAGE, UNE APPROBATION, UNE RECOMMANDATION OU UNE PROMOTION DE CMOC PAR MSCI. LES SERVICES ET LES DONNÉES DE MSCI SONT LA PROPRIÉTÉ DE MSCI OU DE SES FOURNISSEURS D'INFORMATIONS, ET SONT FOURNIS " TELS QUELS " ET SANS GARANTIE. LES NOMS ET LOGOS DE MSCI SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DES MARQUES DE SERVICE DE MSCI.

² L'indice FTSE4Good est une série d'indices boursiers d'investissement éthique conçus pour mesurer la performance des entreprises qui appliquent des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) spécifiques.