CFAO Healthcare et la Fondation OPALS se mobilisent en faveur du renforcement des circuits de distribution des médicaments en Afrique

CFAO Healthcare, acteur majeur de la distribution pharmaceutique en Afrique, et la Fondation OPALS (Organisation PanAfricaine de Lutte pour la Santé) annoncent ce jour la publication conjointe d’un livre blanc intitulé « Sécuriser le circuit de distribution des médicaments en Afrique. »

Cet ouvrage vise à sensibiliser au rôle majeur des circuits officiels de distribution de médicaments sur le continent africain, en décrivant ses acteurs principaux et ses réseaux. Il met en avant l’importance d’un approvisionnement fiable et sécurisé, garantissant l’intégrité des produits pharmaceutiques et assurant la santé des patients. Il dresse également un état des lieux de la présence des médicaments falsifiés en Afrique et de leurs impacts.

Le livre blanc s’appuie sur des données chiffrées, des analyses d’experts et des témoignages de professionnels : institutions nationales et internationales, professionnels de santé, ONG ou encore laboratoires. Ces contributions variées nourrissent les conclusions de l’ouvrage et les enseignements des co-auteurs pour un système de distribution toujours plus performant et accessible.

En Afrique, plusieurs facteurs favorisent l’essor de circuits illicites, ce qui représente une menace pour la santé publique et fragilise les systèmes de soins. Ces réseaux parallèles alimentent notamment les marchés de rue, très fréquentés, où circulent des produits d’origine et de composition inconnues.

Jean-Marc Leccia, Président-directeur général de CFAO Healthcare, souligne « Protéger les circuits légaux, c’est protéger des vies et garantir la résilience des systèmes de soins. L’optimisation de la distribution pharmaceutique en Afrique est un levier fondamental pour l’amélioration de la santé publique. » Par ce livre, nous nous inscrivons pleinement dans notre ambition de sécuriser l’accès à des médicaments de qualité en Afrique.

Le Professeur Marc Gentilini, Président de la Fondation OPALS et Président honoraire de l’Académie de Médecine de France, appelle à « une mobilisation générale, à l’échelle nationale et internationale, de tous les acteurs impliqués, en vue de renforcer les capacités de contrôle et de structurer durablement l’approvisionnement en médicaments. »

Le livre blanc est disponible en version numérique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cfaogroup.com ou cfaohealthcare.com

À propos de CFAO Healthcare

Leader panafricain de la distribution pharmaceutique, CFAO Healthcare sécurise l’accès à des médicaments de qualité en Afrique.

Ainsi, CFAO Healthcare assure la distribution de médicaments et de produits pharmaceutiques dans plus de 24 pays d’Afrique et 6 territoires d’Outre-mer. L’intégrité ́ des produits est garantie tout au long du circuit logistique d’importation, du lieu de stockage jusqu’à l’officine, notamment avec le réseau Laborex qui livre chaque jour plus de 11 000 pharmacies d’officine en Afrique francophone, en Afrique anglophone et en Outre-Mer. Également, pour renforcer l’offre de santé sur le Continent, CFAO Healthcare produit au Maroc et en Algérie des médicaments sous licence, et assure l’assemblage et la distribution de kits de médicaments génériques et de consommables médicaux pour l’Afrique. Son expertise repose sur sa maitrise de la chaîne d’approvisionnement conforme aux plus hauts standards de qualité ́ et de traçabilité ́ ,de la production et importation jusqu’à l’officine.

With Africa For Africa

En savoir plus : cfaohealthcare.com

À propos de la Fondation OPALS

La Fondation OPALS (Organisation PanAfricaine de Lutte pour la Santé) procède de la mise en commun des objectifs et des moyens de la

Fondation Chirac et de l’association OPALS pour :

→ lutter contre le fléau du trafic de faux médicaments, faux vaccins et faux dispositifs médicaux,

→ dénoncer le faux en santé sous toutes ses formes, et

→ améliorer l’accès de tous à une santé de qualité ́ .

Elle a vocation à combattre l’inégalité ́ devant la santé et à mener sans relâche la mobilisation en faveur d’une médecine de qualité, pour tous, par des professionnels qualifiés, avec des médicaments approuvés, des vaccins contrôlés, des dispositifs médicaux certifiés. La Fondation OPALS est une fondation abritée par la Fondation de l’Académie de Médecine (FAM).

En savoir plus : opals.asso.fr/faux-medicaments