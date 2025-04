10 ans d'expertise - La SMB réaffirme son leadership lors de la Fastmarkets Bauxite & Alumina Conference 2025

Forte de 10 ans d’existence, la Société Minière de Boké (SMB) prendra part à la 29e édition de Fastmarkets Bauxite and Alumina, l’événement international de référence consacré à l’ensemble de la chaîne de valeur de la bauxite et de l’alumine. Organisé par Fastmarkets, le forum se tiendra du 2 au 4 avril 2025 à Miami, réunissant les principaux acteurs, experts et décideurs de l’industrie mondiale.

Depuis plusieurs années, la Guinée s’impose comme un leader incontesté du marché mondial de la bauxite, affirmant son rôle stratégique dans l’approvisionnement global. Elle a atteint une production de près de 55 millions de tonnes en 2025, renforçant ainsi sa position sur l’échiquier mondial. Ce succès s’explique en grande partie par l’engagement et les investissements pionniers de la Société Minière de Boké (SMB). En positionnant la Guinée au cœur de la chaîne de valeur mondiale, la SMB participe non seulement au rayonnement international du secteur minier guinéen, mais aussi à la transformation durable de l’industrie.

Au cœur de la chaîne de valeur : une rencontre incontournable pour l’industrie

Fastmarkets Bauxite and Alumina 2025 est une plateforme stratégique permettant de tisser des liens solides avec les parties prenantes de toute la chaîne de valeur : producteurs, affineurs, négociants, prestataires logistiques, décideurs politiques et partenaires techniques. En marge des conférences, la SMB participera activement aux échanges afin de nourrir la réflexion collective, en apportant son regard sur les dynamiques actuelles du secteur.

« Notre participation à cet événement témoigne de notre engagement à rester connectés aux grandes dynamiques du secteur, après 10 d’existence. C’est aussi l’occasion de partager notre expérience guinéenne face aux défis globaux de l’industrie. La collaboration internationale est essentielle pour bâtir un avenir minier plus résilient et durable. » déclare Frédéric Bouzigues, Directeur Général de la Société Minière de Boké

À propos de la Société Minière de Boké (SMB)

Fondée en 2014, la Société Minière de Boké (SMB) est aujourd’hui le premier producteur et exportateur de bauxite de Guinée. Pionnier dans la construction des infrastructures routières, ferroviaires et logistiques qui accompagnent la chaîne de valeur de la bauxite, la production de la SMB s’élève à 55 millions de tonnes en 2024. Aujourd’hui, la contribution de la SMB représente 38% de la production nationale et 39% des exportations de bauxite de la Guinée. La SMB est devenue un opérateur minier incontournable. Véritable catalyseur économique, la SMB a ainsi permis à la Guinée de se hisser au rang de 2ème producteur mondial de bauxite.

Pour plus d'informations sur la 29e édition de Fastmarkets Bauxite and Alumina :



https://www.fastmarkets.com/events/bauxite-and-alumina-2025/