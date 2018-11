Afrique de l'Ouest: CFAO Retail et Carrefour entrent en partenariat avec JUMIA

communiqué de presse

Le 26 novembre 2018 : La joint-venture Adialea, entre CFAO et Carrefour, annonce la signature d’un protocole d’accord avec Jumia, leader du e-commerce en Afrique, pour la distribution des produits Carrefour sur sa plateforme de vente en ligne.

Cette approche multi-canal s’inscrit dans la stratégie de CFAO Retail et de Carrefour en donnant accès à l’ensemble des consommateurs à des produits de qualité à des prix accessibles.

Cet accord concerne les pays dans lesquels CFAO Retail se déploie : Côte d’Ivoire, Cameroun et Sénégal.

Jean-Christophe Brindeau, Directeur Général de CFAO Retail, explique : « Les produits de marque Carrefour sont très appréciés par les consommateurs dans nos différents points de ventes Carrefour ou Carrefour Market à Abidjan et à Douala. Aujourd’hui, nous sommes heureux de proposer un nouveau canal de distribution à nos clients et de profiter de l’essor du e-commerce en Afrique. Il est très important de diversifier les circuits pour répondre à leurs attentes. »

La vente en ligne des produits Carrefour sur la plateforme Jumia commencera début 2019.

Cet accord intervient alors que le groupe Majid Al Futtaim, partenaire historique du groupe Carrefour au Moyen Orient et en Afrique de l’Est, annonce lui aussi la signature d’un partenariat avec Jumia au Kenya.

Adialea, la coentreprise CFAO - Carrefour, porte ce nouveau projet alimentaire.

À propos de CFAO

CFAO est un acteur majeur de la distribution spécialisée en Afrique et dans les Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-Mer, partenaire privilégié des grandes marques internationales. Le Groupe est le leader dans la distribution automobile et pharmaceutique, et se développe dans les secteurs des biens de consommation, des nouvelles technologies et de l’énergie. Le Groupe opère directement dans 36 pays d’Afrique et offre un accès à 49 des 54 marchés du continent. Il est également présent dans 7 Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-Mer et en Asie. CFAO emploie plus de 15 000 personnes.

Au 31 mars 2018, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 4 206 millions d’euros.

CFAO est une filiale du groupe TTC (Japon).

Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com

Pour en savoir plus sur CFAO Retail : www.cfao-retail.com

À propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de 12 000 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour accueille 105 millions de clients à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 88,24 milliards d’euros en 2017. Il compte plus de 380 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com

