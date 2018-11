Afrique de l'Ouest: Trois filiales d'Oragroup remportent le "Prix de la banque de l'année" décerné par le magazine The Banker

communiqué de presse

Trois filiales du Groupe bancaire Oragroup au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo ont remporté le trophée de la meilleure banque dans leurs pays respectifs. Ce prix est décerné par le magazine The Banker, édité par le groupe Financial Times.

Lomé, Togo, le 30 novembre 2018 - Les trois filiales du Groupe bancaire panafricain Oragroup au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo ont remporté le prix de la « Meilleure banque » dans leurs pays respectifs à l’occasion de la cérémonie des Banker Awards, organisée le 29 novembre à Londres par le magazine The Banker, une publication du groupe Financial Times. Le trophée récompense les meilleures banques à travers le monde, « celles qui ont su articuler stratégie et bonnes performances financières tout en surmontant les obstacles réglementaires, concurrentiels et économiques ».

Cette distinction, décernée à trois filiales sur les douze que compte Oragroup, vient récompenser la stratégie de développement adoptée depuis l’entrée au capital en 2009 de l’actionnaire majoritaire Emerging Capital Partners (ECP), accompagné de plusieurs banques de développement. En 10 ans, la trajectoire de croissance d’Oragroup a été exemplaire. Le réseau Orabank est passé d’une présence dans cinq pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale à une dimension panafricaine avec des filiales dans 12 pays répartis sur quatre zones monétaires.

À fin 2017, Oragroup affichait un total de bilan à 1 794 milliards de francs CFA (2,72 milliards d’euros), soit une croissance de 45 % depuis 2014. Au total, le Groupe affiche un produit net bancaire de 108 milliards de francs CFA (164 millions d’euros, + 33 %) et un résultat net en forte hausse de 45% sur un an et de 205 % depuis 2014 à 21,97 milliards de francs CFA (33 millions d’euros).

Binta TOURE NDOYE, Directrice générale d’Oragroup a déclaré : « Les récompenses obtenues par les trois filiales concernées consolident l’orientation choisie pour le développement de notre groupe. Nous voulons être à terme dans le top 5 des banques les plus performantes dans chaque pays de présence du Groupe. Ces distinctions témoignent de la reconnaissance des efforts consentis par nos banques et je tiens à féliciter tout particulièrement les managers et les équipes du Burkina Faso, du Sénégal et du Togo. »

Mr Martial GOEH-AKUE, Directeur général d’Orabank Burkina Faso, a déclaré : « Le Burkina Faso est un marché en forte croissance et très compétitif avec un secteur privé très dynamique. Nous sommes donc particulièrement fiers d'avoir remporté ce prix deux fois de suite. »

M. Luc MORIO, Directeur général d’Orabank Sénégal, a déclaré : « En tant que nouveau venu sur le marché sénégalais, connu pour être très concurrentiel, nous sommes enthousiasmés par cette récompense. Nous poursuivrons notre stratégie de conquête de parts de marché grâce à des produits innovants et une qualité de service exceptionnelle. »

M. Guy-Martial AWONA, Directeur général d’Orabank Togo, a déclaré : « En tant que pays d'origine du Groupe, le Togo est à l'avant-garde de tout ce que nous faisons chez Orabank. Nous continuerons à expérimenter nos solutions les plus innovantes, de la banque mobile aux produits sur mesure pour les PME, afin de rester un acteur de référence dans le paysage financier togolais. »

Oragroup est présent dans 12 pays de l'Afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie). Avec 139 agences bancaires et 1 811 collaborateurs, Oragroup propose à ses 430 000 clients (États, institutions, ONGs, grandes entreprises, nationales et internationales, PME et particuliers) une gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité et de réactivité.

Œuvrant à l’inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, Oragroup se concentre aussi sur des segments de population les moins bancarisés. Cet engagement se traduit dans sa

démarche RSE qui fait partie intégrante de sa stratégie et constitue une priorité de ses instances dirigeantes, axée autour de la transition énergétique, du management des risques environnementaux et sociaux, et du bien-être du public et de ses employés.

