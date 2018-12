Cote d'Ivoire: Introduction d'Oragroup à la Bourse d'Abidjan - Souscription à 100% de l'offre publique de vente

Binta Touré Ndoye, Directrice Générale d’Oragroup.

Avec 100 % de souscriptions à l’issue de l’offre publique de vente, Oragroup prépare la plus grosse introduction à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)

Lomé (Togo), le 19 décembre 2018 - Le groupe bancaire panafricain Oragroup annonce le succès de son offre publique de vente, après la clôture des souscriptions qui se sont déroulées du 29 octobre au 22 novembre 2018. L’offre publique de vente a été souscrite à 100%.

Cette offre publique de vente comprenait l’émission de 6 097 561 nouvelles actions, par augmentation de capital, et la cession de 7 785 445 actions existantes sur le marché secondaire, au prix de 4 100 francs CFA l’action, soit une levée sur le marché financier régional de 56,92 milliards de francs CFA (86 millions d’euros). La cotation des actions devrait intervenir au premier trimestre 2019, au premier compartiment de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), après les accords du Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers(CREPMF) et de la BRVM. Ce sera la plus importante introduction à la BRVM depuis sa création en 1998.

À l’issue de l’opération, 20 % du capital d’Oragroup sera coté en Bourse (capital flottant). Les autres actionnaires actuels du Groupe conserveront 80 % du capital, dont l’investisseur panafricain Emerging Capital Partners (ECP) qui restera l’actionnaire de référence avec plus de 50 % des parts.

À fin 2017, Oragroup affichait un total de bilan à 1 794 milliards de francs CFA (2,72 milliards d’euros), soit une croissance de 45 % depuis 2014. Les dépôts de la clientèle de l’ensemble du réseau Orabank s’élevaient à 1 179 milliards de francs CFA (+ 42% sur la période) et les opérations de crédits à 1 085 milliards de francs CFA (+ 38%). Au total, le Groupe affiche un produit net bancaire de 108 milliards de francs CFA (164 millions d’euros, + 33 %) et un résultat net en forte hausse de 45% sur un an et de 205 % depuis 2014 à 21,97 milliards de francs CFA (33 millions d’euros).

En 10 ans, la trajectoire de croissance d’Oragroup a été exemplaire. Le réseau Orabank est passé d’une présence dans cinq pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale à une dimension panafricaine avec des filiales dans 12 pays répartis sur quatre zones monétaires. Après avoir été la « meilleure banque régionale en Afrique de l’Ouest » en 2015 et 2017 (African Banker Awards), Oragroup a obtenu en mai 2018 de l’agence Bloomfield les notes d’investissement A à long terme et A2 à court terme, consacrant ainsi la solidité et les performances du Groupe. Et le 30 novembre 2018, les trois entités du Groupe au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo ont remporté le trophée de la « meilleure banque dans leurs pays respectifs » décerné par le magazine The Banker, édité par le groupe Financial Times.

À propos d'Orabank

Oragroup est présent dans 12 pays de l'Afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie). Avec 139 agences bancaires et 1 811 collaborateurs, Oragroup propose à ses 430 000 clients (États, institutions, ONGs, grandes entreprises, nationales et internationales, PME et particuliers) une gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité et de réactivité.

Œuvrant à l’inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, Oragroup se concentre aussi sur les segments de population les moins bancarisés. Ces engagements s’intègrent pleinement dans la démarche RSE du Groupe qui fait partie intégrante de sa stratégie et constitue une priorité de ses instances dirigeantes, axée autour de l’implémentation d’un dispositif pour la lutte contre le blanchiment, la corruption et la discrimination, la transition énergétique, le management des risques environnementaux et sociaux, et le bien-être du public et de ses employés.

