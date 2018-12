Guinée: Les trois conventions du consortium SMB-Winning ratifiées à l'unanimité par l'Assemblée Nationale

communiqué de presse

Conakry, République de Guinée, le 26 décembre 2018 - Près d'un mois après avoir signé les conventions avec le gouvernement, en date du 26 novembre 2018, le projet du Consortium SMB-Winning a été ratifié à l'unanimité lundi 24 décembre par les députés de l'Assemblée Nationale de la République de Guinée, en présence du ministre de tutelle, le ministre des Mines et de la Géologie Abdoulaye Magassouba, et de toute la Direction du Consortium.

Les trois conventions ratifiées portent sur plusieurs projets de développement, notamment la construction d'une ligne de chemin de fer de 135km, la production et l'exploitation industrielle de la bauxite des nouvelles zones de Santou Il et Houda et pour finir la construction et l'exploitation d'une raffinerie d'alumine dans la zone économique spéciale de Boké. Parmi les projets de développement communautaires prévus par la SMB, figure notamment un corridor de développement agricole qui sera mis en place le long du chemin de fer pour favoriser l'exploitation des plaines fertiles environnantes.

Selon le contenu du rapport de ce projet intégré, présenté par Honorable Camara, président de la commission Mines du Parlement, la Guinée va pouvoir créer plus de 9 000 emplois directs dans la phase de construction et 50 000 emplois indirects. La phase d'exploitation permettra quant à elle la création de plus de 5 000 emplois directs, sans compter les avantages induits par la construction du chemin de fer. L'occasion a été mise à profit par le Président de la commission pour saluer le rôle de Fadi Wazni, Président du Conseil d'administration de la SMB, en tant que « pionnier du secteur minier guinéen ».

Après la présentation du rapport par la commission saisie au fond, la commission chargée des questions minières, ce fut le tour du ministre des Mines et de la Géologie de répondre à quelques questions des élus du peuple. Durant leurs interventions, l'ensemble des présidents des différents groupes parlementaires, toutes tendances confondues, ont exhorté les députés à accueillir favorablement ce projet « car il s'inscrit dans la logique du développement minier intégré de la Guinée ». Les députés ont finalement voté pour à l'unanimité, sans aucune abstention.

Fadi Wazni, Président du Conseil d'administration du consortium SMB-Winning, a commenté : « Pour un investissement de 3 milliards de dollars américains, ces conventions vont constituer un véritable levier économique pour la Guinée. Je peux vous garantir que nous allons réaliser tous ces projets, ce pour une raison extrêmement simple, c'est que nous avons réussi au préalable à sécuriser la quasi-totalité du financement. »

Frédéric Bouzigues, Directeur général de la SMB, a déclaré : « Nous sommes particulièrement fiers que le projet ait reçu l'aval unanime des parlementaires. Nous sommes encore davantage résolus à mettre en œuvre tout notre savoir faire pour réussir ce pari gigantesque d'investissement majeur en République de Guinée. Je tiens à saluer au passage le dynamisme dans les relations avec les communautés sur les zones d'impacts du projet. Ce sont eux qui seront les premiers bénéficiaires. »

À propos du consortium SMB-Winning

Fondé en 2014, le consortium SMB-Winning regroupe trois partenaires mondiaux dans les domaines de l'extraction, de la production et du transport de bauxite : le singapourien Winning Shipping Ltd, armateur asiatique de premier plan ; UMS, une société de transport et de logistique présente en Guinée depuis plus de 20 ans ; Shandong Weiqiao, une société chinoise leader dans la production d'aluminium, forte de 160 000 employés et d'un chiffre d'affaires annuel de 45 milliards de dollars US. L'État de Guinée, partenaire et membre du consortium, est actionnaire à hauteur de 10%. Depuis sa création, SMB-Winning a investi plus de 1 milliard de dollars US dans ses activités extractives dans la région de Boké. Le consortium, qui emploie directement plus de 9 000 personnes a également construit et gère deux terminaux fluviaux.

Pour plus d'informations, visitez smb-guinee.com

Contact Presse

Agence de relations presse

35°Nord

Nicolas Teisserenc

nt@35nord.com

+33 6 18 09 66 90