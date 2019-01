Afrique: Deux nominations à Canal+ Advertising - Daniel Galinski et Pierre-Paul Vander Sande

Paris, le 8 janvier 2019 - Daniel GALINSKI rejoint CANAL+ADVERTISING au poste de Directeur Général. Il reportera à Pierre-Paul VANDER SANDE, nommé Président de la Régie.

Daniel GALINSKI a réalisé la plus grande partie de sa carrière au sein du groupe LAGARDERE où il a exercé successivement les fonctions d’Adjoint à la Direction de l’Audit Interne Groupe, de Directeur des Fusions et acquisitions, de Directeur Financier du Pôle Radios Musicales France et International, avant d’être nommé Directeur Général de LAGARDERE ACTIVE RADIO INTERNATIONAL depuis 2012 où il gérait un portefeuille de 23 radios et 6 régies publicitaires en Europe, Afrique et en Asie.

Daniel GALINSKI est diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Reims.

PIERRE-PAUL VANDER SANDE a créé successivement THEMA ADVERTISING puis CANAL+ ADVERTISING en 2015. Il était auparavant Directeur Général de France Télévisions Publicité International et de RMB, la régie de la RTBF qu’il a fondée et dirigée de 1985 à 2002.

Pierre-Paul Vander Sande est diplômé en Sciences Politiques et Journalisme et Communications Sociales de l’Université Libre de Bruxelles et a été Président de l’EGTA (Association des régies TV et radio européennes).

À propos de CANAL+ ADVERTISING

CANAL+ ADVERTISING est une filiale de Canal+ International. Régie leader sur l’Afrique subsaharienne francophone , CANAL+ ADVERTISING est basée à Paris et Abidjan et présente, grâce à son réseau commercial dans 14 capitales africaines, Londres, Dubaï et Séoul. CANAL+ ADVERTISING commercialise 21 chaînes panafricaines (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Séries, Canal+ Action, Canal+ Comédie, Canal+ Sport, Canal+ Sport 1, Canal+ Sport 2, Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 4, TV5MONDE, France 24, Nollywood TV, Nollywood Epic, Novelas TV, A+, Trace Africa, Trace Urban, Trace Kitoko, Trace Gospel, Gulli Africa) et 2 chaînes ivoiriennes (A+ IVOIRE, 7 INFO). CANAL+ ADVERTISING accompagne également le développement du digital sur le continent africain en offrant aux annonceurs l’accès à l’ensemble des sites internet de ses éditeurs.

