Afrique: Monaco et Investisseurs & Partenaires lancent un fonds Éducation pour l'Afrique

À Monaco le 15 janvier, signature de l'accord de partenariat afin de créer le premier fonds d'impact consacré à l'éducation en Afrique. À gauche : M. Gilles Tonelli, Conseiller-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération À droite : M Jean-Michel Severino, Président d'Investisseurs & Partenaires

communiqué de presse

Monaco, le 15 janvier 2019 - Investisseurs & Partenaires (I&P) et le Gouvernement Princier ont signé un accord de partenariat afin de créer le premier fonds d'impact consacré à l'éducation en Afrique. Lancé à l'horizon 2020, il aura pour objectif de répondre aux enjeux d'accès, d'équité, de qualité et d'adéquation de l'éducation en Afrique.



Le premier fonds d'impact dédié à l'éducation sur le continent africain

La scolarisation des populations les plus vulnérables et la formation des jeunes représentent des enjeux cruciaux pour le continent africain. Malgré des progrès indéniables réalisés ces dix dernières années, les systèmes éducatifs sont confrontés à un certain nombre de défis communs, tels qu'améliorer l'accès à l'enseignement, en particulier pour les filles et les populations rurales, en garantir sa qualité, et assurer une adéquation entre les formations dispensées et les besoins des marchés locaux du travail.

« Les gouvernements africains disposent de moyens limités pour résoudre ces problèmes, et de fait le secteur privé est de plus en plus perçu comme un acteur complémentaire dans le secteur de l'éducation », explique Jean-Michel Severino, Président d'Investisseurs & Partenaires. Les initiatives privées restent à ce jour limitées et très peu de fonds ont été investis dans l'éducation, notamment dans le domaine de l'investissement d'impact. À travers la création d'un fonds d'impact dédié à l'éducation, I&P et le Gouvernement Princier ont pour objectifs de promouvoir une éducation accessible, équitable et de qualité en Afrique. Alors que 50 % de la population africaine a moins de 20 ans et que 450 millions de jeunes arriveront sur le marché de l'emploi d'ici à 2050, le fonds visera également à promouvoir l'employabilité de la jeunesse africaine en renforçant l'adéquation entre les formations universitaires et professionnelles d'une part, et les besoins des employeurs locaux et de la société d'autre part.

Le fonds permettra de financer et d'accompagner des institutions éducatives privées, ou des entreprises de l'écosystème éducatif produisant des biens, des services et technologies essentiels à la résolution de ces enjeux. Plusieurs hypothèses d'investissement sont aujourd'hui testées concernant les secteurs et critères d'investissement, le périmètre géographique et les instruments financiers qui seront mobilisés. Une étude de faisabilité est en cours de réalisation afin de déterminer les opportunités et les freins liés à la création d'un véhicule d'impact dédié à l'éducation dans le contexte africain. Conduite par la FERDI (Fondation pour les études et recherches sur le développement international), l'étude permettra de mieux comprendre les défis africains en matière d'éducation et d'identifier des bonnes pratiques en éducation pouvant être développées et élargies par le secteur privé.

Une initiative portée par deux acteurs engagés pour le développement du continent Africain



Le projet est porté par le Gouvernement Princier, en tant que bailleur, et par Investisseurs & Partenaires (I&P), en tant qu'opérateur, deux acteurs fortement ancrés en Afrique et ayant collaboré à plusieurs reprises. La Coopération monégasque a notamment apporté son appui au fonds IPDEV 2 afin de soutenir l'émergence de petites et moyennes entreprises dans ses pays d'intervention prioritaires (Burkina Faso, Madagascar, Mali, Niger et Sénégal). Le Gouvernement monégasque est activement engagé sur le secteur de l'éducation, qui constitue l'une des quatre priorités de coopération en Afrique et en Méditerranée, avec la santé, la sécurité alimentaire et l'insertion socio-économique. Pour Gilles Tonelli, Conseiller-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, « l'éducation est une arme de construction massive. Sans elle, aucun développement durable n'est possible. C'est pourquoi Monaco investit autant que possible non seulement sur son propre sol mais aussi et surtout à l'international sur l'éducation des enfants, notamment des filles, afin d'enrayer les cycles de la pauvreté et de l'ignorance ».

Le partenariat entre I&P et le Gouvernement Princier comprend trois volets :

La réalisation de l'étude de faisabilité, conduite entre octobre 2018 et mai 2019

Le recrutement d'un Volontaire International de Monaco, effectué en octobre 2018

Un accord de partenariat afin de définir, structurer et lever le fonds, assorti d'une subvention de Monaco d'un million d'euros à I&P

Les partenaires fondateurs ont par ailleurs constitué un Conseil d'Orientation Stratégique, constitué de six experts du secteur éducatif africains et internationaux afin de guider l'équipe en charge du projet. Réuni pour la première fois à Monaco à l'occasion de la signature de l'accord et animé par le Président de la Ferdi M. Patrick Guillaumont, ce Conseil rassemble les membres suivants : Mme Stéphanie Cohn-Rupp, Directrice Générale du programme d'impact investing de Tiedemann Wealth Management, M. David de Ferranti, Président de la fondation R4D, Mme Ramata Ly Bakayoko, Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de la République de Côte d'Ivoire (et ancienne Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique), M. Dzingai Mutumbuka, Président de l'Association for Education Development in Africa et ancien Ministre de l'Education au Zimbabwe, M. Jean-Michel Severino, Président d'Investisseurs & Partenaires, et Mme Martina Viarengo, Professeure de Développement International au sein du Graduate Institute de Genève.

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d'investissement d'impact dédié aux petites et moyennes entreprises d'Afrique Subsaharienne, acteurs clés d'une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création en 2002, I&P a investi dans près de 90 entreprises basées dans 16 pays africains. Ces entreprises créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d'importants impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance. www.ietp.com

La politique de coopération au développement du Gouvernement Princier, qui a fait de la lutte contre la pauvreté sa priorité d'intervention, permet de soutenir chaque année environ 130 projets dans 11 pays, principalement des PMA (Madagascar, Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie, Sénégal et Burundi). L'aide se concentre sur quatre domaines d'intervention essentiels pour développer le capital humain - la santé, l'éducation, l'insertion socio-économique et depuis 2018 la sécurité alimentaire - et cible en priorité les personnes les plus vulnérables (femmes, enfants, réfugiés, personnes en situation de handicap). https://cooperation-monaco.gouv.mc

