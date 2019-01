Guinée: La Fondation SMB-Winning lance officiellement "Foot for Change"

communiqué de presse

Conakry (Guinée), le 16 janvier 2019 – La Fondation SMB-Winning présentait et lançait officiellement lundi après-midi à l’hôtel Riviera Royal « Foot for Change », un programme sur un format sport-études tournée vers le football féminin guinéen. Composée uniquement de jeunes filles, l'association vise à promouvoir la pratique sportive et l’excellence scolaire pour contribuer à l’égalité des chances et à la promotion féminine en Guinée.

La cérémonie a réuni près d’une centaine de personnes, dont de nombreuses personnalités publiques. Plusieurs membres du gouvernement et de l’administration ont choisi de venir manifester leur soutien à cette initiative, dont Dienaba Keita-Hann, Directrice Générale de l’Agence de Promotion des Investissements Privés, et Batouly Kaba, Directrice Nationale Adjointe de la Promotion Féminine et du Genre. Des femmes d’influence étaient également présentes, notamment l’ancienne Ministre de l’Économie et des Finances, Malado Kaba, et Domani Doré, ancienne Ministre des Sports. Le représentant de la grande mosquée de Fayçal s’est également rendu à la cérémonie, où il a pu remettre symboliquement deux ballons de football aux jeunes capitaine et vice-capitaine pour les féliciter pour leur implication.

Initié et soutenu par la Fondation SMB-Winning et encadré par les associations African Initiatives for Women (AIW) et Foot Elite, l’objectif de « Foot for Change » est d’offrir à de jeunes guinéennes passionnées de sport et aspirant à réussir leurs parcours scolaires une double formation de qualité, facilitant ainsi leur future insertion socio-professionnelle. La première promotion de « Foot for Change » est composée de 50 jeunes filles sélectionnées en fonction de leur mérite et de leur motivation pour intégrer un programme sportif et scolaire ambitieux et exigeant. Ces jeunes filles ont entre 13 et 23 ans, résidant majoritairement dans la commune de Matam.

« Persuadés des vertus du sport pour les organisations et les individus, nous avons choisi au sein de la Fondation SMB-Winning de nous lancer dans un pari audacieux : créer un projet mettant au cœur de ses objectifs promotion du sport, réussite scolaire et l’égalité femme-homme, a déclaré Frédéric Bouzigues, directeur général de la SMB et secrétaire général de la Fondation SMB-Winning. Je veux aussi remercier tous nos partenaires dans ce projet, notamment la société italienne Givova, équipementier officiel de la Fondation et par ailleurs équipementier de nombreux clubs de football professionnels de Série A italienne sans qui rien n’aurait été possible. »

Pour Binta Diallo, assistante aux affaires corporatives du consortium SMB-Winning et marraine du projet, « Avec Foot for Change, la Guinée se place à l’avant-garde de la transformation de la pratique du football féminin en Afrique. La présence de nombreux membres du gouvernement et de l’administration, de personnalités de la société civile, témoigne de l’important soutien dont bénéficie le projet et qui j’espère contribuera à inciter au lancement de d’autres initiatives publiques et privées pour le sport féminin ».

À propos de la Fondation SMB-Winning

Depuis sa création en 2016, la Fondation SMB-Winning s’est donné pour mission de promouvoir et de soutenir les projets culturels guinéens. Donner un rôle majeur à la culture en Guinée, c’est participer activement au développement local et communautaire, en initiant et promouvant des actions d’entraide et de solidarité. Au fil du temps, la Fondation a élargi son champ d’action en intervenant également dans les domaines de l’éducation et de la santé. Persuadé que le sport constitue à la fois un facteur de bonne santé et d’intégration sociale, la Fondation SMB-Winning est aussi partenaire du Wakriya Athletic Club (WAC) de Boké.

La Fondation SMB-Winning est le principal soutien financier du projet « Foot for Change ». Elle joue également un rôle important de soutien à la poursuite d’études et d’intégration professionnelle des jeunes filles membres du programme.

CONTACT PRESSE

35°Nord

Léonard Lifar

ll@35nord.com

+33 7 68 68 76 06