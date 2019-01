Afrique: « L'Afrique en France - Un nouveau levier de croissance pour le continent »

communiqué de presse

Paris, le 23 janvier 2019 : À l’initiative du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), les journalistes Bénédicte Châtel et Anne Guillaume-Gentil ont enquêté pour mieux cerner la réalité économique des diasporas africaines de France, mais aussi pour évaluer leur impact sur le continent. En constante augmentation, les flux financiers envoyés en Afrique par les diasporas représentent 70 milliards d’euros par an, dont 10 milliards en provenance de France.

Alors que l’Afrique enregistre une croissance durable et bénéficie de sauts technologiques grâce au digital, les 3,5 millions de personnes que comptent les diasporas africaines de France se tournent de plus en plus vers le continent pour prendre part à cette dynamique. Beaucoup de projets, d’initiatives entrepreneuriales ou associatives voient ainsi le jour, et des fonds importants sont investis.

Longtemps négligé, le rôle économique des diasporas commence désormais à être reconnu. Les transferts de fonds sont devenus une source de financement essentielle pour de nombreuses économies africaines, dépassant les montants de l’aide publique au développement et contribuant parfois jusqu’à 20% du Produit intérieur brut des pays concernés. Multipliés par dix en trente ans, les envois de fonds de la diaspora africaine représentent aujourd’hui, selon la CNUED, 51% des apports de capitaux privés sur le continent.

Si 10% seulement de ces flux étaient dirigés vers des investissements structurants ou des créations d’entreprise en Afrique, le continent bénéficierait d’une source de financement de 7 milliards d’euros par an, équivalent à 15% des investissements directs étrangers annuels. Un levier de croissance considérable !

À quelques semaines du FORUM AFRIQUE 2019 du MOCI et du CIAN (le 8 février à Paris), ce troisième volume des Cahiers du CIAN dresse donc un panorama inédit des diasporas africaines de France à travers les témoignages d’une cinquantaine de leurs représentants. Il décrit leur mobilisation et leur montée en puissance, sans occulter les freins et obstacles à une implication encore plus forte dans les économies de leur pays d’origine.

Cet ouvrage rend compte du désir de la diaspora de bénéficier du dynamisme économique de l’Afrique, d’y réussir et d’y entreprendre, tout en contribuant à l’essor du continent. Cela passe aussi par le partage de ses compétences et son expertise. Elle jouera un rôle moteur pour développer un tissu de TPE-PME à même de créer des emplois sur le continent ; elle contribue à diffuser des pratiques professionnelles et des engagements managériaux favorables à l'essor du continent.

« Sur le rôle des diasporas, nous vivons une prise de conscience et une évolution profonde et définitive des états d’esprits, estime Etienne Giros, président délégué du CIAN. Il reste à les transformer en réalités et réalisations pratiques, en faveur du développement de l’Afrique. Le secteur privé français, et le CIAN en particulier, est prêt à y prendre sa part. Ce livre en est le témoignage. »

Sommaire du livre

Préface d’Etienne Giros, président délégué du CIAN

État des lieux

-Diaspora : un mot chargé d’histoire, histoire d’un mot

-Les migrations en chiffres : au-delà des idées reçues

-La France, terre d’immigration

La manne financière des diasporas

-Les envois de fonds, supérieurs à l’aide

-La diaspora africaine en France, championne des transferts

-La diaspora, mobilisée dans le soutien aux PME

Les diasporas : nouvel interlocuteur des pouvoirs publics

-L’Europe dialogue avec les diasporas

-En France, les diasporas, partenaires du développement

-Les collectivités locales, partenaires de toujours des diasporas

Les États africains courtisent leur diaspora

-Le Maroc, un modèle ?

-Quatre pays, quatre approches

-L’enjeu pour tous : gagner la confiance

Les diasporas en France, un modèle associatif dispersé

-L’organisation nationale

-La coopération décentralisée : l’exemple d’Auvergne-Rhône-Alpes

-L’échelon local : Montreuil, « première ville malienne après Bamako »

Entrepreneuriat, start-up, incubateurs, l’émergence d’une diaspora 3.0

-L’appel du pays

-Affronter des défis personnels et culturels

-S’installer « là-bas » ou agir « d’ici » ?

-La force du collectif : agir ensemble

Conclusion de Didier Acouetey, président d'AfricSearch

Les Cahiers du CIAN

Cette collection est créée par le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), qui compte plus de 160 entreprises membres investies sur le continent réalisant 80 % du volume d’affaires français en Afrique (60 milliards d’euros). Décrivant les grandes évolutions de l’Afrique, les Cahiers du CIAN visent à participer au débat public. Leur ambition est de renforcer la connaissance et la confiance en l’Afrique de demain. Deux cahiers sont déjà parus : Le digital en Afrique, les cinq sauts numériques (Jean-Michel Huet, Michel Lafon, 2017) et Le nouveau pacte africain. Les défis du dialogue public-privé (Jean-Luc Ricci et Patrick Sevaistre, Michel Lafon, 2017).

Éditeur

Eyrolles, 20 €, 189 pages, en librairie le 24 janvier.



Le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN) rassemble et accompagne dans leur déploiement l’essentiel des sociétés françaises investies sur le continent africain. Le CIAN est par ailleurs une force d’influence auprès des décideurs publics et privés du développement en France, en Afrique et à l’international.

Contact presse

35° Nord, agence de communication et de relations presse

Samy Ghorbal

Cel : + 33 (0)6 16 47 45 18

Email : sg@35nord.com