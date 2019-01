Afrique de l'Ouest: Investisseurs & Partenaires cède deux sociétés implantés en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal

communiqué de presse

Le 28 janvier 2019 - Le fonds I&P Afrique Entrepreneurs 1 (IPAE 1), lancé par Investisseurs & Partenaires en 2012, complète aujourd’hui deux nouvelles sorties: le groupe CONERGIES, basé en Côte d’Ivoire et au Mali, et la société Sénégalaise Delta Irrigation. Toutes deux se font auprès de partenaires stratégiques qui pourront conduire ces entreprises à un nouveau stade de développement tout en respectant la vision et les valeurs d’I&P et des entrepreneurs.

Des partenariats stratégiques pour poursuivre le développement de PME africaines prometteuses

Fondée en 2003 au Sénégal, Delta Irrigationest spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes hydrauliques, plus particulièrement dans le domaine agricole et le traitement de l’eau. I&P a notamment accompagné la stratégie de diversification de l’entreprise, qui exerce désormais ses activités au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Le fonds IPAE 1 a signé un accord pour revendre la majorité de ses parts à deux acteurs stratégiques pour l’entreprise : le fournisseur de matériel d’irrigation français Kulker et l’entreprise sénégalaise Bernegal, appartenant au groupe Agrifos et opérant dans le secteur agricole. Une partie des parts a également été revendue au directeur de Delta Irrigation en Côte d’Ivoire.

CONERGIES est un groupe leader dans le génie climatique, la réfrigération, et les solutions solaires, disposant d’une filiale au Mali et d’une filiale en Côte d’Ivoire. Conformément à son engagement initial, I&P s’est retiré de la société au terme de six annéesdurant lesquelles l’équipe a accompagné la structuration de l’entreprise, sa refonte marketing et le démarrage de ses activités en Côte d’Ivoire. La sortie se fait sur le groupe EDF, qui devient partenaire de CONERGIES pour déployer des solutions d’efficacité énergétiques innovantes en Afrique de l’Ouest.

« Nous sommes fiers de céder nos actions à ces acteurs stratégiques, qui pourront amener ces deux entreprises vers de nouvelles étapes de croissance » explique Sébastien Boyé, Directeur Général Adjoint Investissement de I&P. « Nous sommes convaincus de la valeur stratégique et industrielle de ces nouveaux partenariats, mais aussi de leur alignement en termes de valeurs et de vision environnementale et société, qui sont au cœur de nos investissements. »

Des sorties performantes et à fort impact pour le fonds IPAE 1

Doté à 54 millions d’euros, le fonds I&P Afrique Entrepreneurs 1 (IPAE 1) a soutenu entre 2012 et 2017 un total de 29 PME africaines, opérant dans douze pays d’Afrique Subsaharienne et une dizaine de secteurs (agro-industrie, santé, microfinance…). Alors que le fonds successeurs IPAE 2 réalise aujourd’hui ses premiers investissements, le processus de sortie est très avancé pour les entreprises du fonds IPAE 1 et démontre l’intérêt stratégique que peuvent présenter des PMEafricainesstructurées et à fort potentiel de croissance et d’impact. Ces deux nouvelles sorties représentent pour IPAE 1 de très bonnes performances financières, en ligne avec les objectifs du fonds. Entre 2012 et 2018, les chiffres d’affaires de ces entreprises ont été multipliés par cinq et le nombre d’employés par trois, passant respectivement de 5 à 15 employés pour Delta et de 35 à 100 employés pour CONERGIES.

En tant qu’investisseur d’impact minoritaire, Investisseurs & Partenaires cible avant tout des options de sortiealignées avec la vision de l’entrepreneur et avec la démarche d’impact mise en œuvre auprès de chaque entreprise. Un plan d’action sur les enjeux ESG (Environnement, Sociaux et de Gouvernance) est défini pour chaque entreprise du portefeuille IPAE, ainsi qu’une série d’indicateurs d’impact, mis à jour annuellement. Pour CONERGIES et Delta Irrigation, l’accent a ainsi notamment été mis sur l’environnement (mesures d’efficacité énergétique) et les employés (assurance maladie, sécurité au travail…).

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’investissement d’impact dédié aux petites et moyennes entreprises d’Afrique Subsaharienne, acteurs clés d’une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création en 2002, I&P a investi dans près de 90 entreprises basées dans 16 pays africains. Ces entreprises créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance.

I&P est un partenaire actif qui en plus d’un investissement financier, apporte ses compétences en stratégie, en finance et en managementpour accélérer la croissance de ses entreprises partenaires. I&P rassemble quatre fonds d’impact - IPDEV1, IPDEV2, IPAE1 et IPAE2 - qui représentent un total de 135 millions d’euros d’actifs. Ces fonds se distinguent par la taille des entreprises ciblées.

Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par Jean‐Michel Severino depuis 2011, I&P compte une cinquantaine de collaborateurs présents à Paris et dans sept bureaux africains(Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, Madagascar, Niger et Sénégal).

