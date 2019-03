Guinée: UMS inaugure une nouvelle base logistique en partenariat avec TGH Plus et Renault Trucks

communiqué de presse

Boké, République de Guinée, lundi 4 mars 2019 – La société de logistique minière guinéenne United Mining Supply (UMS) a inauguré samedi avec ses partenaires TGH Plus Industries et Renault Trucks une nouvelle base logistique en présence du Ministre d'Etat en charge de l'Industrie et des PME et Conseiller spécial du Président de la République M. Tibou Kamara. La base logistique TGH Plus Industries Boké II est située sur la zone d'exploitation des mines de SMB – Katougouma pour que les véhicules bénéficient de différents services lors de leur exploitation entre les sites miniers et les ports minéraliers.

UMS, chargé de la gestion du transport sur route du consortium SMB-Winning, et TGH Plus Industries travaillent ensemble depuis 2016 sur l'acheminement de la bauxite des sites miniers jusqu'au port. Avec le service « Renault Trucks Solution Mining », les 57 salariés de TGH Plus à Boké s'assurent de la disponibilité maximum des camions au consortium SMB-Winning, en réalisant les opérations de suivi, de contrôle et de maintenance dans ses ateliers. En outre, TGH Plus bénéficie du support de Renault Trucks - dont il est le distributeur agréé en Guinée - pour apporter une large gamme de services complémentaires (plan de maintenance préventive, formation des chauffeurs et du personnel de maintenance, suivi des véhicules, stock de pièces de rechange). En 2018, Renault Trucks a ainsi dispensé une cinquantaine de formations en Afrique à plus de 400 personnes.

En Guinée, Renault Trucks possède 70% du marché (transport d'hydrocarbures et des produits des mines). Le site de Boké illustre le succès de cette stratégie avec plus de 1000 camions vendus dans ce secteur en Afrique depuis 2015. La société Renault Trucks, dont le siège mondial est à Lyon – France a développé une approche commerciale spécifique dédiée aux entreprises minières qu'elles soient basées en Afrique ou sur d'autres continents. Cette approche repose sur trois piliers : une disponibilité maximum des véhicules pour une productivité accrue ; la sécurité grâce à l'importance accordée à la formation des chauffeurs et du personnel de maintenance ; le respect de l'environnement avec des camions aux normes européennes d'émission Euro III.

Fadi Wazni, directeur général d'UMS et président du conseil d'administration de la SMB a commenté : « L'inauguration de cette base logistique approfondit nos relations avec l'alliance TGH Plus – Renault Trucks. Cette ouverture illustre aussi les ambitions toujours croissantes du consortium SMB-Winning pour augmenter la production dans les meilleures conditions de travail possible pour ses employés. »

« La cérémonie d'aujourd'hui témoigne de la pertinence de l'offre conjointe de TGH Plus et Renault Trucks pour les besoins du consortium SMB-Winning, nous explique Alimou Yali Bah, président-directeur général de TGH Plus. Faisant le choix du sur mesure avec « Renault Trucks Solution Mining », nous garantissons à nos clients un service de qualité répondant aux exigences spécifiques du secteur minier. »

Olivier de Saint Meleuc, directeur de Renault Trucks International, a ajouté : « La logistique routière est l'un des maillons essentiels de l'extraordinaire réussite du projet SMB, devenu en seulement quelques années le premier producteur de bauxite du pays. Nous nous réjouissons de notre collaboration avec TGH Plus et UMS sur le site de Boké. Ce projet nous a aidé à bâtir une expertise de pointe pour fournir des solutions de transport compétitives et adaptées aux besoins spécifiques du secteur minier en Afrique. »

À propos de United Mining Supply

Depuis près de 20 ans, UMS est le partenaire privilégié de ses clients miniers et industriels en Guinée et dans la sous-région. Fournisseur de solutions de logistique intégrée, UMS est présent sur les secteurs du transport routier et aérien dans la sous-région, notamment dans l'importation et la distribution de carburant et le transport de minerai. Son offre de services sur-mesure et clé-en-main, son respect des normes HSEQ internationales ainsi que son équipe de près de 4000 employés formés en continu, en ont fait un partenaire de choix dans le Consortium SMB-Winning. UMS est donc en charge du transport routier d'un des plus grands projets miniers du monde, ayant notamment transporté près de 30 millions de tonnes de bauxite en 2018.

À propos de Renault Trucks

Héritier de plus d'un siècle de savoir-faire français du camion, Renault Trucks fournit aux professionnels du transport une gamme de véhicules (de 2,8 à 120 t) et de services adaptés aux métiers de la distribution, de la construction et de la longue distance. Les camions Renault Trucks, robustes, fiables, à la consommation de carburant maîtrisée procurent une productivité accrue et des coûts d'exploitation réduits. Renault Trucks distribue et entretient ses véhicules à travers un réseau de plus de 1 500 points de service dans le monde. La conception et l'assemblage des camions Renault Trucks, ainsi que la production de l'essentiel des composants sont réalisés en France.

