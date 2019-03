Afrique: Stimuler la production locale de médicaments essentiels

communiqué de presse

Quoi : La Conférence Africa Pharma 2019

L'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD) souhaite inviter les médias à la Conférence Africa Pharma. Cet événement est organisé en collaboration avec le Département du Commerce et de l'Industrie, le Département des Affaires Sociales et est organisé dans le cadre d'un partenariat entre l’AUDA-NEPAD et DFS Africa, une entreprise du secteur privé dédiée à la croissance des investissements étrangers et locaux dans l'industrie et les marchés africains.

Date : 4-5 juin 2019

Où : Hyatt Regency, Johannesburg, Afrique du Sud

Qui : Parmi les orateurs de la conférence figureront le Dr Ibrahim Mayaki, Secrétaire exécutif de l'AUDA-NEPAD, les chefs d'État et de gouvernement africains.

La Conférence Africa Pharma vise à contribuer aux efforts visant à stimuler la production locale de médicaments essentiels. La conférence impliquera toutes les institutions continentales concernées, les partenaires au développement, les agences des Nations Unies, les États membres et le secteur privé.

La Conférence Africa Pharma 2019 se concentrera sur l'accès aux médicaments et aux produits de santé. La série d'événements et de sessions mettra en lumière les progrès, les réalisations et les défis auxquels sont confrontés les gouvernements africains dans le développement du secteur pharmaceutique et discutera des meilleures pratiques pour catalyser la production locale. DFS Africa organisera également un événement en salle des marchés pendant deux jours en marge de la conférence. La salle des marchés offre aux entreprises pré-qualifiées / propriétaires de projets l'opportunité de rencontrer des investisseurs institutionnels africains désireux d'investir dans la Pharmacie et l'Accès aux Médicaments.

Des délégués de haut niveau, y compris des chefs d'État et de gouvernement et des décideurs de haut niveau de tout le continent, devraient participer à la conférence Africa Pharma.

_________________________

Pour les possibilités d'inscription et de sponsorship, veuillez consulter le site www.africapharma2019.com ou entrer en contact avec l'une des personnes ci-dessous :

Dr Janet Byaruhanga

Senior Programme Officer - Public Health, AUDA-NEPAD Agency | +2760352626002 | JanetB@nepad.org

M. Bankole Eniola

Directeur exécutif, DFS Afrique | +44 7850131080 | Bankole@developmentfinancesummit.com

Pour toute question concernant les médias, s'adresser à :

Mme Mwanja Ng'anjo

AUDA-NEPAD Communications | +27 11 256 3600 | Mwanjan@nepad.org