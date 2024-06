La start-up Noki Noki lève 3 millions de dollars en seedpour révolutionner la livraison de proximité en Afrique

Noki Noki, start-up congolaise spécialisée en logistique et livraison de proximité, fondée par l'ingénieur Jonathan Yanghat, a récemment clôturé, 3 ans après sa création, une levée de fonds de 3 millions de dollars, orchestrée par Uma Ventures. Ce financement – inédit en République du Congo – marque une étape clé dans l'expansion panafricaine de l'entreprise et renforce son impact dans l'amélioration des services logistiques sur le continent.

Cette levée de fonds de 3 millions de dollars (1,8 milliard de francs CFA) vise à nourrir le passage à l'échelle de Noki Noki. La start-up, qui a confirmé la robustesse de son modèle économique en moins de 3 ans, avec un flux de transactions de près d'un milliard de francs CFA en 2023 (1,67 million de dollars), ambitionne désormais d'élargir davantage son réseau de distribution, d'innover dans ses offres de service et de consolider sa présence sur de nouveaux marchés.

Depuis sa création, Noki Noki s'est engagée à redéfinir les standards de la livraison en Afrique, en mettant l'accent sur l'innovation. Une orientation stratégique qui lui a permis d’étendre ses services au-delà de Brazzaville et Pointe-Noire, pour toucher des métropoles africaines comme Dakar, Abidjan, et Libreville où le nom de l'entreprise, « vite vite » en lingala, est devenu synonyme de qualité et de rapidité.

En parallèle, ce fleuron de l’économique numérique congolaise a déployé plusieurs solutions afin de répondre à une demande croissante pour des solutions logistiques fiables et accessibles en Afrique, à l’instar de Noki Food pour la livraison de repas, Noki Drive pour les achats en grandes surfaces, Noki Express ou encore Noki Pay, une interface de paiement intégrée.

Jonathan Yanghat, fondateur et PDG de Noki Noki, a déclaré : « J'ai fondé Noki Noki en 2021, animé par une foi profonde en la puissance de l'innovation africaine, en particulier celle du Congo-Brazzaville. Nous avons démarré l'aventure avec quelques motos et une ambition claire : révolutionner la livraison et l'e-commerce sur le continent. Cette levée de fonds nous rapproche aujourd’hui de notre objectif : devenir une référence dans la livraison de proximité en Afrique. Un immense merci à tous nos partenaires, en particulier le Cabinet Gomes, Obac Capital, et Ya Consulting, pour leur soutien. »

Pour rappel, le marché africain de la livraison au dernier kilomètre est en forte croissance, stimulé par l'expansion du e-commerce, qui devrait atteindre 80 milliards de dollars cette année, selon le rapport « Future of Commerce : Outlook for 2024 » (McKinsey), soit une hausse annuelle de 25%, contre 15% à l’échelle mondiale.

Cette dynamique est renforcée par l’urbanisation rapide du continent (65% de la population résideront dans une zone urbaine d’ici 2030), et l'amélioration de l'accès à l’Internet mobile – avec une couverture 4G qui a atteint 65% de la population d’Afrique subsaharienne en 2022 contre seulement 19% cinq ans auparavant, d’après l’Association mondiale des opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile (GSMA).

Ces facteurs conjugués favorisent l'expansion du marché africain de la livraison au dernier kilomètre, évalué à 1,14 milliard de dollars en 2021 selon Straits Research, contre 2,35 milliards de dollars d'ici 2030. Une opportunité significative pour des entreprises telles que Noki Noki, aptes à répondre à cette demande croissante de livraisons rapides et fiables, y compris le jour même.

Vinay Vaswani, fondateur d'Uma Ventures, a exprimé son enthousiasme pour le partenariat : « Notre engagement envers Noki Noki repose sur la conviction profonde que cette entreprise incarne une capacité d'innovation exceptionnelle, essentielle pour relever les défis d'un marché logistique africain en pleine expansion. Jonathan Yanghat et son équipe ont démontré une compréhension aiguë des besoins du secteur et une aptitude à prospérer en leaders sur ce marché. Leur vision coïncide avec notre stratégie et c’est pourquoi nous sommes fiers de les accompagner dans leur croissance. »

Outre son impact économique, marqué par la création de 180 emplois directs et indirects, Noki Noki s'est également distinguée pour son caractère innovant et son excellence opérationnelle, en remportant le prix de la meilleure start-up lors de l’édition 2022 du Salon International de la Tech et de l'Innovation de l'Afrique Centrale (Osiane).

En mai 2024, l'entreprise a franchi une nouvelle étape en intégrant l'incubateur TotalEnergies à Pointe-Noire (Congo), après avoir été sélectionnée parmi 100 candidats au concours Challenge Startupper. Ce programme d'incubation de deux ans devrait permettre à Noki Noki d’accélérer son développement, contribuant également à dynamiser la capitale économique du Congo-Brazzaville.

