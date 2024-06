L'Archer Capital et RSM France annoncent un partenariat stratégique pour accélérer leurs croissances en Afrique

Le groupe L’Archer Capital, à travers sa société de bourse, va s’appuyer sur les expertises des équipes de RSM en France, membre du 6ème réseau mondial d’audit, expertise et conseil pour offrir une nouvelle dimension de conseil aux États et aux grandes entreprises africaines. Ce partenariat vise à combiner l'expertise reconnue de L'Archer Capital Securities en matière de levée de fonds et d'ingénierie financière avec le savoir-faire international et la méthodologie éprouvée de RSM.

En joignant leurs forces, L'Archer Capital et RSM proposent une approche en trois étapes pour accompagner leurs clients : états des lieux et diagnostic, définition des objectifs et priorisation, mise en place du programme d'intervention. Ce partenariat permettra également l’intégration d'outils de suivi afin d'assurer une gestion efficace des projets et une maximisation des résultats pour les clients.

La clientèle bénéficiera de plusieurs services, notamment la mise en place de financements en devise locale (CFA) ou étrangère (Euro, USD). Un accompagnement sera proposé pour faciliter l'introduction en bourse ou optimiser la gestion du flottant pour les sociétés déjà cotées. Enfin, elle pourra également profiter de la mobilisation de capitaux propres ou quasi capitaux propres via les réseaux d'investisseurs internationaux. L’Archer Capital Securities entend, à travers ce nouvel accord, dépasser les frontières de la CEMAC afin de renforcer l’attractivité des marchés africains sur ses zones géographiques cibles à savoir le Moyen-Orient et l’Europe.

Grâce au desk Afrique de RSM France, qui s’appuie sur son réseau international présent dans 120 pays, et à l'expertise régionale de L'Archer Capital en Afrique centrale, ce partenariat vise, dès lors, à ouvrir de nouvelles opportunités sur le marché africain. Il témoigne aussi de l'engagement des deux parties à contribuer au développement économique et financier de la région.

"Ce partenariat représente une alliance stratégique entre deux acteurs qui souhaitent jouer un rôle majeur sur notre continent", a déclaré M. Gilles Tchamba, Président Directeur Général de L'Archer Capital. "Il reflète également notre mission qui consiste à contribuer à la dynamisation de l’économie africaine."

"Nous sommes ravis de collaborer avec L'Archer Capital pour renforcer notre présence sur le marché africain en offrant des services de conseil de haute qualité axés sur les résultats.", a déclaré M. François de Bustamante, Associé en charge du desk Afrique de RSM France. "En combinant nos forces, nous sommes convaincus de pouvoir offrir à nos clients des solutions innovantes et adaptées à leurs besoins spécifiques".

À propos de L'Archer Capital :

Fondé en 2021, L’Archer Capital est un groupe d’investissement et d’accompagnement créé à Brazzaville, au Congo, à l’initiative d’experts financiers de la CEMAC, avec pour ambition de devenir une institution panafricaine de renommée internationale. Il a pour mission de contribuer à la dynamisation de l’économie africaine en créant des passerelles entre les acteurs qui ont la capacité de financer et ceux qui ont besoin de financement. Avec 75 salariés et des bureaux à Brazzaville, Pointe-Noire et Malabo, le Groupe a réalisé plus de 30 opérations complexes dans la CEMAC, notamment des restructurations de dettes et des levées de fonds à hauteur de 1400 milliards de FCFA (Plus de 2,1 Milliards €) entre 2021 et 2024.

À propos de RSM :

RSM est le 6ème réseau mondial d’audit, d’expertise comptable et de conseil, présent dans 120 pays. Le réseau regroupe aujourd’hui plus de 53 000 collaborateurs et associés. En France, RSM est un acteur pluridisciplinaire de référence pour les dirigeants de PME, ETI et grandes entreprises, en France et à l’international. RSM en France a développé via son desk Afrique une expertise partagée sur l’accompagnement des entreprises, organisations et institutions sur le territoire notamment en Afrique francophone.